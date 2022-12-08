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Выражаем точку зрения громко — финансовый гороскоп на 9 декабря
8 декабря 2022ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нужно высказывать личное мнение, не боясь кого-либо обидеть.
Фото: Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют направить свою энергию на поиск наиболее перспективных направлений развития, расширение услуг. Преуспеют те из вас, кто готов идти на экономическую экспансию, захватывать новые рынки, искать и находить более выгодные варианты поставок товаров. Также пришло время для юридического оформления договорных отношений, которые до сих пор держались на дружеских отношениях.
Телец
Сегодня Тельцам, возможно, удастся быстро находить технические решения в сложных и запутанных ситуациях. Преуспевают работники сервисных центров по ремонту автомобилей, компьютерной и бытовой техники. Инженеры и изобретатели смогут предложить новые технические решения. Можно вносить предложения по совершенствованию текущей работы.
Близнецы
Сегодня Близнецам рекомендуется заниматься поиском новых более эффективных методов и не бояться ставить эксперименты, пробовать новые подходы. Также это хороший день для финансовых инвестиций и игры на валютных и товарных биржах. Активизируются деловые переговоры. Звезды советуют подходить творчески к выполнению своих профессиональных обязанностей.
Рак
Сегодня Раки могут почувствовать, что в этот день работа идет намного быстрее и легче. Особенно хорошо проводить строительные и ремонтные работы в помещениях. Наиболее преуспеют те, кто работают по заранее утвержденному графику. Отношения с коллегами складываются конструктивно. Офисным служащим рекомендуется сосредоточиться на подготовке отчетной документации и анализе состояния дел.
Лев
Сегодня Львы смогут успешно проявить себя при работе с документами, в командировке, в составе группы единомышленников. Рекомендуется активно обмениваться информацией и опытом с людьми родственных с вами профессий. Рекламные мероприятия, проведенные консультантами сетевого маркетинга, окажут положительное влияние на рост заказов.
Дева
Сегодня Девы смогут существенно улучшить свое материальное положение, повысить уровень доходов и сделать удачные приобретения. Это прекрасный день для смелых решений руководящих работников, ведущих менеджеров и учредителей фирм. Можно закупать строительные материалы под будущее строительство. Хорошо заключать договор аренды.
Весы
Сегодня Весам рекомендуется инициировать деловые встречи, знакомства. Если вы давно собирались познакомиться с интересующим вам человеком, то сейчас лучшее время для этого. Преподаватели, торговцы, программисты, посредники, водители, консультанты – все эти категории профессий окажутся в прибыли. Удачно пойдет профессиональное обучение. Используйте этот день для расширения и укрепления деловых связей.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут увеличить свои доходы не только на основной работе, но и за счет подработки (на полставки, сверхурочно или по совместительству). Тем, кто ищет подобную подработку, удастся найти приемлемый вариант. Можно публиковать объявление с предложением своих услуг. Увеличатся также доходы от санаториев курортного типа, медицинских учреждений.
Стрелец
Сегодня Стрельцам удастся многого добиться за счет собственных инициатив и творческого отношения к труду. Поэтому наиболее ярко проявят себя люди творческих профессий или близкие к искусству. Вам может везти в деньгах, в финансовых спекуляциях типа игры на товарной или валютной бирже. Также это хорошее время для принятия финансовых решений о крупных покупках.
Козерог
Сегодня у Козерогов может появиться возможность воспользоваться поддержкой влиятельных покровителей. Руководящие работники могут получить доступ к интересующей их информации, что поможет составить верное представление о реальном положении дел и принять взвешенные управленческие решения. У рядовых работников могут улучшиться отношения с начальством.
Водолей
Сегодня Водолеи преуспеют в установлении деловых связей с коллегами и единомышленниками, проживающими в других странах и регионах. Возможно, подобные контакты произойдут с использованием интернета, дистанционно. Быстрым темпом пойдет учеба, освоение большого объема информации. Чем боле осведомленными вы станете в своей профессии, тем выше может стать ваша деловая репутация.
Рыбы
Сегодня у Рыб, занимающих руководящую должность, хороший день для решительного продвижения в карьере и отстаивания своей точки зрения перед представителями власти. Добьются успеха руководители, наделенные волевыми качествами и не боящиеся брать ответственность на себя в любом деле. Также необходимо иметь план по реформированию и обновлению подведомственных вам структур.
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Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
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