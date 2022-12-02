Что можно и что нельзя делать знакам зодиака в декабре

Общий алгоритм взаимодействий планет в декабре, на первый взгляд, не выглядит каким-то особенным, но строптивый характер месяца проявлен довольно объёмно.

И даже полнолуние в четверг, 8 декабря, когда оба светила окажутся на оси Марса, видится ярким только в контексте общей крайне нестабильной, даже кризисной ситуации в мире. В этом смысле повторный переход планеты-благодетеля Юпитера в огненный знак Овна, пожалуй, и станет важным событием не только декабря, но и первого квартала 2023 года.

Вот несколько важных разделительных линий декабря:

1. 7-10 декабря – сначала Меркурий 7, а затем Венера 10 декабря, на фоне ауры полнолуния 8 декабря перейдут в прагматичного Козерога, формируя новую линию мышления и обработки информации. Нацеленность на результат, желание ставить конкретные задачи и получать ответы будет доминирующим. Для практической реализации замыслов и проектов наступает более благоприятное время.

2. 20-23 декабря – Юпитер с 20 числа переходит до мая 2023 года в знак Овна, Зимнее Солнцестояние 22 декабря (00:48), проходящее вблизи Новолуния 23 числа (13:20), – все эти события становятся новым фарватером обновлений, с разворотом как минимум на 3-4 месяца. В этой связи серьёзную нагрузку несёт так называемая сезонная карта Зимнего Солнцестояния, имеющая в своём арсенале такие действенные и бескомпромиссные аспекты, как вражда Солнца с Юпитером, а Луны с Марсом. Такая разбалансировка в ответственной карте может указывать на стремления к принятию кардинальных решений, на самых разных уровнях взаимодействия.

3. Календарная граница 2022-2023 года (29 декабря-1 января) отмечена поворотом Меркурия к очередному циклу ретроградного движения с 29 декабря и соединением Венеры с Плутоном в Козероге, настраивающих, с одной стороны, на постижение прошлого опыта и ситуаций дежавю. Но в перспективе конфигурации полуночной карты Нового года вещают о дальнейших трансформациях духовно-нравственных ценностей и уклада жизни народонаселения стран и континентов.

Очень вероятно, что именно в декабре начнут всё более ярко проявляться некие демаркационные линии как в народе, так и в общественно-политических кругах, которые придерживались различных оппортунистических взглядов. Параллельно можно ожидать изменение вектора направления идеологических смыслов, влияющих на принятие самых важных политических решений в различных общемировых и континентальных организациях, типа ЕС и ООН.

В общем масштабе декабрь трудно назвать стабильным, разве что отдельные небольшие локальные периоды, но первая половина месяца будет явно более напряжённой.

Неблагоприятные дни месяца, когда даже самые обычные дела могут даваться труднее обычного: 1, 5, 8-9 (аура полнолуния) 13-14, 23 (новолуние), 26 декабря.

Дни более позитивного взаимодействия планет, когда больше возможностей преуспеть – 2-3, 6,10, 12, 17-18, 24-25, 27 декабря.