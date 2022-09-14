Держимся подальше от разговоров — гороскоп на 15 сентября

19-20 лунные сутки. В этот день Луна в Тельце помогает сохранить практичный взгляд на жизнь, но дает мало энергии для полезных дел.

Вплоть до ночи может не хватать расторопности, легкости на подъем и предприимчивости. Вместо этих качеств вероятны пассивность, инертность, тяга к комфорту или стабильности. Не исключена зацикленность на неприятных моментах - при этом разочарования и огорчения будут скорее эффективным демотиватором, чем стимулом для исправления ситуации. Возможно желание ограничиться имеющимися резервами и старыми вещами. Самое время снизить темпы, восстановить силы и провести учет ресурсов.

Овен

Овнам этот день не обещает новостей и динамики. Вплоть до ночи вероятны инертность и зависимость от материальных факторов. Лучше отложить энергозатратные дела и заняться рутиной. Самое время восполнить ушедшие ресурсы за счет умелого ведения хозяйства и бюджета, а растраченные силы за счет отдыха и полноценного питания. Если на завтра назначена поездка, не помешает тщательнее к ней подготовиться.

Телец

Сегодня Тельцы могут поставить на первое место личные вкусы, потребности и привычки, дать себе немного свободы. Исключение придется сделать лишь для обязательных дел – например, для выполнения срочной работы или своего повседневного профессионального долга. Поможет покой при лечении недомоганий (при условии, что они вызваны переутомлением или недавним коротким стрессом, а не другими причинами).

Близнецы

Сегодня звезды не советуют Близнецам проявлять инициативу, так как от нее будет мало толку. Вместо нее они рекомендуют временное уединение и скромность потребностей. Лучше отложить в этот день интенсивные целевые контакты и не опережать события, даже если вы полны сил, и вас сжигает нетерпение. Возможно, к такой линии поведения вас вынудят сами обстоятельства, не располагающие к лишней суете.

Рак

Сегодня судьба выставит объективные внешние рамки Ракам, желающим дальнейшего прогресса в своих вчерашних делах и «продолжения банкета». Возможно, им придется свернуть приятную коллективную акцию или шоппинг, отказаться от идеи повторить романтическое свидание. Звезды советуют не идти против обстоятельств, но и не поддаваться унынию. День дает время спокойно подвести итоги и закрепить результаты.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам сохранять прагматичный взгляд на вещи и подходить к любой задаче с намерением получить наглядный результат. Не стоит изменять этому правилу, даже если произошли непредвиденные события, и пришлось частично поменять планы – например, вам было отказано в официальной поддержке или в дружеской помощи. Крупные выгоды в этот день маловероятны, а вот мелкие вполне возможны.

Дева

Сегодня звезды обещают Девам базовую гармонию во внутренней жизни и в контактах с внешним миром, но предупреждают, что возможности будут ограничены. Причиной может быть бюрократическая формальность, занятость или состояние здоровья. Лучше не стремиться в эти сутки к большим переменам, ценить предсказуемость там, где она возможна, опираться на свои проверенные таланты и выстраданное мировоззрение.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам быть практичнее, во всем сохранять умеренность и вести себя осторожнее даже в мелочах. Этот день не сулит новых сюрпризов, но может еще раз подчеркнуть имеющиеся трудности и высветить слабые места любых достижений. Не повредит разумная экономия (при этом не стоит экономить на важных насущных мелочах – например, на лекарствах или ингредиенте для персональной диеты).

Скорпион

Скорпионам придется вплоть до ночи ориентироваться на окружающую их обстановку и настроение нужных им людей. Повышенная внимательность к явным внешним тенденциям и скрытым закулисным процессам будет особенно важна для Скорпионов, оказавшихся в дороге или в критической ситуации: понимание логики обстоятельств подскажет им подходящую безопасную тактику и убережет от лишних ошибок в ближайшие дни.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам заниматься рутинными практическими потребностями, связанными с их работой, домом или здоровьем. Не стоит пренебрегать и выполнением дружеских обязательств. Особого внимания в этот день могут требовать идущие актуальные обновления и их побочные последствия. Это подходящий момент для уборки, инспекции ресурсов. Важно ладить с персоналом, помощниками и подчиненными.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам выбрать свободный образ жизни, но считаясь с выставленными ситуацией рамками и действуя в их границах. Лучшее решение – отложить любые работы и следовать за своей интуицией. Она подскажет, стоит ли вам в этот день отдохнуть и получить дополнительный комфорт, заняться творческими поисками, позволить себе день романтики или неформальное общение с единомышленниками.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит браться за новые дела. Прогрессу в них может помешать низкий тонус, плохое настроение или самочувствие, комплекс внешних обстоятельств, обстановка в доме. Возможны сложные отношения с домочадцами или с близкими друзьями. Не исключено, что даже в дружелюбных благоприятных условиях вам придется временно сузить свою личную территорию или эмоционально замкнуться в себе.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам ценить стабильность и не огорчаться, если ничего особенного не происходит. Минуты покоя, которые дарит этот день, лучше использовать не для попытки что-то изменить или продвинуться в реализации планов, а для отдыха, закрепления своих позиций и смотра своих возможностей: не исключено, что относительное спокойствие этих суток является всего лишь затишьем перед бурей.