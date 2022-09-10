Устраиваем свидания — любовный гороскоп на 11 сентября

Сегодня стоит сделать второй половинке романтический сюрприз.

Овен

В этот день у Овнов может состояться весьма интересный разговор с партнером на знакомую тему. Многие Овны будут стремиться к моральному превосходству или отстаиванию своих позиций. Им важно выслушать и услышать любимого человека, не перебивая его и признавая его право на собственные взгляды.

Телец

Тельцам звезды намекают, что сегодня в их любовных делах приветствуется аромат приключений и возврат к темам прошлого. Это день быстрых решений с привкусом легкого авантюризма. Если подвернулась возможность спонтанной встречи или дистанционного сеанса связи, стоит пользоваться ею незамедлительно.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит поддерживать контакт не только с любимым человеком, но и с его друзьями (особенно если он является в их кругу популярной персоной и непререкаемым авторитетом). Общение с компанией партнера наведет на важные мысли. Не исключено, что потребуется время для их обдумывания.

Рак

Сегодня влюбленных Раков привлекает внешний успех. Ради него они готовы на широкий жест или на эффектный спонтанный порыв на пределе своих возможностей. Им стоит помнить, что таком образом они могут дать повод для долгих дискуссий и создать у партнера неверное впечатление о своих истинных чувствах.

Лев

Этот день подарит влюбленным Львам заряд оптимизма, помогающий спокойнее отнестись к заминке в развитии романа. Если наметилась временная вынужденная разлука с любимым человеком, важно сохранить с ним дистанционную связь. Возможно, для этой цели подойдет забытый, но все еще активный канал общения.

Дева

Обстоятельства этого дня подсказывают влюбленным Девам смелые и порой радикальные шаги, которые не слишком вписываются в их принципы и могут не сочетаться с их природным темпераментом. Поддавшись порыву, Девы испытают легкий стресс и миг счастья, но позже, вероятно, будут расхлебывать последствия.

Весы

Сегодня у Весов нет проблем с обратной связью, а порой ее может быть даже слишком много. Партнер попытается впечатлить их своими смелыми идеями, авторитетом или эрудицией. Чтобы остаться в таком диалоге равноправными собеседниками, Весам придется включить свой ораторский или дипломатический талант.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы способны зациклиться на некой детали, которая все больше и больше притягивает их внимание. По их мнению, именно она оказывает решающее влияние на развитие их любовных отношений и способна предопределить дальнейшую судьбу их романа. Так ли это, покажет ближайшее будущее.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня их любовные желания исполняются, и им лучше не терять время. В этот день обстоятельства позволят им быть самими собой, естественность и непосредственность добавят им обаяния. Не будет ошибкой спонтанное свидание. Важный разговор позже получит продолжение.

Козерог

Ситуации этого дня могут спровоцировать у Козерогов бурный всплеск эмоций, которого они обычно стараются избегать. На этой волне они способны наговорить лишнего и принять поспешное решение. Даже если все складывается идеально, звезды рекомендуют не торопить события и все как следует взвесить.

Водолей

Сегодня звезды обещают Водолеям благоприятные внешние условия для романтического свидания. К сожалению, не все представители знака смогут в полной мере воспользоваться подарком фортуны. Но выход всегда есть – например, если невозможна личная встреча вживую, можно задействовать дистанционную связь.

Рыбы

Сегодня влюбленные Рыбы способны сделать опрометчивый ход, руководствуясь азартом и благими мотивами. Это может быть великодушный жест, всплеск откровенности, затратное мероприятие. Им не помешает убедиться, что их порыв достиг цели, и партнер его оценил, иначе ресурсы могут быть потрачены впустую.