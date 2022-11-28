Придется вести борьбу — финансовый гороскоп на 29 ноября

Сегодня нам нужно будет отстаивать свое мнение и бороться с неприятностями на работе.

Овны в этот день рискуют допустить ошибочные шаги, из-за которых может пострадать деловая репутация. Старайтесь не иметь общих дел с сомнительными лицами с криминальным прошлым. Не соглашайтесь на нарушения служебных инструкций. Также не нужно искать обходные пути там, где открытая деятельность не приносит нужного результата. Возможны проверки и ревизии.

Тельцам рекомендуется удерживать себя от поспешных и опрометчивых поступков, продиктованных желанием получить быстрый результат. Это относится к пусконаладочным работам с техникой и финансовым операциям. Удачно складываются дела у тех, кто имеет стабильную работу и действует по плану. Старайтесь не допускать нарушений графика работы.

Близнецам, занимающим руководящие должности, рекомендуется сдерживать свои эмоциональные реакции. Особенно это важно при ведении переговорного процесса. Возрастает вероятность напряжения в отношениях с деловыми партнерами и клиентами. Некоторые из ранее достигнутых договоренностей могут нарушаться, и это может негативно отразиться на уровне доходов.

Ракам рекомендуется браться за самую простую работу, для выполнения которой не требуется прилагать больших интеллектуальных усилий. В это время возрастает вероятность затруднений при выполнении умственного труда. Вашей квалификации может оказаться недостаточно для качественного выполнения сложной и трудоемкой работы. Для учебы и производственной практики день также неблагоприятен.

Львы в этот день могут быть настроены на авантюристическую волну. Если вы занимаетесь финансовыми спекулятивными сделками, то будьте осмотрительнее. Вы рискуете переоценить свои реальные возможности и потерять крупные суммы денег. Не торопитесь обменивать валюту. Возможно, если вы совершите обмен в другой день, он может пройти для вас по более выгодному курсу.

У Дев в этот день могут ослабнуть деловые партнерские связи. Возможно, поведение некоторых партнеров будет казаться вам легкомысленным и непоследовательным. При ведении переговоров вы можете столкнуться с отказом потенциальных контрагентов от предварительных договоренностей. Поэтому лучше не взаимодействовать с деловыми партнерами.

Весам рекомендуется держать свои эмоциональные реакции под контролем. В ходе выполнения текущей работы у вас могут возникать осложнения, связанные с неправильным пониманием действий коллег. Импульсивные поступки могут стать причиной финансовых убытков. Чем меньше вы будете отвлекаться на посторонние разговоры, тем лучше пойдут дела.

У Скорпионов удачный день для поисков дополнительной подработки. Возможно, кто-то из друзей подскажет вам вариант такой подработки. И уровень доходов может вырасти. Вместе с тем это не лучшее время для расходования денег. Не следует делать покупки, руководствуясь эмоциональным импульсом. Однако можно и нужно оплачивать счета в счет погашения долгов по кредиту.

Стрельцы в этот день могут оказаться перед сложной дилеммой: сделать что-то по-своему или прислушаться к советам близких людей, членов семьи. Согласовать свои намерения с мнением семьи может не представиться возможным и в любом случае трудно избежать напряженной ситуации. Особую осмотрительность необходимо проявить строителям, коммунальщикам и всем тем, кто имеет дело с недвижимостью.

Козерогам в этот день не рекомендуется вступать в деловые контакты с незнакомыми людьми. Сегодня могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели, и поэтому вам могут подбросить ложную информацию. Кроме того, деловые контакты могут привести к несбыточным ожиданиям, когда данные обещания оказываются неисполненными. Старайтесь действовать открыто, и не принимать участие в кулуарных переговорах, консультациях.

Водолеи сегодня будут склонны строить грандиозные планы на будущее. Однако весьма вероятно, что у вас нет финансовых и материальных ресурсов, необходимых для успешной реализации планов. Простые финансовые подсчеты могут умерить ваши амбиции. В любом случае старайтесь более рационально подходить к учету и планированию расходов.

Рыбы в этот день могут попасть под жесткий прессинг начальства. Причиной этого может стать несвоевременное исполнение плановых заданий. Возможно, замечания начальства покажутся вам обидными и несправедливыми — и это может выбить вас из колеи. Однако это может стать для вас стимулом к совершенствованию в профессии. В любом случае будьте готовы к тому, что придется вести борьбу и преодолевать препятствия.