Поднимайте партнеру настроение — любовный гороскоп на 15 сентября

Сегодня партнеру будет непросто. Помогаем ему, поддерживая и поднимая настроение.

Овен

Сегодня романтические эмоции могут бороться в Овнах с банальной ленью. Если нет настроения для свидания или не хочется обсуждать с любимым человеком животрепещущие темы, лучше пойти на поводу у своего настроения. Если встреча все же состоится, то желательно сделать ее «стационарной», избегая суеты.

Телец

Сегодня звезды предоставляют Тельцам самим решить, насколько необходимо им тесное взаимодействие с объектом их симпатий. Обстоятельства им не мешают и не принуждают. Но если ваш внутренний голос упрямо настаивает на свидании, вам имеет смысл к нему прислушаться: в этот день он редко вас подводит.

Близнецы

В этот день Близнецам не стоит ждать кипения страстей и новых умопомрачительных любовных приключений. Многие Близнецы не будут чувствовать в себе для этого достаточного запаса энергии. Нетерпеливым и предприимчивым Близнецам помешают проявить свой истинный темперамент неподходящие внешние условия.

Рак

Сегодня звезды пророчат Ракам нейтральную фазу в личной жизни. Разочарования этого дня могут быть связаны для них с невозможностью удержать вчерашний темп в развитии романа, а приятные моменты будут заключены в отсутствии новых сюрпризов и роковых барьеров-демотиваторов. Важно ценить то, что есть.

Лев

Для влюбленных Львов это не самый гармоничный и удачный день. Их инициатива может быть временно блокирована, а личные достоинства не слишком заметны действующему или потенциальному партнеру. Часть ожиданий будет обманута. Возможна скрытая обида или охлаждение. Романтике может повредить прагматизм.

Дева

В этот день Девы могут рассчитывать в своей личной жизни на стабильность. Внешние обстоятельства могут создать им некоторые препятствия, но на общий ход отношений это не повлияет. Звезды очень рекомендуют закрепить имеющуюся гармонию, так как вскоре судьба может решить проверить ее на прочность.

Весы

Этот день вряд ли принесет Весам заметные подвижки в их любовных отношениях, но им не стоит огорчаться по этому поводу. Отсутствие выраженной динамики в текущий период может быть для них полезнее бурного прогресса. Им стоит помнить, что не все детали своей личной жизни им сейчас стоит афишировать.

Скорпион

Сегодня правильно вести себя в отношениях Скорпионам поможет их природная проницательность. Большинство из них окажутся хорошими психологами и сумеют интуитивно предвидеть последствия того или иного жеста для будущего. При необходимости они сумеют тонко подстроиться к любым нуждам своего партнера.

Стрелец

В этот день возможности Стрельцов в развитии любовных отношений могут оказаться чем-то ограничены, и им придется с этим мириться. Возможно, это будет занятость, самочувствие или вынужденная внешняя преграда – например, профессиональная этика и задаваемая ею дистанция в общении с объектом симпатий.

Козерог

Влюбленным Козерогам этот день способен принести те или иные разочарования, если они надеялись на быстрый ход событий или на полностью свободный путь. Козероги, мудро принявшие навязанный обстоятельствами ритм, поставят разумные границы своим романтическим желаниям и будут наслаждаться моментом.

Водолей

В этот день любовные успехи Водолеев под вопросом из-за их собственного настроения или окружающей обстановки. Многим Водолеям будет трудно поддерживать романтичный настрой и фонтанировать оригинальными идеями. Если нет срочного повода для встречи, звезды советуют пропустить или перенести свидание.

Рыбы

В этот день Рыбам стоит всячески укреплять достигнутое в личных отношениях согласие. Важны взаимная симпатия, сексуальная гармония, одинаковые взгляды и общие друзья. Не стоит пытаться придать роману ускорение. Желательно избегать критики и претензий: у любой размолвки будут неприятные последствия.