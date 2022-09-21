Выбираем легкий путь — любовный гороскоп на 22 сентября

Не нужно изобретать велосипед — в любви сегодня стоит пользоваться проверенными путями.

Овен

Сегодня обстоятельства напомнят влюбленным Овнам о границах, в которых им приходится действовать. Также их может ждать неожиданный поворот романтического сюжета. Это может быть непредсказуемый каприз со стороны объекта симпатий, временная заминка или оригинальный поворот в заготовленном сценарии.

Телец

В этот день Тельцам не помешает заранее определиться с ключевыми деталями свидания – например, с местом встречи или с продолжительностью мероприятия. Не стоит затягивать встречу или откладывать ее на поздний час. Стоит учесть и риск сюрприза: не исключено, что оригинальная задумка будет отменена.

Близнецы

Близнецам не стоит винить себя в препятствиях, которых появляются сегодня на пути их романтических планов. В отличие от ситуаций, где они добавляют себе проблем сами, в событиях этого дня будет преобладать роковой внешний фактор. Например, может оказаться перекрыта короткая дорога к месту встречи.

Рак

Этот день может принести влюбленным Ракам прямые или косвенные ограничения в реализации их задумок. Чем оригинальнее план, созревший у них в уме, тем выше риск оказаться в тесных рамках, предписанных обстоятельствами. Границы может задать дистанция в общении, финансовый или иной внешний барьер.

Лев

Сегодня Львам и их партнерам может вредить взаимная неуступчивость или инертность. Не слишком улучшит ситуацию односторонняя лояльность со стороны Львов: упрямства и принципиальности партнера хватит на двоих. Звезды подсказывают, что есть третий путь, на котором вполне реально добиться согласия.

Дева

В этот день Девы рискуют временно утратить почву под ногами из-за личных проблем и оказаться не готовы к полноценному свиданию. Вдобавок, сегодня будут не самыми комфортными внешние обстоятельства. Звезды считают, что это не самые подходящие декорации для любовной пьесы, независимо от ее жанра.

Весы

В этот день звезды не рекомендуют Весам увлекаться контактами с представителями противоположного пола, если они отвлекают их от собственных важных дел и вызванных ими насущных размышлений. Не решенные вовремя личные задачи способны плохо отразиться на отношениях либо сейчас, либо в близком будущем.

Скорпион

Сегодня влюбленным Скорпионам важно действовать «по запросу». Блистать талантами или ставить условия старайтесь в подходящий момент — в противном случае это будет выглядеть неуместно и может подпортить вашу репутацию в глазах пассии. Будьте готовы проявить ловкость в непредвиденной ситуации.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы сумеют воспользоваться неожиданным виражом обстоятельств в своих интересах, если будут достаточно ловкими. Также не последнюю роль сыграет темперамент партнера. Если пассия легка на подъем так же, как сам Стрелец, пара неплохо проведет время в любой необычной ситуации.

Козерог

Сегодня с Козерогами может сыграть плохую шутку их увлеченность. Потеряв голову от любви, представители этого знака способны увязнуть в ловушке, поверив, что способны долго играть заданную роль и выдерживать заданный ею накал страстей. Угодив в подобный капкан, им следует побыстрее «уносить ноги».

Водолей

Сегодня у Водолеев есть удобный легкий путь для развития отношений, и звезды очень советуют им пойти именно по нему. Часто это будет активное увлечение или интеллектуальное хобби, связывающее их с любимым человеком получше романтики. Другие дороги к сердцу пассии в этот день могут оказаться закрыты.

Рыбы

В этот день звезды советуют Рыбам довольствоваться в любви мелкими маневрами в допустимых рамках и не пытаться совершить новый решительный оригинальный ход (особенно напоказ). Инициатива бессмысленна, пока вторая сторона не вышла на связь или не обозначила более точно свою позицию в отношениях.