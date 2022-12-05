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Проявляем смекалку — финансовый гороскоп на 6 декабря
5 декабря 2022ГороскопыМарианна Басс
Сегодня заработать больше нам поможет изобретательность.
Фото: fotoxcom.ru
Овен
Сегодня Овнам, возможно, придется столкнуться с некоторыми противоречиями в работе. Правильный выход может быть найден в том случае, если вы возьмете на себя ответственность и примите решение самостоятельно, не слушая ничьих советов. Также вас могут привлечь в качестве миротворца в спорной ситуации между деловыми партнерами. Возьмите на себя роль третейского судьи.
Телец
Сегодня у Тельцов удачный день для поиска обходных путей в тех вопросах, которые не удается решить традиционными методами. Особенно это касается темы получения дохода и эффективного расходования денег. Обязательно прислушивайтесь к подсказкам интуиции. Возможно, вам придется действовать в условиях ограниченной свободы, и это может повысить вашу способность к преодолению препятствий.
Близнецы
Сегодня Близнецы, которые прежде были ограничены жесткими рамками и не могли действовать в свободном режиме, смогут выйти из-под ограничений и контроля. Это особенно относится к тем, кто был связан некими негласными обязательствами. Хорошее время для перспективного планирования. Вы сможете правильно понять основные тренды на рынке услуг.
Рак
Сегодня для Раков, занимающих руководящие должности, удачный день. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что вам придется принимать нестандартные управленческие решения. Возможно, придется возвращаться к тем методам работы, которыми вы пользовались раньше. Прислушивайтесь к мнению друзей и единомышленников — они могут дать вам верную подсказку.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют творчески переосмыслить полученный опыт. Если что-то остается непонятным, то рекомендуется активнее обмениваться мнениями с единомышленниками и сосредоточиться на более глубоком изучении профессиональных тонкостей. Активное деловое взаимодействие с иностранцами и людьми, проживающими в других регионах, поможет вам сделать правильные выводы и принять единственно верные решения.
Дева
Сегодня у Дев удачное время для финансовой деятельности. Можно брать банковские ссуды, ипотечные кредиты, вкладывать финансовые ресурсы в капитальное строительство и ремонтно-монтажные работы. Наибольшего успеха добьются те из вас, кто ведет рискованный и масштабный бизнес. Интуиция поможет вам в выборе наиболее выгодных направлений для инвестиций.
Весы
Сегодня Весы смогут найти правильные выходы из сложных ситуаций благодаря партнерскому сотрудничеству. От вашего умения контактировать и заинтересовывать людей будет зависеть, используете ли вы предоставляемый шанс для укрепления и развития партнерских связей. Успешно поработают консультанты. Вы сможете повысить популярность среди клиентов.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов может сложиться затруднительное положение с финансами. Это может быть связано с задержкой оплаты за ранее выполненную работу. Тем не менее, это удачное время для тех, кто работает с компьютерной техникой и занимается освоением технических новинок. Также могут преуспеть в делах изобретатели, рационализаторы, инженеры и мастера сервисных центров по ремонту техники.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов могут возникнуть противоречия в отношениях с партнерами. Возможно, ваши инициативы не получат должной оценки и поддержки. Однако это хорошее время для рекламных акций и саморекламы при работе в сфере услуг. Можно тестировать новые виды услуг. Можно пробовать свои силы в новых профессиях и принимать участие в творческих конкурсах, кастингах.
Козерог
Сегодня Козероги могут увязнуть в спорах и выяснениях отношений с коллегами по трудовому коллективу. Чтобы этого не случилось, сосредоточьте внимание на конечном результате своей работы. Не исключено, что вам могут предложить поработать какое-то время на полставки или по совместительству. Успешно пойдут дела у строителей и коммунальщиков.
Водолей
Сегодня Водолеи, работающие в сфере информации, смогут успешно применить новые методы. Используйте все имеющиеся у вас возможности для совершенствования в компьютерной обработке информации и доведения некоторых стандартных приемов до автоматизма. Вы преуспеете в обработке документов, сумев навести порядок и правильно их рассортировать.
Рыбы
Сегодня у Рыб не все складывается гладко в отношениях с начальством и со сроками завершения работы. Тем не менее, вы сможете успешно справиться с делами, если сосредоточитесь на финансовой составляющей. Например, вы сможете найти более эффективные методы, чтобы путем меньших затрат увеличить свои доходы. Проявите смекалку и изобретательность.
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Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
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