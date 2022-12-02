Хорошего понемножку — любовный гороскоп на 3 декабря

Сегодня стоит наслаждаться каждыми моментами любви — они будут непродолжительными.

Овнам не стоит пропускать отличный день для свидания. Если встреча невозможна, звезды советуют использовать все доступные линии связи для активного дистанционного контакта. Стоит учесть, что вечером ситуация немного ухудшится. Лучше отказаться от прогулки под луной, от интенсивной ночной переписки.

Сегодня темпераментные Тельцы легче обычного увлекаются, а флегматичные Тельцы не прочь поддаться духу момента и испытать романтические переживания. Возможно тайное известие. Свидание будет окрашено нотками интриги и приключения. Важно уловить момент, когда пора свернуть беседу или прекратить игру.

Близнецам этот день помогает завязывать, восстанавливать и выравнивать личные отношения с прицелом на перспективу. Он хорош для встречи, на какой бы стадии ни находился роман. Свободным или поссорившимся Близнецам лучше искать свою половинку там, где «водятся» единомышленники или строится будущее.

Сегодня влюбленные Раки решают непростую задачу оставаться интересными в глазах партнера, что может держать их в постоянном напряжении. Неудивительно, если время от времени они будут попадать впросак. В конце дня выдерживать взятую роль станет труднее, не стоит назначать свидание на поздний час.

Этот день вселяет в душу влюбленных Львов надежду. Одновременно он растит их аппетиты: даже если все хорошо, многим Львам захочется большего, они решат «заглянуть за горизонт». Их могут вдохновить вести издалека. Отличный момент для активной переписки, для романтической поездки или ее обсуждения.

В этот день влюбленные Девы не склонны зацикливаться на возможных негативных гранях своего романа и предпочитают наслаждаться его приятными яркими сторонами. Добавлять остроты их романтическим переживаниям может атмосфера приключения, легкий привкус опасности или экзотичность обсуждаемых тем.

Сегодня контакт с любимым человеком радует Весов: они видят непосредственный отклик на свои чувства. День хорош для любых форм совместного времяпрепровождения. Свободные Весы могут смело принимать приглашение на свидание. Стоит помнить, что вечером общение может стать менее приятным и гармоничным.

Сегодня Скорпионы охотно обсуждают множественные детали своих любовных отношений, интуитивно чувствуя, что они сейчас важны (или вскоре станут важны). Темой для бесед в эти сутки может стать не только «чистая романтика». Возможно, это будет совместная работа, взаимная поддержка или общий подопечный.

Сегодня дела сердечные обнадежат Стрельцов. Возрастет вероятность получить комплимент, небольшой презент, приятный знак внимания. Часто это будет аванс, предваряющий будущие щедрые дары. Прекрасный день для свидания, флирта, романтический переписки, для попытки примирения или смягчения разногласий.

В этот день Козероги останутся довольны свиданием, если будут придерживаться принципа «хорошего понемножку». Если они попробуют продлить удовольствие, оно может обернуться для них некоторыми проблемами. Свободным Козерогам по тому же принципу не стоит уходить от приятной случайной беседы и флирта.

Сегодня Водолеи, вероятнее всего, будут на коне, если общительны и легки на подъем. Они могут смело звонить любимому человеку, приглашать на свидание, делать предложение: даже если они в чем-то промахнутся (например, сделают ошибку, говоря на чужом для них языке), их неловкость будет понята и прощена.

Рыбам этот день позволяет попрактиковаться в стиле общения с представителями другого пола, которого им предстоит придерживаться в течение многих месяцев. Возможно, это будет связано с их работой или меняющимся материальным статусом. Однако это не помешает им оставаться прежними романтиками в душе.