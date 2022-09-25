Критический момент — любовный гороскоп на 26 сентября

Сегодня в любви будет нелегко. Стараемся всеми силами сгладить острые углы, иначе можем потерять партнера.

В этот день Овнам стоит приложить усилия к укреплению отношений. От многих Овнов их партнеры будут ждать широких благородных жестов, а также предсказуемости и постоянства. Стоит учитывать этот нюанс и вести себя соответственно. Не пытайтесь впечатлить свою половинку рискованным сомнительным трюком.

В этот день Тельцы склонны считать проявлением любви заботу и помощь и в этом они не так уж неправы — но им стоит помнить, что того же могут ждать и от них. Также сегодня может иметь значение скрупулезное соблюдение мелких стандартных ритуалов ухаживания, служебного или общесоциального этикета.

Сегодня звезды подскажут Близнецам, как сделать любовный союз прочнее, вернуть в него доверие и надежность. При этом о гармонии в мелочах речь не пойдет: если вы испытываете трудности в согласовании повседневных ритмов или тоскуете по душевному теплу, готовьтесь решать такие вопросы самостоятельно.

Этот день станет важным для Раков, подходящих к своей личной жизни основательно. Не исключено, что речь пойдет о совместном жилье или о знакомстве с родителями партнера. Случайные любовные увлечения в эти сутки чаще будут игнорироваться, но иногда способны приобрести ложную многозначительность.

Сегодня Львы не сделают ошибку, если выберут стандартный проверенный сценарий любовного свидания и заранее согласуют его с пассией. Предсказуемость в эти сутки может оказаться гораздо приятнее импровизаций. Если план совместного времяпрепровождения предлагает партнер, вам стоит к нему прислушаться.

Девам звезды напоминают, что сегодня в отношениях важны принципы объективной гармонии и справедливости, которые не стоит подменять собственными понятиями. Желательно не забывать о стандартных правилах этикета – особенно если сейчас вы работаете вместе с любимым человеком или заняты в одной сфере.

Этот день дает Весам значительные права в отношениях, но не дает перевеса. Он помогает им привлечь к себе внимание, но также напоминает им о важности равновесия интересов. Идеальная пара сейчас многое делает вместе и не испытывает особых проблем с согласованием своих инициатив (мелочи не в счет).

Влюбленным Скорпионам сегодня необходима внутренняя уверенность. Звезды подсказывают, что лучший способ ее добиться – не нарушать базовых договоренностей с любимым человеком, а также следовать стандартным ритуалам взаимодействия полов. От легкомысленных импровизаций в этот день лучше отказаться.

Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня отличной базой для романтических отношений станет общее дело или хобби. Жизнеспособность романа в перспективе существенно выше, если вы с пассией не случайные попутчики, а единомышленники, включены в долгосрочный проект или являетесь коллегами по цеху.

Сегодня влюбленным Козерогам придется выбирать, что для них важнее, личная жизнь или другая цель – например, их персональная карьера или собственный дом. Однако от подобного выбора могут быть избавлены Козероги, которые работают вместе со своими возлюбленными или уже делят с ними «стол и кров».

Сегодня влюбленные Водолеи склонны действовать согласно своим личным стандартам и иногда идут к цели как таран, не замечая нюансов. Многие Водолеи будут предсказуемы в своих маневрах. Проявляя постоянство и преданность, они могут пренебрегать чуткостью и вниманием к значимым для партнера деталям.

В этот день Рыбам не помешает иметь в личных отношениях твердые принципы, собственные или почерпнутые извне. Звезды советуют не включать их без необходимости, но прибегать к ним всякий раз, когда намечается критический момент. Потворство своим и чужим страстям сегодня будет не лучшим решением.