Чувства против логики — гороскоп на 9 декабря

16-17 лунные сутки. Сегодняшнее утро начнется с эмоционально окрашенного отзвука вчерашних событий.

Буря чувств не будет помогать объективности. Может завершаться яркий период в любви или в другой сфере. Возможны сильные переживания в связи с уходом или трансформацией чего-то ценного. В это время не стоит что-либо предпринимать и делать покупки. Все рутинные контакты, поездки и хлопоты рекомендуется перенести на период после полудня. В это время оппозиция Луны в Раке к Меркурию создаст подходящие условия для семейных разговоров, приватных служебных бесед и частных консультаций, возможны вести от родственников.

Овен

Сегодня Овны будут думать в сторону домашних дел, семейных обязанностей или других нюансов их частной жизни. Для некоторых Овнов окажутся интереснее события в рабочем коллективе, ставшем для них «второй семьей». В близком кругу может быть поднята весьма актуальная тема, связанная с надвигающимися важными событиями и вызванными ими дополнительными потребностями.

Телец

Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что утренние часы сегодня могут ввести их в заблуждение (особенно если они влюблены или о чем-то страстно мечтают, находятся в пограничной ситуации или в фазе временной неопределенности). Чтобы получить точные ориентиры или правильные подсказки, им стоит дождаться второй половины дня: в это время придут новости или появятся здравые идеи, возможны вести от родни.

Близнецы

Сегодня для Близнецов день может начаться со всплеска ярких эмоций, вызванных результатом их недавних действий. В зависимости от итога событий они могут пережить миг торжества или минуту отчаяния. Возможны лишние надежды и сильные искажения в восприятии ситуации, включая ее материальные детали. Важные текущие контакты, а также срочные покупки и денежные операции лучше перенести на вторую половину дня.

Рак

Сегодня для Раков продуктивный период начнется около полудня. В ранние утренние часы им лучше с долей скепсиса и юмора относиться к своим переживаниям, не стоит слишком сильно на них зацикливаться. Вторая половина дня может ознаменоваться важной беседой (или приглашением к ней). Стоит с самого начала следить за своими словами и тоном: манера вести диалог будет иметь больше значения, чем кажется.

Лев

Сегодня Львы могут позволить себе минутку мечтаний о несбыточном — например, о чудесном возврате иллюзий прошлого. Все поездки и контакты, включая семейные беседы и разъезды по домашним делам, желательно отложить на вторую половину дня. Не стоит афишировать нюансы частной жизни, способные помешать вашим близким успехам — особенно адаптации за границей, хорошей учебе и удачному путешествию.

Дева

Сегодня Девам очень важно не стать жертвами своих заблуждений, которые могут касаться романтической, юридической, идеологической, моральной или финансовой части их планов. Звезды рекомендуют приступать к ответственным делам после полудня, когда мышление станет чуть объективнее. Чтобы избежать излишне эмоциональных суждений, можно попросить взгляд со стороны у друзей, желательно близких.

Весы

Сегодня Весам не стоит строить планы ранним утром: у них будет соблазн беспечно планировать свои дела на ближайшее время, исходя из недавних приятных событий. Вторая половина дня напомнит им, что в приоритет выходят другие темы, например, семейные или жилищные. Возможно, пора взять паузу, переориентироваться или вернуться из поездки. Стоит серьезнее отнестись к сегодняшним совещаниям, деловым и домашним.

Скорпион

Сегодня Скорпионам нужно приступать к делам после полудня. Вторая половина этих суток окажется информативной и позволит чаще обращаться к собственной интуиции, в это время ей можно будет больше доверять. Сложатся подходящие условия для переписки, особенно частной. Возможны известия от близких и дальних родственников, проясняющие картину. Также в этот период станут продуктивнее поездки.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут пережить неприятные минуты, если возлагали на ситуацию или на других людей слишком много надежд. Звезды настоятельно советуют им не предпринимать ничего важного в утренние часы, так как это прямая дорога к «разбитым иллюзиям». Во второй половине дня не стоит бояться думать и говорить о неприятном: это поможет попрощаться с ложными идеалами и открыть дорогу близкому успеху.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит браться за дела утром: возможна прокрастинация, лень, подверженность иллюзиям или другая помеха продуктивной работе. Вероятны проблемы с объективностью оценок. Наиболее важной и информативной станет вторая половина дня. Стоит откликаться на приглашения к диалогу — при этом важно аккуратнее выбирать выражения и стараться не ранить чувства собеседников, особенно земляков и родни.

Водолей

Сегодня Водолеям предстоит не управлять ситуацией по своему плану, а подстраиваться к ней. Если им хочется пережить миг вдохновения, лучше ловить его рано утром. Вторая половина суток сместит фокус внимания на рутинные темы дома, хозяйства, повседневных хлопот, здоровья или получения услуг. Возможен звонок с работы, разговор с врачом, родственником, доверенным лицом, подчиненным или помощником.

Рыбы