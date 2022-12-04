Берем перерыв в тесном общении — любовный гороскоп на 5 декабря

Сегодня стоит взять паузу в отношениях и отдохнуть друг от друга.

Обстоятельства этого дня могут вынудить Овнов умерить свой романтический пыл в связи с материальными или другими «приземленными» нуждами. В сочетании с комплексом других внешних событий это может привести к обрыву контакта или ослаблению недавнего активного общения. Самое время сделать перерыв.

Отличительными чертами влюбленных Тельцов сегодня могут стать своенравие и упрямство. Во имя своих принципов они могут поступиться случайными чувствами, даже если те очень сильны. Нежелательно выбирать этот день для романтического свидания, легкого флирта или ни к чему не обязывающего приключения.

Влюбленные Близнецы сегодня могут столкнуться с невозможностью продолжать приятное общение, к которому успели привыкнуть и из которого черпали энергию. Также у них могут появиться некие личные обстоятельства, мешающие предаваться чувствам. На этом фоне свидание или флирт не выглядят хорошей идеей.

В этот день влюбленным Ракам приходится думать не только о настоящем, но и о будущем, причем совсем близком. Им стоит определиться со своими дальнейшими планами, иначе они не смогут разобраться в своих чувствах и решить, что делать дальше — например, превращать ли временные отношения в постоянные.

Обстоятельства этого дня заставляют Львов стать более принципиальными, организованными и целеустремленными. Для многих представителей знака на первом месте окажутся деловые или иные неромантические темы. Не исключено, что к полноценному свиданию с любимым человеком они окажутся попросту не готовы.

В этот день звезды не балуют Дев стремительным прогрессом, и дела сердечные не станут исключением. Понимая, что назревает новый период в романе, большинство Дев может цепляться за свой недавний образ мыслей, а порой и за приятные иллюзии. На перестройку сознания может потребоваться несколько дней.

В этот день Весы могут испытывать в любовном общении некоторые проблемы, связанные с их практической стороной. Возможны те или иные заминки и ограничения — например, связанные с денежной темой, реализацией сексуальных желаний или применением в частных отношениях общих морально-этических норм.

В этот день влюбленные Скорпионы рискуют встретить на своем пути серьезные препятствия — чаще всего объективные и уже знакомые. Свидание может оказаться невозможным, пройти в неудовлетворительном формате или быть внезапно отменено по капризу партнера, решившего продемонстрировать независимость.

В этот день Стрельцы могут с удивлением обнаружить, что их чары на любимого человека не действуют. Некоторые Стрельцы, несмотря на романтичный настрой, займутся житейскими делами. Если вы не хотите подпортить произведенное вами ранее на партнера впечатление, сегодня вам лучше выдержать паузу.

Сегодня Козероги не прочь продемонстрировать любимому человеку свои теплые чувства, но обстоятельства будут чаще провоцировать их на эмоциональный аскетизм. Порой они будут демонстрировать холодность или дружеский нейтралитет против собственной воли, не вполне понимая причину своей сдержанности.

Сегодня Водолеи поневоле демонстрируют близкому человеку сложные стороны своей натуры — например, противоречия в своем мировоззрении или странности в бытовом укладе. Звезды советуют взять перерыв в тесном общении, так как оно может дать непредсказуемый и не очень приятный для самолюбия результат.

Влюбленным Рыбам звезды намекают, что сегодня обстоятельства не слишком дружелюбны к их романтическим планам и с этим трудно что-либо сделать. Ожидания могут не оправдаться, планы сорваться или реализоваться не так, как было задумано. Возможно, придется ограничиться дружеским нейтральным общением.