Еще 12 знаков зодиака: кто вы в авестийской астрологии

Согласно классической западной астрологии, существует всего 12 знаков зодиака.

Но есть еще древняя авестийская астрология, которая выделяет не 12, а целых 24 знака. Дополнительный, или «верхний» знак, согласно авестийской астрологии, есть у тех, кто рожден на границе двух знаков. Что это за дополнительные знаки, узнаем прямо сейчас.

Часы

Это знак тех, кто родился между Рыбами и Овном. Часы – знак информации о будущем и настоящем, а обладатели этого знака обычно очень скрытные люди, интуитивно знающие устройство этого мира.

Пегас

Если вы родились в переходный период между Водолеем и Рыбами, то вы имеете дополнительный верхний знак Пегаса. Пегас – это индивидуалист, он всегда на голову выше всех и еще он очень одинок.

Сфинкс

Третий верхний знак – Сфинкс. Очень мощный верхний знак, он принадлежит рожденным между суровым Козерогом и свободолюбивым Водолеем и означает очень сильную личность, которая соединяет в себе черты человека и зверя.

Древо

Это знак тех, кто соединяет нижний и верхний мир, он отражает принцип гармонии и спасения. Принадлежит рожденным между Стрельцом и Козерогом.

Змееносец

Знаменитый Змееносец является дополнительным верхним знаком для тех, кто рожден в период между Скорпионом и Стрельцом. Задача человека с этим знаком – узнать свою карму и пересилить ее.

Ворон

Это знак рожденных между Весами и Скорпионом, от Весов у него стремление к справедливости, от Скорпиона – сила проводить свои решения в реальность.

Пастух

Между Девой и Весами расположился верхний знак Пастуха – знак того, кто может повести за собой. Это также знак истины и спасения, знак того, кто знает, куда и как надо идти.

Воин

Воин – знак храбрых и сильных людей, которые тем не менее умеют подчиниться высшему закону. В качестве дополнительного он дается людям, рожденным в период между Львом и Девой.

Колесница

Это очень красивый знак, расположенный между Раком и Львом. Качества знака следующие: любовь к познанию и путешествиям: физическим и ментальным. Люди этого знака – настоящие миротворцы.

Корабль

Верхний знак Корабль принадлежит рожденным между Раком и Близнецами. Люди, рожденные под этим знаком, всегда ощущают какую-то свою цель, ради которой они готовы на многое. Обладатели знака Корабль вынуждены бороться со своими недостатками, чтобы прийти к тому, чего они хотят.

Охотник

Это знак рожденных между Тельцом и Близнецами. Людей этого знака отличает некоторая неуверенность в отношении своих способностей: они должны понять, как использовать свой ресурс и выбрать свою дорогу.

Кит

И заключительный верхний знак – Кит, он принадлежит рожденным между Овном и Тельцом. Люди этого знака обладают огромной силой и даже агрессией, но они часто не решаются использовать ее на полную. Если же они решатся, результатом их деяний станет красота окружающего мира и порядок.