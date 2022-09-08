Прислушиваемся к внутренним ощущениям — гороскоп на 9 сентября

13-14 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Рыб смягчает ситуацию, но не делает ее ровной и спокойной.

Могут участиться случаи путаницы, обмана, небрежности или скрытого коварства. Не исключены проблемы в дороге, помехи в работах, сложности навигации, недоразумения при оказании услуг, нарушения гигиены и правил лечения, пропажи, протечки. Успеху может мешать неуверенность, рассеянность, непоследовательность. Возрастает риск неудачных покупок. Возможны локальные ссоры и пробуксовки в делах. Не стоит легкомысленно относиться к мелким проблемам: они оставят свой след, неприятная история может затянуться.

Овен

Сегодня Овны рискуют столкнуться с путаницей – например, выбрать ложный маршрут. В дороге возрастает вероятность обмана, небольших технических осложнений и трудностей с навигацией. Поездка или прогулка может не дать результата. Вероятны недоразумения при попытке получить помощь или оказать услугу. Может появиться искушение включиться в интригу, что-то утаить или использовать нечестный прием.

Телец

Сегодня Тельцам стоит аккуратнее строить планы на будущее, в том числе любовные и материальные. Велика вероятность получить ложный знак или проникнуться преждевременной идеей, напрасно потратить средства или сделать неудачный выбор. День пройдет приятнее и станет более плодотворным, если получится свести к минимуму лишнюю суету, сделать акцент на романтичных переживаниях и творческих мечтах.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит удвоить бдительность, так как они легко могут совершить ошибку. Многие представители знака рискуют стать жертвой своей мечтательности, рассеянности, небрежности и непоследовательности. Звезды советуют быть осмотрительнее: есть риск допустить не только тактический, но и стратегический промах. Нежелательны спешка и суета. Не стоит затевать интриги или включаться в них.

Рак

Сегодня Ракам важно слушать голос своей интуиции, так как именно он будет подсказывать им верные выводы. Как только они пойдут на поводу у обстоятельств, ситуация станет более запутанной и местами даже коварной. Возрастет вероятность неверного шага в текущих делах и в любви, а также риск нежелательных препятствий и ссор в дороге, в ходе общения с попутчиками, в контактах с незнакомцами.

Лев

Сегодня звезды рекомендуют Львам быть внимательнее при совершении покупок и мелких платежей: есть риск в чем-то ошибиться. Не стоит упускать из виду налоговую сторону дел. При выборе финансовой или страховой организации желательно обращать внимание на мелкие странности и недочеты: высока вероятность того, что это сигналы более крупных проблем, которые пока являются «подводной частью айсберга».

Дева

Сегодня звезды призывают Дев к дипломатичности в любых отношениях и предупреждают, что это задача не из легких. Многие Девы будут сосредоточены на себе, своих выгодах или комфорте, что сделает их уязвимее и в личном союзе, и в деловом сотрудничестве. Поглощенные собой, они рискуют не заметить признаков обмана, манипуляции, коварства или предательства, могут быть против воли втянуты в интригу.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам стать более чуткими к своим тонким ощущениям, не пропускать скрытые и «плавающие» симптомы недомоганий. В деловой сфере важно обращать внимание на мелочи и чаще проводить мини-проверки: не исключены упущения, случаи небрежности. Это не самый подходящий период для подбора подчиненных, для поиска работы, лекарства, домашнего персонала, ремонтного или другого сервиса.

Скорпион

В ситуациях этого дня Скорпионы могут утратить привычные ориентиры и стать мнительными. Часто их интуиция будет говорить им одно, а окружающая обстановка другое. Из-за этого они могут совершать ошибки и в деловой сфере, и в личных отношениях. Скорпионам, верно чувствующим суть событий и намеренным идти своим путем, могут помешать обстоятельства. Нежелательны начинания: можно попасть в ловушку.

Стрелец

Сегодня Стрельцы станут чувствительнее и начнут искать понимания у близких. Возможна ностальгия или зависимость от психологической атмосферы в семье. Также не исключена зависимость от помощников, от чуткости начальства или от внимательности персонала. Мнительность, слабость, недостаток искренности или непостоянство настроений могут поставить под угрозу личный авторитет или доверие в отношениях.

Козерог

В этот день жизнь предлагает Козерогам романтические, таинственные или сомнительные ситуации. Все три признака могут наличествовать одновременно, лишая их надежных ориентиров и возможности управлять событиями. Лучше не предпринимать сегодня ничего серьезного и гибко лавировать в обстоятельствах. В любом деле есть риск недоразумений, помех, небрежности, забывчивости, обмана или напрасной суеты.

Водолей

Этот день может подтолкнуть Водолеев к расточительности по мелочам, небрежному обращению с вещами или деньгами. Также они могут допускать погрешности в своем питании, беспечно относиться к гигиене и здоровью. Возможны мелкие пропажи и небольшие налоговые проблемы. Приобретения этого дня не слишком удачны, но если тратить средства на дом и семью, явных и скрытых неприятных эффектов будет меньше.

Рыбы

Сегодня Рыбы зависимы от своего настроения и привычек, могут быть раздражительными. Им стоит контролировать свои порывы, так как импульсивность принесет им больше вреда, чем пользы. Есть риск подпортить семейные, деловые и личные отношения. Лучше отложить любые начинания. Не стоит выбирать в этот день жилье или машину, заключать контракт: из поля зрения могут выпасть важные нюансы безопасности.