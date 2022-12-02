Что можно и что нельзя делать знакам зодиака в декабре
Общий алгоритм взаимодействий планет в декабре, на первый взгляд, не выглядит каким-то особенным, но строптивый характер месяца проявлен довольно объёмно.
И даже полнолуние в четверг, 8 декабря, когда оба светила окажутся на оси Марса, видится ярким только в контексте общей крайне нестабильной, даже кризисной ситуации в мире. В этом смысле повторный переход планеты-благодетеля Юпитера в огненный знак Овна, пожалуй, и станет важным событием не только декабря, но и первого квартала 2023 года.
Вот несколько важных разделительных линий декабря:
1. 7-10 декабря – сначала Меркурий 7, а затем Венера 10 декабря, на фоне ауры полнолуния 8 декабря перейдут в прагматичного Козерога, формируя новую линию мышления и обработки информации. Нацеленность на результат, желание ставить конкретные задачи и получать ответы будет доминирующим. Для практической реализации замыслов и проектов наступает более благоприятное время.
2. 20-23 декабря – Юпитер с 20 числа переходит до мая 2023 года в знак Овна, Зимнее Солнцестояние 22 декабря (00:48), проходящее вблизи Новолуния 23 числа (13:20), – все эти события становятся новым фарватером обновлений, с разворотом как минимум на 3-4 месяца. В этой связи серьёзную нагрузку несёт так называемая сезонная карта Зимнего Солнцестояния, имеющая в своём арсенале такие действенные и бескомпромиссные аспекты, как вражда Солнца с Юпитером, а Луны с Марсом. Такая разбалансировка в ответственной карте может указывать на стремления к принятию кардинальных решений, на самых разных уровнях взаимодействия.
3. Календарная граница 2022-2023 года (29 декабря-1 января) отмечена поворотом Меркурия к очередному циклу ретроградного движения с 29 декабря и соединением Венеры с Плутоном в Козероге, настраивающих, с одной стороны, на постижение прошлого опыта и ситуаций дежавю. Но в перспективе конфигурации полуночной карты Нового года вещают о дальнейших трансформациях духовно-нравственных ценностей и уклада жизни народонаселения стран и континентов.
Очень вероятно, что именно в декабре начнут всё более ярко проявляться некие демаркационные линии как в народе, так и в общественно-политических кругах, которые придерживались различных оппортунистических взглядов. Параллельно можно ожидать изменение вектора направления идеологических смыслов, влияющих на принятие самых важных политических решений в различных общемировых и континентальных организациях, типа ЕС и ООН.
В общем масштабе декабрь трудно назвать стабильным, разве что отдельные небольшие локальные периоды, но первая половина месяца будет явно более напряжённой.