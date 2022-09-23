Даем партнеру время — любовный гороскоп на 24 сентября

Не стоит напирать на вторую половинку — ей нужно время обдумать все.

Сегодня влюбленные Овны рискуют сбиться с ног, желая угодить любимому человеку в какой-то мелкой прихоти или срочно реализовать свой собственный каприз. Им стоит помнить, что результат приложенных в этот день усилий вполне может оказаться неудовлетворительным и даже по большому счету ненужным.

Сегодня в любовных отношениях Тельцов не все идет гладко и ровно, однако общий тренд отношений можно считать положительным. В ситуациях мелких размолвок и досадных осечек звезды советуют им чаще вспоминать о волшебной силе слова, о важности романтического антуража и общего дружелюбного настроя.

В этот день у влюбленных Близнецов может появиться искушение винить во всем партнера или обстоятельства, но часто проблемы им создает их собственная манера поведения. Многие представители этого знака могут оказаться раздражительными, непоследовательными, небрежными в быту или грубоватыми в общении.

Сегодня у Раков есть возможность приятно провести время с любимым человеком, если они смогут оградить его и себя от мелких неприятностей – например, злобных комментариев или дорожных происшествий. Есть шанс столкнуться с прежним объектом симпатий, случайно появившимся на связи или в зоне видимости.

В этот день внимание влюбленных Львов может часто распыляться на мелочи. Из-за некоторых деталей они способны начать нервничать. Многие Львы будут склонны придавать значение не тем нюансам, которые действительно важны для их романтических отношений. Лучше не выбирать сейчас подарки в знак любви.

Сегодня Девы нуждаются в любви, понимании и приятном общении, но порой ведут себя так, словно им это не нужно. Под влиянием внешних обстоятельств или собственных настроений они могут стать излишне импульсивными, раздражительными, нетерпеливыми и нетактичными. Им важно контролировать свои порывы.

Сегодня влюбленные Весы уязвимы. Они нуждаются в деликатном отношении со стороны своего партнера, но не всегда его получают. Не обязательно в этом повинна их «половинка», иногда вступают в игру обстоятельства или недоразумение невольно провоцируют сами Весы – например, непостоянством своих желаний.

В этот день Скорпионам желательно ценить мелкие детали, создающие в их любовных отношениях романтический антураж и рождающие сентиментальные чувства. Это может быть вполне заурядная вещь или фраза, с которой связаны приятные воспоминания. Случайных интриг и приключений звезды рекомендуют избегать.

Стрельцам не стоит недооценивать роль возможной сегодняшней ссоры с любимым человеком: даже будучи шуточной, она оставит достаточно глубокий след, чтобы ее отголоски чувствовались в будущем. Кроме того, она не будет случайной и наверняка укажет на явные или скрытые слабые места в отношениях.

Сегодня Козероги настроены на гармоничное приятное общение — но досадные помехи, на которые щедр этот день, усложняют им исполнение их желаний и портят удовольствие. Возможны осложнения по дороге к условленному месту встречи, мелкие разногласия в ходе свидания или недоразумения в процессе переписки.

В этот день Водолеям следует помнить, что даже самые счастливые любовные отношения может портить и подтачивать раздражительность по мелочам. Если что-то мешает одному из партнеров быть в добром расположении духа, второму желательно на время оставить его одного, чтобы дать ему время успокоиться.

Сегодня Рыбам нужны тактичность и дипломатичность в общении с любимым человеком. Партнер настроен на приятный диалог, надеется на взаимопонимание или на уступку. Постарайтесь выслушать его - или дайте ему время обдумать свои слова, если он медлит. Не спешите со встречными и наводящими вопросами.