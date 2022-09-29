Позитивный настрой поможет во всем — гороскоп на 30 сентября

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце генерирует мощный позитивный импульс, увлекает далекой приятной перспективой и советует не думать о плохом.

Этот день создает подходящий настрой и нужные условия для романтики и приключений, побуждает излучать позитив, нравиться людям и расширять имеющиеся возможности. В качестве главного стимула может выступать гармония отношений, продвижение партнерских интересов или духовный рост. За вдохновляющим общим посылом дня могут остаться незамеченными мелкие сомнительные детали, из-за которых часть планов окажется под вопросом – например, успех учебы или путешествия.

День поднимет Овнам настроение и добавит энергии. Заряд позитива им могут обеспечить вести издалека, хорошие отношения с партнерами или перспективы расширения личной зоны влияния. События этих суток способствуют росту взаимных симпатий и балансу интересов, помогают гармонизировать атмосферу в любовном или брачном союзе, создают условия для преодоления юридических и иных разногласий.

Сегодня звезды советуют Тельцам отвлечься от надоевшего образа действий или сменить ненадолго местопребывание. Это прекрасный день для того, чтобы почувствовать забытый вкус приключений и романтики, добавить в привычный ритм дел долю разнообразия. Если позволяет ситуация, желательно устроить выходной. Если вас ждут повседневные рутинные дела, не помешает разбавить их небольшой приятной авантюрой.

Близнецам этот день сулит приятные повороты событий в личной жизни, творчестве, воспитании детей. Возрастают надежды на интересный активный отдых, прорыв в бизнесе или занятиях спортом. Там, где уже есть база для успеха, могут появиться добавочные возможности. Хороший день для собственной инициативы и для отклика на чужую. Скрытые ловушки дня – невнимание к деталям, рассеянность и доверчивость.

Этот день вынуждает Раков быть подвижнее и расторопнее, что даст им отличный импульс для включения в другой режим или подстройки к изменившимся условиям. Это могут быть приятные перемены в семейной жизни или в браке, подвижки в делах, связанных с домом или бытом. В мобильном ритме этих суток будут проще восприниматься напряженные грани новой ситуации и быстрее находиться обходные остроумные пути.

События этого дня станут для Львов источником позитивных эмоций и подлинного вдохновения. Причиной может быть появление привлекательной персоны рядом или возможность самим стать центром внимания. У многих Львов появится стимул для творчества, общения с детьми, занятий спортом. Также день вернет или усилит их веру в любовь и высшие смыслы бытия. Удачный момент для свиданий и приятных развлечений.

Этот день может принести Девам улучшение материальных позиций или жилищных условий. Также он способен дать им новый заряд оптимизма в любви, подарить ощущение семейного счастья или духовную опору. Им стоит помнить, что оптимистичный настрой этих суток может скрыть от них побочные эффекты подарка судьбы. Не исключено, что дары фортуны будет трудно осваивать, или в них будет скрываться ловушка.

Сегодня звезды заведомо благоприятствуют Весам в главном, а на мелочи в свете общей удачи можно не обращать особого внимания. Это хороший день для того, чтобы появиться где-то в новой приятной роли, подчеркнув свой шарм и природные таланты, особенно художественные. Он неплох для планового торжественного момента или его генеральной репетиции —например, творческого бенефиса. Нежелательны поездки.

Скорпионам этот день может открыть новые заманчивые области заработка или подсказать удачные каналы покупок. Во втором случае звезды советуют не пускать деньги на случайные экзотические прихоти, а пользоваться шансом купить полезные для работы инструменты (материалы) или обеспечить нужды питомцев. Также сегодня может появиться или усилиться тайное романтическое увлечение.

В эти сутки Стрельцы становятся активнее, обаятельнее и удачливее. Возрастает их авторитет. У многих Стрельцов появится привлекательный друг, благодаря которому они начнут с повышенным интересом и уверенностью смотреть в будущее. Особая личная удача или приятная минута может выпасть на долю Стрельцов, рожденных в ноябре. Это хороший момент для любых инициатив, включая творческие и романтические.

Козерогов этот день может сделать более легкомысленными, непосредственными и легкими на подъем. Они расширяют их горизонты и притупляют их чувство самосохранения приятными моментами. Под влиянием обстановки они способны на то, на что обычно идут с трудом. Им стоит помнить, что приключения и забавы этого дня однажды могут сделать их уязвимее. Это хороший день для отдыха, но не для важных решений.

Водолеям день открывает новые горизонты и приглашает их сделать в открывшемся перспективном направлении хотя бы один шаг. Если сфера знакома и освоена, в ней появятся дополнительные возможности на будущее. Может появиться надежда на любовь или спонсорство, моральная поддержка, простор для расширения собственного проекта. Могут найтись единомышленники, особенно в близком кругу.

Рыбам этот день предлагает заманчивые цели, подкрепляя искус конкретными приятными переменами. У многих Рыб именно сейчас может появиться дополнительный ресурс в виде новых резервов, в лице привлекательного партнера или щедрого спонсора. Возможно, будет найден удачный выход из сложной ситуации. Стоит подумать, прежде чем принимать предложение: в нем наверняка есть скрытые и сомнительные моменты.