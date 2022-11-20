Коллеги подадут идеи — финансовый гороскоп на 21 ноября

Сегодня важно прислушиваться к партнерам и коллегам — это поможет создать крепкий план.

У Овнов в этот день могут произойти положительные сдвиги в карьере. Для этого вам требуется проявить решимость в той ситуации, которая не терпит промедления. Старайтесь действовать быстро и полагайтесь на подсказки своей интуиции. Доверяйте только проверенной информации. Также это не лучшее время для выполнения неофициальных и частных заказов.

У Тельцов сегодняшний день благоприятен для индивидуального обслуживания клиентов. Благодаря внимательности и предусмотрительности вы можете получить много положительных отзывов, и ваша деловая репутация укрепится. Успешно идут переговоры о сотрудничестве. Воздержитесь от долгосрочного и среднесрочного планирования.

У Близнецов в этот день могут осложниться отношения с начальством. Возможно, у начальства сложится неправильное представление о тех или иных ваших поступках. Сложнее станет выполнять плановые задания и придерживаться графика работы. Вы найдете опору в трудовом коллективе. Успешно пойдут дела у офисных служащих и у работников сервисных центров.

Раки в этот день преуспеют в творческой и публичной деятельности. Рекомендуется принимать участие в конкурсах, кастингах, устраивать презентации, соревноваться в конкурентных видах деятельности. Также в перспективе могут себя оправдать финансовые вложения в рекламную раскрутку проектов. Студенты без особого труда смогут сдать экзамены и зачеты. Воздержитесь от подписания договоров с иностранцами.

У Львов сегодняшний день может быть связан с мелкими техническими сбоями. Возможно, вы много времени будете вынуждены потратить, чтобы разобраться с какой-то поломкой. Не допускайте запредельных перегрузок техники и механизмам. Тем не менее, вы сможете довести до завершения все запланированные на сегодня дела. Проявите должное упорство и последовательность в поступках.

Способность Дев заниматься сразу несколькими делами в параллельном режиме сегодня будет в полной мере востребована. Ваш интеллект сегодня активен, как мощный компьютер, перебирая варианты и находя наиболее оптимальные решения. Поэтому этот день больше всего подходит для контактов и аналитической обработке информации.

Весы в этот день могут быть способны весьма эффективно оперировать финансовыми потоками. Поэтому более всего преуспеют работники банковского сектора, бухгалтеры и финансовые менеджеры. Бизнесмены преуспеют в развитии оптовых закупок товара на выгодных условиях. Это хорошее время для оплаты счетов, в том числе и долговых обязательств.

Скорпионам в этот день рекомендуется проявлять инициативу, направленную на расширение и укрепление деловых связей. Запланированные на вторую половину дня встречи пройдут успешно. Хорошо пойдут дела у торговцев, водителей транспорта, консультантов и социальных работников. Однако это не лучший день для спекулятивных сделок с валютой.

Стрельцам в этот день удастся добиться получения льгот, компенсаций или субсидий. Речь идет о получении тех выплат, которые полагаются вам по закону, но пока не были должным образом оформлены. Успешно пойдут дела с выполнением частных заказов. Так или иначе, это удачный день для привлечения в свой бюджет дополнительных источников доходов. Наиболее проблемная тема профессиональной деятельности связана с недвижимостью.

Козерогам в этот день рекомендуется думать о будущем и работать с прицелом на перспективу. Возможно, вам станет известно о каком-то более современном методе работы, либо вы научитесь использовать более производительную технику. Внешние обстоятельства благоприятствуют вашим усилиям. Возможно, какие-то вопросы решатся сами собой, без вашего активного участия. Доверяйте мнению друзей и единомышленников.

Удачно складывается этот день для Водолеев, занимающих руководящие должности. Возможно, вам поступит обнадеживающая информация из конфиденциальных источников. И вы сможете использовать поступившие сведения с должной эффективностью. Вместе с тем не следует ждать быстрой финансовой отдачи от своих усилий. Не торопитесь расходовать деньги.

Рыбам в этот день рекомендуется активнее взаимодействовать с опытными профессионалами. Возможно, вы познакомитесь по интернету с коллегой, который подаст вам много полезных и новых идей. Особенно это касается коллег из числа иностранцев. Успешно проходит учеба и работа во время служебных командировок. Вместе с тем не делайте того, в чем нет уверенности.