Держим чувства при себе — любовный гороскоп на 29 ноября
Это не лучший день, чтобы демонстрировать свои чувства, показывать эмоции
Овен
Сегодня романтические инициативы Овнов дают больше эффекта в первой половине дня, но их приятные результаты будут сказываться вплоть до позднего вечера. Звезды советуют не откладывать важное свидание или срочный разговор, так как завтра обстоятельства станут менее прогнозируемыми и дружелюбными.
Телец
Сегодня романтические чувства Тельцов могут не раз быть перекрыты чувством дружеского или профессионального долга. Однако у них останется канал связи с любимым человеком, и часто будут возникать вполне конкретные поводы для общения. По возможности, звезды советуют «ворковать» в первой половине дня.
Близнецы
Сегодня звезды советуют Близнецам не только поддерживать приятные расслабленные беседы с объектом симпатий, но и постараться избавиться от возможных сомнений и подозрений. День располагает к честности. Если вас что-то смущает, не стесняйтесь задать прямой вопрос и не бойтесь получить ясный ответ.
Рак
Сегодня влюбленным Ракам сложно отпустить свои чувства на волю, часто их придется прикрывать дружелюбием. Но у этого дня есть и удачные стороны — например, возможность аккуратно затронуть в нейтральном тоне потенциально проблемную тему отношений, не боясь быть обвиненным в неблаговидных намерениях.
Лев
В этот день Львы могут быть разочарованы отдельными моментами своего общения с партнером, но в целом ход событий их устроит. Настроение станет еще лучше, если они осознают, что некоторые ограничения им сейчас на пользу. Если не хочется сюрпризов и неясностей завтра, лучше прояснить их сегодня.
Дева
Обстоятельства этого дня не идеальны для любовных планов Дев, но в некоторых случаях им стоит найти время хотя бы для звонка партнеру. Это особенно важно для Дев, чьи отношения не отличаются ясностью и прозрачностью: то, что «замято» сегодня, завтра может стать источником острого недопонимания.
Весы
Влюбленных Весов этот день призывает к сдержанности. Его лучшие стороны — честность в отношениях, стремление к верности и постоянству. Сама обстановка уравновесит стремления партнеров и поможет им прийти к согласию при мелких размолвках. Не стоит откладывать свидание или контакт на поздний вечер.
Скорпион
Сегодня Скорпионам может показаться, что их усилия по спасению отношений или развитию романа не дают результата. Часто в этом будет доля правды: обстоятельства этих суток для них лишь умеренно благоприятны, а вечером не исключен приступ грусти. Лучше не строить планы и не смотреть слишком далеко.
Стрелец
Стрельцам придется по душе сегодняшнее свидание, если они не ждут от него зашкаливающих эмоций, интриг и приключений. Это прекрасный день для того, чтобы внести в отношения ясность, пообщаться в дружелюбной манере и честно прояснить те моменты, которые могут испортить драгоценное взаимопонимание.
Козерог
В этот день Козерогам трудно сменить линию поведения в делах сердечных, взятую накануне. Какой бы она ни была, внести в нее радикальные поправки им будет сложно. Если вы взяли неверный курс, лучше сделать в общении с любимым человеком перерыв: завтра обстановка изменится, а с ней и ваша тактика.
Водолей
Водолеям звезды подсказывают, что сегодня им лучше общаться с любимым человеком в первой половине суток — особенно если они хотят доверить ему свои важные размышления или сделать серьезное предложение на будущее. Чем ближе вечер, тем выше вероятность потери контакта или падения интереса к общению.
Рыбы
В этот день Рыбам лучше не демонстрировать свои истинные чувства открыто, но и бежать от общения с объектом своих симпатий им не стоит. Наиболее уместным окажется нейтральный дружеский тон. Можно встретиться в общей компании или обсудить новости, не связанные с романтической стороной отношений.