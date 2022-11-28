Держим чувства при себе — любовный гороскоп на 29 ноября

Это не лучший день, чтобы демонстрировать свои чувства, показывать эмоции

Сегодня романтические инициативы Овнов дают больше эффекта в первой половине дня, но их приятные результаты будут сказываться вплоть до позднего вечера. Звезды советуют не откладывать важное свидание или срочный разговор, так как завтра обстоятельства станут менее прогнозируемыми и дружелюбными.

Сегодня романтические чувства Тельцов могут не раз быть перекрыты чувством дружеского или профессионального долга. Однако у них останется канал связи с любимым человеком, и часто будут возникать вполне конкретные поводы для общения. По возможности, звезды советуют «ворковать» в первой половине дня.

Сегодня звезды советуют Близнецам не только поддерживать приятные расслабленные беседы с объектом симпатий, но и постараться избавиться от возможных сомнений и подозрений. День располагает к честности. Если вас что-то смущает, не стесняйтесь задать прямой вопрос и не бойтесь получить ясный ответ.

Сегодня влюбленным Ракам сложно отпустить свои чувства на волю, часто их придется прикрывать дружелюбием. Но у этого дня есть и удачные стороны — например, возможность аккуратно затронуть в нейтральном тоне потенциально проблемную тему отношений, не боясь быть обвиненным в неблаговидных намерениях.

В этот день Львы могут быть разочарованы отдельными моментами своего общения с партнером, но в целом ход событий их устроит. Настроение станет еще лучше, если они осознают, что некоторые ограничения им сейчас на пользу. Если не хочется сюрпризов и неясностей завтра, лучше прояснить их сегодня.

Обстоятельства этого дня не идеальны для любовных планов Дев, но в некоторых случаях им стоит найти время хотя бы для звонка партнеру. Это особенно важно для Дев, чьи отношения не отличаются ясностью и прозрачностью: то, что «замято» сегодня, завтра может стать источником острого недопонимания.

Влюбленных Весов этот день призывает к сдержанности. Его лучшие стороны — честность в отношениях, стремление к верности и постоянству. Сама обстановка уравновесит стремления партнеров и поможет им прийти к согласию при мелких размолвках. Не стоит откладывать свидание или контакт на поздний вечер.

Сегодня Скорпионам может показаться, что их усилия по спасению отношений или развитию романа не дают результата. Часто в этом будет доля правды: обстоятельства этих суток для них лишь умеренно благоприятны, а вечером не исключен приступ грусти. Лучше не строить планы и не смотреть слишком далеко.

Стрельцам придется по душе сегодняшнее свидание, если они не ждут от него зашкаливающих эмоций, интриг и приключений. Это прекрасный день для того, чтобы внести в отношения ясность, пообщаться в дружелюбной манере и честно прояснить те моменты, которые могут испортить драгоценное взаимопонимание.

В этот день Козерогам трудно сменить линию поведения в делах сердечных, взятую накануне. Какой бы она ни была, внести в нее радикальные поправки им будет сложно. Если вы взяли неверный курс, лучше сделать в общении с любимым человеком перерыв: завтра обстановка изменится, а с ней и ваша тактика.

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня им лучше общаться с любимым человеком в первой половине суток — особенно если они хотят доверить ему свои важные размышления или сделать серьезное предложение на будущее. Чем ближе вечер, тем выше вероятность потери контакта или падения интереса к общению.

В этот день Рыбам лучше не демонстрировать свои истинные чувства открыто, но и бежать от общения с объектом своих симпатий им не стоит. Наиболее уместным окажется нейтральный дружеский тон. Можно встретиться в общей компании или обсудить новости, не связанные с романтической стороной отношений.