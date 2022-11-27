Всплеск эмоций — любовный гороскоп на 28 ноября-4 декабря

На этой неделе мы будем по уши влюблены.

На этой неделе важный для влюбленных Овнов период — с пятницы по воскресенье. В эти дни им не стоит терять время, если они не хотят упустить уникальный волнующий момент в развитии своего романа. Все, что они предпримут, станет благотворной почвой для нового позитивного рывка в близком будущем.

На этой неделе прилив волнующих любовных эмоций ждет Тельцов в среду и четверг. Многих Тельцов захватят не только сиюминутные переживания, но и фантазии о том, «что будет потом». Им стоит помнить, что некоторые детали картины будущего сейчас искажены, и не все исполнится точно так, как мечтается.

На этой неделе влюбленным Близнецам стоит стать осторожнее в среду и четверг. В это время активизируются односторонние или взаимные фантазии, которые украшают отношения, но не могут стать для них прочной основой. Если роман имеет долгую историю, важно не пойти по «старым граблям» давних иллюзий.

На этой неделе чувствительные Раки легко поддаются романтическому очарованию момента. Им стоит помнить, что в сложившихся условиях очень просто пасть жертвой идеализма, случайных или запоздалых чувств, а также тонкого внушения и психологических манипуляций (особенно во второй половине недели).

На этой неделе звезды советуют Львам не пропускать романтический уик-энд: его общий психологический и событийный фон будет наиболее благоприятным для демонстрации их чувств и развития их любовной истории. Львы, разлученные со своей пассией, в эти дни могут рассчитывать на дистанционный сеанс связи.

На этой неделе Девам стоит быть чуткими к тонким нюансам своего романа в среду и четверг. Многим Девам захочется замять сомнения или закрыть на них глаза, но неясные ощущения все же стоит взять на заметку, иначе однажды они напомнят о себе бурно и остро. Особенно критично несовпадение взглядов.

На этой неделе звезды советуют Весам наводить порядок в своей личной жизни в понедельник и вторник, это лучшее время для стабилизации отношений и прояснения чувств. Наслаждаться любовной гармонией лучше в период уик-энда (отдав инициативу партнеру, иначе его энергия может начать искать иной выход).

На этой неделе самыми романтичными днями для Скорпионов обещают стать среда и четверг. Это прекрасные дни для свидания, если хочется, чтобы оно было романтичным, интимным и запоминающимся — неважно, идет ли речь об отношениях с долгой историей или о случайном увлечении, которое вскоре забудется.

Стрельцам стоит помнить, что на этой неделе лучший период для их любовной инициативы — уик-энд. Именно в это время они смогут заложить основу для будущего благоприятного развития своего романа, в какой бы фазе он ни буксовал сейчас. В среду и четверг желательно остерегаться иллюзий и манипуляций.

На этой неделе звезды советуют Козерогам отдать дань любовной романтике, не увлекаясь ею сверх меры. Если вы не в силах отказаться от соблазна, поддаваться ему желательно лишь до определенного предела. Не помешает включить дальновидность и просчитать возможный ход событий на ближайшие месяцы.

На этой неделе Водолеям не стоит отвергать идею романтического уик-энда: это лучшее время для того, чтобы заложить алгоритм общения на будущее. Роман, начатый в этот момент, получит продолжение (возможно, не сразу). В постоянные отношения уик-энд внесет ноту гармонии, нужную для движения вперед.

Для влюбленных Рыб станет показательной середина этой недели. В среду и четверг они могут пережить невероятный всплеск эмоций от общения с любимым человеком или от своих мыслей о нем. Ради любви они могут решиться на весьма опрометчивые действия, которых звезды советуют им по возможности избегать.