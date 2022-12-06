Осторожничаем во всем — гороскоп на 7 декабря

14-15 лунные сутки. Сегодня близкое Полнолуние, осложненное участием ретроградного Марса, делает ситуацию напряженной.

Растет раздражительность, обостряются противостояния. На этом фоне возможны ссоры и травмы. Чтобы «выпустить пар», важно направить энергию в конструктивное русло. Полезно иметь не одну, а несколько задач в разработке. Вступление Меркурия в Козерог приглашает мыслить практичнее, чаще обращаться к профессиональной терминологии, сверяться с официальными правилами и долгосрочными планами. В течение дня возможны экстренные дела и разъезды, не исключены повторные вызовы и поездки по прежним маршрутам.

Овен

Сегодня Овнов могут ждать новости, связанные с профессией или карьерой, служебными или другими обязанностями. Возможны извещения из тех или иных официальных инстанций. Может появиться новый повод для контакта с начальством, для серии совещаний или для работы с документами. Возможны срочные командировки, а также интенсивные переговоры, поиски и разъезды сразу в нескольких связанных направлениях.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют следить за новостями издалека и информационным фоном в своей профессиональной сфере. Вести этого дня могут представить интерес для Тельцов, которые получают образование, переучиваются или повышают квалификацию, а также для Тельцов-преподавателей, путешественников, исследователей. В текущих делах важны осведомленность, мобильность и умение решать задачи параллельно.

Близнецы

Сегодня у Близнецов прилив энергии. Они могут провести весь день в суете, движении и приключениях. Многие из них втянутся в личное противостояние или соревнование с кем-то, будут не прочь рискнуть или повести себя вызывающе, превратить общение в спарринг. Возможно, им придется вновь пройти по своим следам, повторить старый маневр или трюк. Не стоит продолжать спор с лицом, теряющим авторитет.

Рак

Сегодня у Раков может появиться повод для более плотного целевого общения с коллегами, начальством или официальными лицами, с определенными инстанциями. Звезды советуют отнестись к переговорам такого рода серьезно, так как они повлияют на карьеру и статус. Общий фон дня может отличаться суетой, подвижностью, калейдоскопом дорожных или иных впечатлений. Придется проявлять гибкость, лавировать.

Лев

Сегодня Львы , настроенные на активное общение и подвижность, порадуются. Он подходит для поездок, посещения мероприятий, искрометных дискуссий, спортивных тренировок. В преддверии путешествия хорошо заниматься разведкой возможных маршрутов и каналов связи. Новости этого дня могут быть связаны с работой, здоровьем или бюрократией, с необходимостью уладить последние неприятные детали долгого сюжета.

Дева

Сегодня Девы начинают мыслить более естественным для себя образом — другими словами, более практично, осторожно и критично. Но общий фон событий не совпадает с их логикой. Деловые или иные задачи момента вынуждают их действовать импульсивно, то и дело рискуя попасть в ловушку. В зависимости от обстоятельств им важно не поставить под удар свои опоры, карьеру, любовь, деньги, дом или репутацию.

Весы

Сегодня для Весов это потенциально продуктивный день, насыщенный новыми впечатлениями. Вероятны перемены в недавнем стиле общения, в привычных маршрутах или каналах связи. Могут появиться новые поводы для бесед в семье или в профессиональном кругу. Возможны командировки, связанные с жилищными обстоятельствами. Хороший день для сотрудничества, взаимопомощи, обмена разными функциями в рамках одной задачи.

Скорпион

Сегодня Скорпионам помогут новые известия и (или) каналы связи. Часто их будут волновать темы, связанные с безопасностью, поездками, преодолением кризиса, распределением ресурса или разруливанием разногласий. Помимо решения текущих задач этот день хорош для работы над запущенными ошибками, особенно в сфере общения и вождения. Возможны сомнения, эффекты «заезженной пластинки» и рискованные трюки.

Стрелец

Сегодня Стрельцам выпадет хороший шанс на сотрудничество. Особый интерес может представить возобновление прежнего партнерства, восстановление контакта с друзьями по хобби или игре. В этот день несложно обойти триггеры недопонимания и ссор, найти баланс между своими личными вкусами и чужим образом действий, но для этого нужно слегка снизить собственную важность. Возможны финансовые новости.

Козерог

Сегодня для Козерогов этот день может стать хлопотным, ознаменоваться повышенной суетой или раздражительностью. Возможно, причиной станет необходимость поиска ошибок и переделки старых работ. Одновременно этот день позволяет им вернуться к любимым темам, своему естественному ходу мыслей или способу связи. Могут прийти значимые для них новости или начать заново оформляться давно выстраданные идеи.

Водолей

Сегодня Водолеев ждет очень продуктивный день. Он позволит им действовать по собственной системе и не бояться потерять контроль над ситуацией, если что-то пошло не так. Предпочтительные сферы активности — интеллектуальные игры, управление бизнесом, программирование, спорт, технические работы. Может появиться повод для тайных размышлений, открыться канал приватной переписки или доступ к архиву.

Рыбы