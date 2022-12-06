Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Семья или работа — финансовый гороскоп на 7 декабря
6 декабря 2022ГороскопыМарианна Басс
Сегодня придется метаться между работой и домом.
Фото: mozg.expert
Овен
Сегодня Овнам может поступать много разнообразной информации из телефонного общения, разговоров на транспорте и по переписке. Тема поездок и деловых контактов может сегодня стать вашей ахиллесовой пятой. Слишком большие потоки информации могут затормозить вашу деловую активность. Опасайтесь обмана при заключении торговых сделок. Новые знакомства нежелательны.
Телец
Сегодня у Тельцов может усилиться желание сделать какие-то покупки. Старайтесь не поддаваться на эмоции и включите рассудок. Делайте только те покупки, которые действительно являются необходимыми. В противном случае вы рискуете выбросить деньги на ветер и купить то, что вам не понадобится. Также в этот день могут быть задержки с денежными переводами.
Близнецы
Сегодня Близнецы, возможно, будут настроены излишне эмоционально. Частая смена настроения может неблагоприятно отразиться на результатах вашей работы и повредить деловой репутации. Это особенно относится к тем, кто работает в сфере услуг и находится в непосредственном контакте с клиентами. Необходимо строго следовать пожеланиям клиентов и избегать спорных ситуаций.
Рак
Сегодня Ракам, возможно, придется столкнуться с ограничивающими влияниями. Прежде всего, это может относиться к вашим отношениям с коллегами в трудовом коллективе. Постарайтесь не включаться в обсуждения сплетен и интриг, действуйте открыто. Не исключены проверки, ревизии. Также ограничения могут быть связаны с ухудшением самочувствия. Старайтесь не перенапрягаться на работе.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют спокойно и размеренно работать, выполняя те дела, которые у вас были все предыдущие дни. Сегодня возможны любые неожиданности, которые способны поломать график работы. Возрастает вероятность технической поломки. Поэтому так важно стараться удержать стабильный ритм работы. Не делайте того, что могло бы повысить риск форс-мажора.
Дева
Сегодня Девы, занимающие руководящие должности, могут быть подвержены влиянию извне и могут допустить ошибочные действия, во вред своим интересам. Помните, что эмоционально мотивированные поступки, скорее всего, окажутся ошибочными. Поэтому сегодня лучше воздержаться от важных дел и заниматься текучкой. Старайтесь просчитывать последствия от тех или иных своих поступков.
Весы
Сегодня у Весов, связанных с дальними перевозками грузов и импортно-экспортными операциями, могут возникнуть осложнения в делах. Также это не лучшее время для оформления документов и торговых операций. Деловые встречи могут пойти не по тому сценарию, на который вы рассчитывали. Старайтесь дистанцироваться от контактов с иностранцами и людьми из других регионов.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют воздержаться от принятия финансовых решений и оплаты счетов через безналичный расчет. Ошибка при вводе цифр платежа и реквизитов на оплату может привести к зависанию суммы или отправки денег не по назначению. Также вы можете не дождаться причитающихся вам денежных отчислений от деловых партнеров. При выполнении частных заказов следует брать предоплату.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют действовать самостоятельно и не слушать советов деловых партнеров. При выполнении услуг вам могут часто попадаться клиенты с нестабильным эмоциональным состоянием и не вполне адекватным поведением. Наберитесь терпения и старайтесь уходить от спорных ситуаций. Не забывайте о том, что клиент всегда прав.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит стараться воздерживаться от выяснений отношений и разговоров, не относящихся непосредственно к вашим служебным обязанностям. Крайне важно воздерживаться от высказывания критических замечаний в адрес коллег. В противном случае вы можете вызвать волну ответной критики в ваш адрес.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют воздержаться от любых изменений в стиле и методах работы. Чем меньше будет новшеств в вашей работе, тем стабильнее результаты труда. Если у вас возникают творческие идеи по усовершенствованию чего-либо в прежней работе, то не торопитесь с внедрением. Возможно, эти идеи недостаточно хорошо продуманы и преждевременны на данном отрезке времени.
Рыбы
Сегодня Рыбам рекомендуется неукоснительно исполнять распоряжения начальства. Попытка сделать что-то на свой лад и без согласования с начальством может привести к неприятностям. Одной и напряженных тем может стать дилемма: сколько времени уделять семье и сколько – работе. Звезды советуют правильно расставить приоритеты и стараться ускорить темп деятельности, чтобы всюду успевать.
Рамблер: последние новостиУ каких знаков зодиака исполнятся все мечты в декабреАстролог рассказал, к каким ударам стоит подготовиться россиянам в декабреКакие знаки зодиака встретят любовь в декабре 2022 года
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Осторожничаем во всем — гороскоп на 7 декабря
Потенциально опасный день — любовный гороскоп на 7 декабря
У каких знаков зодиака исполнятся все мечты в декабре
Народные приметы на 7 декабря 2022 года: что нельзя делать в этот день
Астролог рассказал, к каким ударам стоит подготовиться россиянам в декабре
Индийский астролог спрогнозировал скорое величие России
Нравится 3
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Астрологи рассказали, кому не повезет в любви в 2023 году
Какие знаки зодиака встретят любовь в декабре 2022 года
Нравится 1
Что говорят о человеке шрамы и родинки на ладони