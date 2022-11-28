Четкий план — залог успеха — гороскоп на 29 ноября

6-7 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее напоминает о ценности связей с друзьями, включая дружески настроенных коллег за рубежом, и советует всячески поддерживать с ними контакт.

При этом лучше избегать стартов с нуля, держаться в рамках созданных планов, заданных стандартов и ведущихся работ. Все совместные усилия окажутся эффективнее до наступления вечера. Наиболее важными делами желательно заняться с утра, так как в конце дня не исключен обрыв связи, упадок сил или естественный перерыв в энергичных занятиях. Не стоит откладывать на завтра задачи, требующие организованности, честности, ясности, безопасности.

Сегодня звезды советуют Овнам не откладывать начатые дела и не затягивать их завершение до вечера. Не стоит медлить и с обсуждением сомнительных деталей, уточнением информации на завтра. Такое расписание особенно пригодится Овнам, которые работают в связке с другими людьми в рамках совместных программ, путешествуют, а также рассчитывают на дружескую помощь или сами стремятся помочь своим друзьям.

В этот день Тельцам недоступна полная свобода импровизации. Также для них окажутся не слишком уместными легкомысленные действия и решения. Вплоть до вечера придется следовать заданной программе, навязанным правилам, принятым стандартам или своему чувству долга. Наиболее ценные качества этих суток — дружелюбие, целеустремленность, профессионализм, дисциплина. Важные совещания предпочтительнее утром.

Близнецы вплоть до вечера могут спокойно поддерживать интересующие их разговоры и следовать выбранными маршрутами, а также проводить нужные им исследования. При этом чем раньше будет возобновлен диалог или продолжен путь, тем более полными и удачными станут результаты усилий. Если завтра предстоит мероприятие, звезды настоятельно советуют уточнить его возможные сомнительные или спорные пункты.

В эти сутки Ракам желательно оставаться начеку, в любом деле опираясь на заданные системы безопасности (лучше, если они настроены заранее). Ракам, которые работают в той или иной группе, не стоит ее покидать, так как именно ее устои и принципы окажутся для них надежной защитой. Лучшим результатом сегодня станет отсутствие проблем и работа в штатном режиме, но итоги лучше подводить ближе к вечеру.

Сегодня звезды советуют Львам ориентироваться на заданные извне рамки, нормы и правила. Попытка их проигнорировать не поможет им стать свободнее в своих действиях — а готовность им подчиниться, наоборот, позволит сделать эффективнее любой шаг. Будет проще находить официальную и неформальную помощь, получать обратную связь от своей целевой аудитории, поддерживать отношения с друзьями и партнерами.

Сегодня Девам лучше действовать по плану и «на совесть». От качества работ, документов, инструментов или от квалификации помощников может напрямую зависеть карьера, здоровье или успех проекта. Наиболее результативна первая половина дня. Стоит взяться за дело с утра, если предстоит системная уборка, тренировка, проверка, лечебная процедура, информационный поиск, поиск услуг или важное совещание.

Весам обстоятельства этого дня помогают следовать плану и сохранять чувство равновесия в любом деле. Самые важные мероприятия рекомендуется проводить в первой половине дня — особенно если это целевые личные встречи, насыщенные спортивные тренировки и срочные деловые акции, а также контакты родителей с детьми. Не стоит медлить с перепиской: есть риск, что вечером канал связи станет работать хуже.

Сегодня Скорпионам придется оглядываться на те или иные правила — что поможет им в решении их текущих проблем, но может причинить им и некоторые неудобства, например, ограничить их в быту. Среди хороших сторон этого дня — четкие рамки в части покупок (особенно в дом), ценные подсказки в этой сфере могут дать друзья или домочадцы. Вечером возможно уныние или неудача, лучше свернуть лишнюю суету.

Стрельцов обстоятельства этого дня защитят от сомнительных поступков, лишних иллюзий и опрометчивых действий. Звезды советуют не терять время, не лениться и как можно активнее улаживать свои срочные дела, не откладывая их на завтра. Наиболее продуктивной окажется первая половина дня. Именно на это время стоит планировать целевые встречи и разъезды, работу с документами, энергичное сотрудничество.

Сегодня успех не изменит Козерогам, если они будут следовать грамотному плану действий — например, руководствоваться четкими ясными критериями при выборе покупок, выполнении необходимых работ и в своих контактах с людьми. Надежная система стандартов не повредит и в решении более крупных задач — например, формировании своего бюджета или социального капитала. Не стоит откладывать дела на вечер.

Сегодня внимание Водолеев сконцентрировано на их собственных планах и потребностях. Хорошие возможности, появившиеся накануне, для них в эти сутки сохраняются, и они могут спокойно продолжать начатое. Стоит учесть, что самой продуктивной будет первая половина дня, трудоемкие занятия и важные контакты желательно запланировать на это время. Вечером ожидается снижение тонуса и «выработка ресурса».

Сегодня звезды советуют Рыбам не отгораживаться от внешнего мира, но ограничиться лишь необходимыми контактами. Не стоит избегать общения по поводам, связанными с карьерой, командировками и домашними работами. Не помешает выслушать друзей или коллег, почитать злободневные новости, поработать с документами. Наиболее информативна первая половина дня. Вечером лучше уединиться и обдумать услышанное.