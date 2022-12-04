Споры ударят по карьере — финансовый гороскоп на 5-11 декабря

На этой неделе не стоит спорить с коллегами или — это может отразиться на карьере.

Для Овнов на этой неделе самое главное – соблюсти в точности правила и букву закона. Дело в том, что вашей деятельностью могут заинтересоваться представители контролирующих фискальных властей. Любое нарушение обязательно будет выявлено и может повлечь за собой преследования. Ваша работа может подвергнуться негласной проверке, контрольным закупкам товара и пр. Основные неприятности могут касаться угрозы потери деловой репутации. Нежелательно подавать исковые заявления и урегулировать юридические споры. Звезды не советуют отправляться в этот период в дальние поездки и активизировать деловую переписку по электронной почте. Ваша ахиллесова пята в этот период – работа с информацией и деловые контакты. У торговцев и посредников могут произойти конфликты с покупателями и заказчиками. Водители транспорта могут потерять много времени из-за поломок или простаивания в пробках. В зоне риска находятся туризм и рекламный бизнес. В целом, чем больше работа связана с поездками и деловыми бумагами, тем труднее вам будет справиться с осложнениями в делах.

Тельцам эта неделя может запомниться внезапным изменением обстоятельств, из-за чего ваша работа может пойти не по плану. Настройтесь на то, что в этот период чаще, чем когда-либо, будут возникать непредвиденные осложнения в делах. Тем, кто работает на производстве или занят добычей полезных ископаемых, звезды советуют обратить внимание на соблюдение техники безопасности. Наиболее напряженная тема в этот период – деньги, точнее их острая нехватка. Уровень доходов складывается крайне нестабильно. Вы можете много усилий прилагать к приумножению своих доходов. Однако на данный период гораздо важнее сосредоточиться на сохранении тех материальных ресурсов, которыми вы располагаете. Звезды советуют вам проанализировать свои статьи расходов. Наверняка вы обнаружите, что тратите деньги не на то, что действительно необходимо. Кроме того, из-за поломки техники может возникнуть потребность в дополнительных расходах, что не лучшим образом отразится на состоянии вашего бюджета.

Для Близнецов на той неделе наступает весьма проблемное время. Внешние обстоятельства складываются неблагоприятно, и могут довлеть над вами. Вы почувствуете сопротивление своим инициативам во многих делах. Реализовать свой личный план будет себе дороже, поскольку обстоятельства будут сильнее вас. Единственная разумная линия поведения состоит в том, чтобы подстроиться, адаптироваться с тем, чтобы свести к минимуму вероятный ущерб. Занимающие руководящие должности в бизнесе могут столкнуться с усилением конкурентной борьбы. Попытка договориться об общих правилах игры на рынке услуг ни к чему не приведет. Участие в массовых мероприятиях и публичные заявления могут нанести ущерб вашей деловой репутации. Тем, кто работает в сфере услуг, возможно, придется столкнуться с претензиями клиентов и вероятными жалобами на вас начальству. Карьерные устремления в этот период окажутся под большим вопросом. Если вы не желаете получения взысканий от вышестоящего руководства, то следует, прежде всего, ограничить свои личностные амбиции.

Ракам на этой неделе не следует допускать нарушений в дисциплине труда. Опоздание на работу или отсутствие на рабочем месте в течение долгого времени не останется незамеченным и может привести к выговору или штрафным санкциям. При выполнении своих повседневных обязанностей по работе вам, возможно, придется столкнуться с рядом трудностей. Звезды настоятельно советуют не принимать близко к сердцу трудности рабочих моментов и возможные трения с коллегами, возникающие в течение этих дней. Экономьте силы и старайтесь контролировать свои эмоции. От нервных перегрузок у вас может снизиться работоспособность и испортиться самочувствие. Есть несколько тем, по которым ситуация может стать особенно проблемной. Сюда относятся деятельность, связанная с заграницей: внешняя торговля, туризм, совместные предприятия и дальние перевозки грузов. Также не следует браться за излишне сложную и трудоемкую работу - вашей квалификации может оказаться недостаточно для успешного выполнения такой работы.

Львы на этой неделе могут иметь авантюристический настрой. Те, кто связан с финансовыми спекуляциями, могут излишне увлечься и в итоге потерять крупную сумму денег. Не следует полагаться на удачное стечение обстоятельств. Бизнесменам звезды советуют не торопиться с принятием решений относительно финансовых инвестиций. Не рекомендуется обменивать валюту и делать оптовые закупки товара, предназначенного для перепродажи. Представители творческих профессий могут почувствовать неудержимую тягу к деятельности. Однако в этот период вы можете быть склонны вести себя спонтанно, под влиянием эмоционального порыва и без какого бы то ни было плана. Непродуманность в поведении и желание все вопросы решить с наскока может привести к напрасной трате времени и сил. Ваше внимание могут отвлекать друзья и знакомые, пытаясь получить вашу помощь и поддержку. Однако в первую очередь не забывайте о своих делах и держите их в первом приоритете. Крайне нежелательно сейчас брать кредит в банке.

Внешние обстоятельства на этой неделе складываются преимущественно неблагоприятно для деловой активности Дев. Возможно, вам придется побеспокоиться о сохранности своего недвижимого имущества. При проведении строительных, отделочных и ремонтных работ можете столкнуться с осложнениями. Главной причиной проблем в работе может стать несогласованность при взаимодействии с деловыми партнерами, подрядчиками. Если вы арендуете помещение, то вероятно повышение арендной платы и прочие материальные издержки. Может возникнуть спор с арендодателем. Рекомендуется уделить время и внимание своим близким членам семьи и родителям. Это имеет прямое отношение к тому, как у вас будут складываться дела с карьерой. Отсутствие поддержки в семье может неблагоприятно отразиться на ваших планах. Ваши позиции в карьере могут ослабнуть. Те из вас, кто выполняет клиентские услуги, столкнутся с недовольством заказчиков, вплоть до жалоб на вас в вышестоящие инстанции и штрафных санкций.

Эта неделя может сложиться неблагоприятно для тех Весов, чья работа связана с частыми поездками и деловыми бумагами. Вероятно, вы будете вынуждены преодолевать множество мелких препятствий, теряя на это свои силы, ресурсы и время. Взаимопонимания с коллегами достигнуть будет трудно. При выполнении повседневных обязанностей постарайтесь не отвлекаться на посторонние разговоры, не имеющие прямого отношения к выполняемым обязанностям. Очень важно ценить свое рабочее время и не растрачивать его на посторонние вопросы, не имеющие прямого отношения к вашим непосредственным обязанностям. Новые знакомства и встречи в этот период лучше не планировать. Не верьте обещаниям и сами никому ничего не обещайте. Обязательно перепроверяйте поступающую информацию на предмет достоверности. Дело в том, что, руководствуясь ложными сведениями, вы рискуете допустить ошибки в своих поступках, которые в дальнейшем придется исправлять. Кроме того, старайтесь не перенапрягаться – это может стать причиной плохого самочувствия и снижения производительности труда.

У типичных Скорпионов на этой неделе может наиболее остро стоять тема финансовых ресурсов, точнее, их нехватки. Это лучше всего почувствуют бизнесмены, которым, для поддержания дел на должном уровне, требуется иметь в своем распоряжении некоторую сумму оборотных средств. Нехватка денег может подтолкнуть некоторых из вас к опрометчивым поступкам. Нежелательно в этот период делать оптовые закупки товара, поскольку купленную партию вы не можете не суметь быстро реализовать в розничной торговой сети. Торговля модными товарами и предметами роскоши может оказаться убыточной. Характерной особенностью небесных влияний является то, что вами может овладеть желание тратить деньги, не особенно задумываясь о последствиях. Бизнесменам не рекомендуется делать капиталовложения, открывать счета в банке и размещать там депозитные вклады. Деньги, потраченные сейчас, могут не принести ожидаемой отдачи и фактически могут оказаться выброшены на ветер. Прилагайте усилия к тому, чтобы поддерживать свой бюджет в равновесии с точки зрения расходов и доходов.

Активная позиция Стрельцов при решении актуальных вопросов еще не гарантирует успеха в делах. Это очень непростая неделя, требующая тонкого подхода и учета не только своих, но и чужих интересов. С одной стороны, вам будет хотеться поступать по своему усмотрению, не считаясь с мнением окружающих, особенно близких людей. С другой стороны, ваши инициативы могут столкнуться с сопротивлением и могут не получить должной поддержки. Получатся, что чем меньше вы проявите личной инициативы в работе, тем будет лучше для вас и всех окружающих. Это особенно актуально для семейного бизнеса и строительных работ. У бизнесменов могут обостриться разногласия с деловым партнером. Звезды советуют воздерживаться от принятия ответственных решений и приостановить любой переговорный процесс. Будьте готовы к усилению конкурентной борьбы. При выполнении клиентских услуг с кем-то из заказчиков может произойти конфликт. Что бы ни происходило вокруг вас, старайтесь не терять самоконтроля.

Козерогам на этой неделе следует быть готовыми к преодолению трудностей. Основными проблемными темами в этот период может стать работа с информацией, деловые связи и поездки. Вам будут поступать сведения, в достоверности которых нельзя быть до конца уверенными – вероятна прямая дезинформация. Могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели. В вашем поле зрения могут появляться люди с не вполне честными намерениями. Торговые работники могут понести финансовые издержки из-за участившихся случаев воровства товаров в супермаркете. Воздержитесь от тайной или не вполне законной деятельности, не пытайтесь найти обходные пути там, где открытые методы не приносят нужного результата. Намеченные деловые встречи могут срываться по странным и труднообъяснимым причинам. Возможно, вам будет достаточно некомфортно чувствовать себя в трудовом коллективе. Не исключено, что вы будете поставлены в зависимое положение, которое будет угнетающе воздействовать на вашу психику. Не исключены нервные срывы и ухудшение самочувствия из-за напряженной ситуации в трудовом коллективе.

Водолеям на этой неделе, возможно, придется столкнуться с форс-мажорными обстоятельствами, в результате которых придется заниматься совсем другими вопросами от того, что планировалось изначально. Несмотря на большие усилия, вас могут преследовать неудачи. Особенно это касается тех, кто работает в составе творческой группы, или выполняет общественную работу в рамках общественной организации, акционерного общества, товарищества или кооператива. Звезды советуют вам сдерживаться при принятии решений о финансовых расходах и инвестициях в коллективные проекты. Это не лучший этот период для составления бизнес-плана и игры на товарно-сырьевой бирже. В центре внимания могут часто фигурировать материальные вопросы: где и каким образом заработать больше денег. Это может быть связано с возросшими потребностями и нехваткой оборотных средств. Чтобы не тратить силы понапрасну, звезды советуют ничего не менять в сложившемся стиле и практике работы. Работа в составе творческой группы над единым проектом может не сложиться из-за несогласованности в действиях. Старайтесь не ввязываться в финансовые авантюры.

Типичным Рыбам на этой неделе звезды настоятельно советуют попридержать свои амбиции. Не нужно вступать в споры и кому-то что-то доказывать. Если вы работаете в подчинении, то постарайтесь не спорить с приказами и распоряжениями начальства. Принимайте ситуацию и предъявляемые к вам требования как есть и не пытайтесь оспаривать мнение начальства. Не забывайте о дисциплине труда и субординации. Желание самостоятельно принимать решения может сойти вам с рук только в том случае, если вы работаете индивидуально и не зависите от мнения начальства. В противном случае не исключены обвинения в самоуправстве с соответствующими штрафными санкциями. Если у вас имеются неурегулированные вопросы с недвижимостью, жильем и документами, то вы можете столкнуться с тем, что эта проблема станет перед вами в самой острой форме. Особенно это касается тех, кто работает на нелегальном положении, без прописки и регистрации, вдали от родного дома. Также могут быть проблемы у тех, кто долгое время не оплачивает счета за коммунальные услуги и накопил большую задолженность.