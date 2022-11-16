Заглядываем за горизонт — любовный гороскоп на 17 ноября

Сегодня необходимо помечтать о будущем.

Обстоятельства этого дня мешают Овнам быть чистыми романтиками. Многих представителей знака они будут «заземлять», заставляя мыслить практичнее и дотошнее. Договоренности с любимым человеком, планы поездок и попытки наладить связь звезды советуют в данный момент рассматривать как предварительные.

Ситуации этого дня намекают Тельцам, что в свою личную жизнь и привычные схемы общения с любимым человеком им пора внести долю разнообразия, легкости и каплю экзотики. Возможно, настало время почаще выбираться вдвоем на природу, подумать о романтическом путешествии или разнообразить интимную жизнь.

Сегодня общение с представителями другого пола вдохновляет Близнецов, но опирается на весьма шаткий фундамент. В любой момент взаимная тяга может перейти в соперничество, а в ряде случаев и в неприязнь. Аккуратнее ведите пикировку и не задевайте взгляды партнера, особенно если он влиятельнее вас.

Сегодня любовные успехи Раков не в последнюю очередь зависят от психологической гибкости и умения подстроиться к изменчивой ситуации. Зациклившись на своих личных представлениях о гармоничном общении с представителями противоположного пола, они снизят свои шансы, особенно в ходе знакомств и флирта.

Сегодня Львов порадует общий ход событий в их личной жизни. Подпортить приятную картину могут отдельные мелочи, но в целом настроение будет вдохновляющим. Вы можете получить известие от объекта своих симпатий, возможность новой встречи с любимым человеком или намек на интересное для вас знакомство.

Любовные истории Дев вступают в новую фазу, которая манит их романтикой или исполнением надежд, но не обещает им полной стабильности и уверенности. Многие Девы будут сомневаться в себе, в чувствах партнера или в общей ситуации, которая покоится на не слишком прочном, с их точки зрения, фундаменте.

Этот день принесет Весам дополнительные свидетельства улучшений в их личной жизни — но может создать мелкие скрытые препятствия, мешающие им сразу воспользоваться удачей. Возможно, они не смогут быстро ответить на письмо любимого человека или будут вынуждены отказаться от свиданий в ближайшие дни.

Влюбленным Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня им следует искать истину и ложь в тонких нюансах, включая лингвистические и географические. Стоит удвоить внимательность, если общение с любимым человеком идет на чужом языке, а свидание назначено в незнакомом, забытом или экзотическом месте.

Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня им не стоит полностью полагаться в общении с представителями противоположного пола на свою привлекательность и красноречие. Настал тот самый период, когда «дьявол кроется в деталях» и в своем образе и поведении желательно заранее выверять каждую мелочь.

Сегодня природный прагматизм Козерогов спорит с их же тайными любовными желаниями, обстановкой или романтическим настроем партнера. Поищите баланс: если вы слишком часто будете обрезать любимому человеку крылья его фантазий, он может решить, что вы не заинтересованы в нем или безнадежно скучны.

Сегодня судьба приглашает Водолеев заглянуть за горизонт и приоткрыть в своей личной жизни новую приятную страницу. К сожалению, в самый интересный момент в дело могут вмешаться неромантичные бытовые детали или тайные подозрения, которые слегка разочаруют. Возможны вопросы к интимной части романа.

Сегодня звезды советуют Рыбам внимательно выслушать аргументы привлекающей их персоны, но не торопиться с ответом и встречным шагом. Многие Рыбы окажутся в ситуации, когда «поезд ушел» или чувства остыли, а интерес к партнеру жив лишь в силу инерции. Если же это не так, истинная любовь подождет.