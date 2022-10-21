Велик риск потерять деньги — финансовый гороскоп на 22 октября

Осторожнее с деньгами - можем потерять их как в переносном, так и в прямом значении.

В течение дня Овны могут столкнуться с неблагоприятными внешними обстоятельствами. За что бы вы ни брались, всюду можете сталкиваться с препятствиями. Попытка преодолеть препятствия может окончиться безуспешно, если вы будете действовать спонтанно, без должной подготовки. Между тем это хорошее время для обмена валюты и рекламных акций в сетевом маркетинге.

У Тельцов в этот день может усилиться нестабильность в трудовом коллективе. Старайтесь воздерживаться от выяснений отношений и оценивать коллег не по их личным качествам, а по профессиональным способностям. Ваши критические замечания могут привести к волне ответной критики. Обязательно доводите до конца начатые дела, даже если для этого вам придется подольше задержаться на работе.

Расчеты Близнецов на быстрое получение результата сегодня могут не оправдаться. Возможно, сейчас вы склонны браться за те дела, в которых не имеется достаточного опыта, и во многом полагаетесь на удачное стечение обстоятельств. Однако в этот день вы не застрахованы от неожиданных изменений обстоятельств. Будьте готовы реагировать на нестандартные ситуации.

Раки в этот день могут не почувствовать достаточной поддержки со стороны членов семьи и близких родственников. Поэтому не следует торопиться принимать предложения относительно новой должности, если таковые вам поступят. Сосредоточьте основное внимание на преумножении и распределении финансовых ресурсов. Можно начинать откладывать деньги под некую крупную покупку в дальнейшем.

У Львов в этот день могут сложиться нестабильные деловые связи. Нежелательно планировать и проводить деловые встречи, поскольку достигнутые договоренности с большой долей вероятности так и останутся неисполненными. Держите ситуацию под личным контролем, принимайте решения самостоятельно.

У Дев в этот может отсутствовать стабильность в финансовых расходах и доходах. Неожиданно могут возникнуть новые статьи для дополнительных расходов. Бизнесмены могут столкнуться с ситуацией дефицита оборотных средств. Нежелательно прибегать к финансовым заимствованиям. Гораздо успешнее пойдут дела у тех, кто подрабатывает на выполнении частных заказов.

Нестабильное эмоциональное состояние типичных Весов в этот день может негативно отразиться на результатах деловой активности. Дело в том, что вы можете оказаться под прессом посторонних влияний и не сможете действовать последовательно и самостоятельно. Частые перемены во мнениях и поступках могут повредить вашей деловой репутации.

Удачно складывается этот день для Скорпионов, занимающих руководящие должности. Возможно, вы будете в состоянии действовать по своему усмотрению и будете свободны в принимаемых решениях. Гораздо сложнее могут пойти дела у тех, кто работает в подчинении. Возможно, ваша потребность в самостоятельной деятельности может оказаться существенно ограниченной.

Стрельцы, проходящие профессиональное обучение в вузах или колледжах, могут проявить должное усердие и любознательность. Успешно идет процесс расширения знаний за счет обмена мнениями с более опытными коллегами. Середина и вторая половина дня связана с нестабильностью в финансах. Не исключены убытки или вынужденные нерациональные расходы.

Карьерные устремления Козерогов могут оказаться либо преждевременными, либо излишне завышенными. В любом случае вы можете ошибочно оценивать свои реальные возможности. Чем меньше вы будете проявлять активности в этом направлении, тем удачнее пройдет день. Особенно это касается контактов с начальством – вы рискуете попасть под «горячую руку» начальства.

У Водолеев, проходящих обучение, в этот день может не хватить усидчивости и терпения, чтобы сосредоточенно изучать учебный материал. Также это не лучшее время для тех, кто оказался в служебных командировках или работает на вахте, вдали от родного дома. При необходимости вы можете без особых опасений делегировать часть своих полномочий деловому партнеру.

В этот день Рыбы могут столкнуться с задержками в поступлении денежных средств на банковские счета. В связи с этим некоторые ваши инвестиционные планы могут зависнуть в неопределенности. Невозможность сделать сиюминутно некоторые покупки не может стать оправданием влезанию в долги через покупку по кредитной карте. Успешно развиваются отношения с коллегами и подчиненными в трудовом коллективе.