Общаемся и знакомимся — гороскоп на 11 октября

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце может дать зацикленность на материальных делах и вынужденную зависимость от материальных факторов.

Не исключено, что именно это обстоятельство помешает полностью погрузиться в обсуждение новых интересных тем или в исследование увлекательных маршрутов, которое предлагает вступивший в знак Весов Меркурий. Несмотря на сильную потребность в приятном диалоге, обмене знаниями или активном расширении кругозора, идеальной обратной связи и полного погружения в суть дискуссии в эти сутки может не получиться. В обсуждениях могут преобладать финансовые или организационные нюансы.

Сегодня на первом плане у Овнов могут оказаться дела практические — например, вопросы снабжения, питания или технической поддержки. Не исключено, что по этой причине им придется взять перерыв в своих текущих делах или сделать привал в путешествии. Стоит учитывать вероятность сюрприза — например, неожиданного лимита на расход средств или материалов. Возможно приглашение к партнерскому диалогу.

Сегодня Тельцы могут оказаться зависимы от своего настроения и самочувствия. Многие Тельцы в очередной раз столкнутся с ущемлением своей свободы и невозможностью осуществить часть своих оригинальных капризов, могут разочароваться в своих друзьях или выбранной профессии. Возможны новости о работе. Желательно вспомнить о самодисциплине, долге, плане и заранее очертить для себя границы допустимого.

Сегодня Близнецы в противоречивой ситуации: внешние обстоятельства благоприятствуют их начинаниям, а личный настрой — нет (или наоборот). Многие Близнецы будут полны свежих идей, но окажутся медлительны и тяжеловаты на подъем, зависимы от тех или иных материальных факторов. Не стоит планировать на эти сутки рывок в творчестве: ему может помешать инертность или зацикленность на «земных» заботах.

Этот день может направить взгляд Раков в будущее, заставить их активнее интересоваться социальной жизнью или новостями в своей группе. Не исключено появление нового повода для разговоров в семье или коллективе. Может наметиться цикл контактов в связи с недвижимостью или учебой, консультация с преподавателем или юристом. Возможно, придется подумать об экономии времени, материалов или средств.

Сегодня Львам стоит следить за новостями. Новая тема для дискуссий может появиться в компании коллег, соседей или попутчиков. Может наметиться новый этап в путешествиях, учебных занятиях, юридических консультациях, повод для расширения круга общения или возможность практики в иностранном языке. Возможно, придется заново скорректировать профессиональные планы, деловые контакты или рабочий график.

События этого дня заставляют Дев стать более реалистичными в своих взглядах — особенно на деньги, дружбу, профессию, на вопросы обучения и путешествий. Вероятны новости издалека, открывающие в финансовых планах новую страницу. Возможно извещение из банка, от зарубежных друзей или партнеров, от потенциального продавца или покупателя. Не исключена тотальная приостановка планов по внешним причинам.

Сегодня главной темой для Весов может стать заявление своей позиции, включение в значимый диалог, публикация важного материала, начало цикла уроков или консультаций. День важен для педагогов, писателей, студентов, переводчиков, юристов, посредников. Полная концентрация на актуальной теме может оказаться затруднена из-за отвлекающих факторов — например, материальных или организационных сюрпризов.

Сегодня Скорпионам придется принимать как должное капризы окружающих, особенно своих друзей, партнеров, клиентов и домочадцев. Одновременно многим Скорпионам предстоит соблюдать в общении со значимыми для них людьми известную дистанцию — например, следовать профессиональному этикету или уважать чужое личное пространство. Возможны новости в связи с важными услугами или договором, вести издалека.

Сегодня на повестку дня у Стрельцов может выйти очередное плановое обновление в повседневных делах. Не исключены изменения в штате или графике работ, направленные в сторону сокращения или оптимизации. Важные новости этих суток могут быть связаны с образованием, социальной обстановкой или коллективными планами. Возможны известия от учеников, интересные предложения от партнеров, друзей или пассий.

Сегодня судьба задает Козерогам жесткие рамки, не мешая предаваться творчеству внутри них. В разумных пределах уместны экспериментальные траты, необычные проявления романтических, дружеских и родительских чувств. Главным событием дня может стать новость, связанная с карьерой, учебой, домом, ключевым договором или значимыми отношениями. Возможно извещение, предложение, собеседование, важный визит.

Этот день приоткрывает Водолеям широкие горизонты, может пригласить их в поездку, вовлечь в интересное исследование, приятное общение или познавательный процесс, а иногда и в авантюру. Возможны вести издалека. Но многие Водолеи рискуют столкнуться с временным препятствием, которое не даст им сразу же втянуться в предложенное приключение. Возможно, это будет непредвиденное домашнее обстоятельство.

Этот день станет для Рыб удачным, если они не станут выходить за очерченные обстоятельствами рамки. Возможно, ситуация вынудит их экономить средства. Звезды советуют следить за новостями по доступным каналам: возможны новости от партнеров или важные известия, связанные с финансовыми делами.