Выражаем точку зрения громко — финансовый гороскоп на 9 декабря

8 декабря 2022 ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нужно высказывать личное мнение, не боясь кого-либо обидеть.

Фото: Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"