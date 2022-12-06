Астролог рассказал, к каким ударам стоит подготовиться россиянам в декабре

Меркурий и Венера в Козероге принесут нам и проблемы, и сюрпризы.

7 декабря Меркурий и 10 декабря Венера прибывают в знак Козерога. Причём в отличии от обычного срока прохождения по знаку Венеры (до 3 января) стоянка Меркурия в этом знаке в силу очередной ретроградной фазы продлится сравнительно долго – до 11 февраля, что становится важным поводом для прогнозирования.

Что лежит в основе резонанса перехода планет – после природного оптимизма, некоторой расхлябанности и ветрености Стрельца, обе планеты попадают в более статичный и собранный, более скупой и расчётливый, холодный и строгий сектор Козерога. При этом обе планеты в значениях иерархии (достоинства по положению в знаке) становятся после перехода в этот знак сильнее.

В этом смысле можно и нужно учитывать, что в чётко структурированных областях и процессах, в деловой сфере будет больше порядка, учёта мелочей и концентрации на главном, что, в свою очередь, вынесет за скобки нечто наносное и необязательное. Кроме того, ссылки на форму (и форматы), законы, правила(этикет) и уставы в это время наделяются большей важностью и приветствуются в обществе – это нужно учитывать.

Однако сфера партнёрских отношений в это время будет испытывать более противоречивое влияние. В данном случае Венера, как планета выбора и чувств, будет склонять к сдержанным реакциям и скептицизму, эмоциональному контролю, к опоре на неписанные инструкции и правила, а также, что немаловажно, на мнение родителей или старших членов семьи.

Венера в Козероге настраивает на традиционные ценности и вообще любит слышать и говорить о намерениях к регистрации отношений. Такие Венера и Меркурий симпатизируют людям преклонного возраста – в этот период в любовно-романтической, партнёрской сферах могут сформироваться взаимные симпатии у людей с большой разницей в возрасте (особенно у кого в личных гороскопах есть указания на подобный сценарий).

Отдельная тема в свете транзита Венеры и Меркурия по Козерогу – новогодние подарки и в целом вопрос финансовых трат. Здесь можно более или менее уверенно говорить, что основные сделки и вложения, покупки и подарки, скорее всего, станут стратегически выверенными, давно планируемыми или наиболее необходимыми на данном этапе времени. В целом такого подхода можно придерживаться.

Но также полезно помнить, что Меркурий развернётся в ретроградное движение 29 декабря, и вокруг этой даты (28-31 декабря) лучше не планировать крупные покупки, особенно технически сложных устройств, связанных с электроникой, связью и компьютерами.