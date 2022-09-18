Опираемся на коллектив — финансовый гороскоп на 19 сентября

Сегодня наши коллеги будут помогать во всем.

Овен

В этот день Овнам рекомендуется больше времени уделять вопросам повышения профессиональной квалификации. Вы сегодня можете отличаться особой активностью и любознательностью. Вы можете занять призовые места в таких конкурентных видах деятельности как кастинги или конкурсы на звание лучшего в профессии. Можно пробовать свои силы в новых профессиях.

Телец

У Тельцов не лучшее время для извлечения прибыли из сделок с недвижимостью. Возможно, сейчас следует воздержаться от заключения договора на аренду и не заниматься поиском помещений для аренды. Тем не менее, это хорошее время для страхования имущества и урегулирования вопросов с налогами. При наличии свободных финансовых ресурсов направьте их на досрочное погашение счетов по кредитам.

Близнецы

Деловые связи у Близнецов сегодня могут приобрести особую динамику. Вы можете легко договариваться с интересующими вас людьми о сотрудничестве. Активизируется торгово-закупочная деятельность, успешно проходят консультации и деловые поездки. Социальные работники смогут приобрести полезный опыт. Вместе с тем нежелательно работать над отчетной документацией.

Рак

Ракам в этот день рекомендуется оценивать результаты своего труда в денежном эквиваленте. Если у вас есть возможность выбора, то отдавайте предпочтение наиболее высокооплачиваемой работе. У вас будет достаточно трудолюбия и квалификации, чтобы успешно справиться с любой работой. Вместе с тем это не лучшее время для планирования и проведения важных деловых встреч.

Лев

Львам в этот день рекомендуется воздерживаться от старта проектов, если в этом нет вашей полной уверенности. Возможно, на данном этапе вам будет сложно просчитать материальные последствия от тех или иных своих инициатив. Гораздо успешнее пойдет учеба и работа в сфере торговли модными вещами. Уделите внимание своему личностному развитию.

Дева

Девам в этот день рекомендуется воздерживаться от личных инициатив и выполнения плановых заданий по жесткому графику. Вы в состоянии сделать больше, если будете плыть по течению и выполнять дела по мере их поступления. Наиболее удачно пойдет выполнение частных заказов. Также работодатель может предложить вам выйти поработать на подмене заболевшего коллеги.

Весы

Весам сегодня может поступить ценная информация, благодаря которой дела могут пойти намного успешнее. Возможно, вам подскажут некий технический прием, который обеспечит резкий рост производительности труда. Успешно поработают менеджеры, системные администраторы по обслуживанию компьютерной техники. Активнее обменивайтесь опытом со знающими специалистами, если возникнут вопросы.

Скорпион

Результативная работа Скорпионов, их трудолюбие и смекалка, не останутся незамеченными начальством. В этот день вам могут предложить новую должность, а также могут повысить уровень зарплаты. Это особенно вероятно, если вашим непосредственным начальником является женщина. Бизнесменам рекомендуется вступать в контакты с представителями власти для урегулирования актуальных вопросов.

Стрелец

У Стрельцов в этот день могут усилиться пробивные способности. Можно ставить перед собой смелые амбициозные задачи и без промедления приступать к их исполнению. Главное, не тратить время на долгую раскачку и обдумывание. Как только пришла ясность понимания вопроса, сразу приступайте к конкретным действиям. Успешно пойдет учеба в вузе или колледже. Также это хороший день для начала самостоятельного обучения, расширения профессиональных знаний.

Козерог

Козерогам в этот день, возможно, потребуется в оперативном порядке принимать решения. Вы будете более эффективными, если станете прислушиваться к подсказкам интуиции. Успешно пойдут дела, которые вы сумели довести до совершенства и которые выполняете «на автопилоте». Старайтесь непременно доводить начатые дела до полного завершения, чтобы не откладывать на завтра сегодняшние проблемы.

Водолей

У Водолеев благоприятный день для развития партнерского сотрудничества. Ваша сила сейчас – в умении находить компромиссы и координировать свои дела с планами партнеров. При определенных обстоятельствах вы можете выступить в роли посредника между двух оппонирующих сторон. Можно без опасений делегировать партнерам часть своих полномочий – результат от этого нисколько не пострадает.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется искать опору в трудовом коллективе. Отношения с коллегами складываются великолепно, вы можете добиться слаженной работы за счет взаимодействия, как в большой и дружной семье. Также хорошее время для примирения с теми коллегами, с кем у вас ранее были натянутые отношения. Условия труда офисных служащих могут стать еще более комфортными.