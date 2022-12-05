Берем паузу в особо сложных делах — гороскоп на 6 декабря

13-14 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Тельца располагает к чувственности и инертности.

Вплоть до вечера может длиться пауза во многих работах. Практичность может уживаться с мечтательностью. Скупость может смениться щедростью, а суровость великодушием. Это подходящее время для того, чтобы расслабиться и набраться сил перед хлопотами. Имеет смысл приостановить несрочные контакты, деловую суету, учебу и разъезды, пересмотреть имеющийся пакет документов, систему связи или комбинацию маршрутов. Можно позволить себе чуть больше обычного стандарта — например, ослабить диету или теплее выразить тайные эмоции.

Овен

Сегодня Овнам стоит запасаться энергией, нужными вещами и необходимыми ресурсами на ближайшие дни, включая продукты и технические мелочи. В эти сутки резкие перемены, свежие новости и интенсивные нагрузки маловероятны — но уже завтра, возможно, придется набрать темп и думать о материальной базе станет некогда. Хорошо пускать в ход резервы, оставшиеся от прошлого, пока они все еще имеют ценность.

Телец

Сегодня Тельцы могут поставить на первое место свои собственные потребности: они будут более надежным руководством к действию, чем внешние ориентиры. Могут задерживаться новости издалека, влияющие на профессиональные и иные планы. Одним из лучших решений в эти сутки станет полный отдых. Пора окончательно попрощаться с некоторыми надеждами на будущее или переформатировать их под новые стандарты.

Близнецы

Сегодня Близнецы столкнутся с заминкой в своих текущих делах, но звезды советуют им не расслабляться и быть на низком старте: повод для нового витка активности уже близко. Рекомендуется отдых, но не стоит откладывать его на вечер: не исключено, что ближе к ночи появится динамика, поступят новости или придут свежие идеи, придется начать собираться в путь или остро захочется высказаться.

Рак

Сегодня Раки могут позволить себе помечтать о будущем, в одиночку или вместе со своими друзьями. Не исключено, что последний формат окажется предпочтительнее: «коллективная медитация» поможет быстрее расслабиться, забыть о тревогах и неприятностях. Желательно убедиться, что сохранены контакты с влиятельными единомышленниками, способными в новой ситуации остаться вдохновителями или покровителями.

Лев

Сегодня Львам не рекомендуется откладывать оставшиеся со вчерашнего дня дела и заняться ими прямо с утра. Возможно, в последний момент будет улажен трудный вопрос или снято накопившееся напряжение, получено прощение или компенсация. Новыми делами в эти сутки лучше не заниматься, но вечером они наметятся. Возможно, назреет командировка, более активное общение с друзьями или другой «интенсив».

Дева

Сегодня Девам важно не опережать события. В дневное время лишняя суета заведет в тупик, а в конце дня может стать источником неприятностей. Желательно беречь добрые отношения с идейно близкими друзьями, авторитетными лицами, иностранцами и носителями других культур. Вечером стоит следить за профессиональными и иными новостями, но избегать импульсивных порывов, вначале не помешает составить план.

Весы

Сегодня для Весов наиболее удобные и логичные пути активности могут оказаться закрыты, но ситуация не выглядит безнадежной. Звезды советуют следить за последними новостями, включая зарубежные: не исключено, что уже этим вечером или ночью придут желанные вести, и откроются нужные пути. День намекает на дополнительные резервы, возможно, благодаря им удастся списать долг или получить компенсацию.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды напоминают, что это не лучший момент для целевого общения — например, продолжения интенсивного диалога или обмена новыми предложениями. Также этот день не слишком удачен для разъездов и поиска информации. Для сохранения теплых отношений с друзьями и партнерами стоит проявить великодушие — например, простить былую обиду или принять извинения. Новости вероятнее к полуночи.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут оказаться чувствительны к таким темам, как забота, сопереживание и помощь. Это подходящий момент для посещения заболевших друзей или родственников. Возможен интерес к приятным мягким видам лечения. В деловых отношениях день может склонить к бескорыстию и пробудить чувство вины, истинной или ложной. Ближе к ночи возможны сигналы от партнеров, контрагентов или конкурентов.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды сулят удачу, приз или утешение в разочаровании. Не исключено, что это случится в последний момент, когда они уже смирятся с осечкой. Благодаря этому они сохранят веру в любовь, в близких или в свой талант. Одна из главных задач дня — выдержать паузу в общении, поездках, хлопотах и интеллектуальных занятиях. К ночи не исключены вести с работы, от служб или помощников.

Водолей

Сегодня у Водолеев есть шанс поддержать теплые отношения с домочадцами и родней. День непродуктивен в деловом плане и расслабляет в эмоциональном, можно посвятить его частной жизни. Не стоит отказываться от семейной трапезы, встречи в близком кругу. Хорошо заняться благотворительностью, раздать излишки, простить былые обиды. Работоспособность появится ближе к ночи вместе со свежими новостями.

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