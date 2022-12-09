Романтика и любовь — гороскоп на 10 декабря

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке ориентирует на домашние нужды.

Внешняя суета на время ослабевает. Отдых в кругу семьи или в частных владениях предпочтительнее официальных развлечений. Возрастает потребность в душевном тепле, но ингрессия Венеры в Козерог может призвать к эмоциональной сдержанности. Если чувства трудно выразить обычными словами, в ход может пойти невербальная связь или своеобразный юмор, понятный лишь в семейном или ином тесном кругу. Вечером стоит расслабиться и настроиться на хороший сон. В этом могут помочь любимые фильмы, водные процедуры, музыка, уединение или медитативные практики.

Овен

Сегодня Овны могут отложить несрочные дела, чтобы предаться отдыху или побыть дома. Не рекомендуется активный контакт с внешним миром — лучше проникнуться атмосферой домашнего очага, в свободном режиме и не спеша пообщаться со своими домочадцами или навестить родителей. Возможно, темой этого дня станет некая дилемма, связанная с жильем, бытом или финансами. Новые акценты возможны в брачном союзе.

Телец

Сегодня Тельцы уверенны в себе. Возможно, им поможет возвращение в привычную среду или переход к более надежному режиму связи. Деловым контактам лучше предпочесть частные - например, встречи со старыми друзьями или родней. Не будут случайными темы для шуток, недоразумения в ходе бесед и прогулок: это не только забавные моменты, но и знаки-предупреждения.

Близнецы

Сегодня Близнецы понизят неуемную активность, а также станут более чувствительными, домовитыми или осторожными. Появится повод для размышлений в связи с финансами, профессиональным заработком, оплатой услуг или безопасностью (например, защитой вкладов, жилья, переписки или текущих сделок). Может возрасти интерес к налогам, страхованию, семейному бюджету или социальным выплатам.

Рак

Сегодня у Раков на первом плане личные привычки и нужды. В их списке может занять не последнее место тема здоровья. Также актуальными могут быть партнерские отношения и профессиональные карьерные планы. В этот день хорошо работает интуиция, но ее голос может исказить внутренняя зацикленность на чем-то. Не помешает контакт с друзьями. Вечером полезно расслабиться и позаботиться о хорошем сне.

Лев

Сегодня Львам стоит снизить внешнюю активность и оказаться в спокойной обстановке. Хорошо побыть дома, на природе, в тишине или среди близких людей. При недомогании уединение поможет услышать сигналы своего организма и принять мягкие меры, избежав радикальных. Если на повестке дня какие-то хлопоты, лучше выбирать их «приватную» часть и контактировать лишь с приятными коллегами и помощниками.

Дева

Сегодня Девам не стоит отказывать себе в обществе близких людей, в котором они могут чувствовать себя свободно и внутренне раскрепощенно. Это могут быть старые друзья, родственники или земляки. Если день требует еще и других целевых контактов — например, служебных, — стоит попытаться найти «золотую середину». Приятные перемены могут наметиться в личной жизни или в общении с детьми.

Весы

Сегодня Весам нелегко полностью расслабиться или посвятить себя целиком своим личным планам. На повестке дня могут оказаться профессиональные, домашние или иные заботы, которые им будет сложно проигнорировать. Возможно, придется реализовывать семейные договоренности или заниматься делами, связанными с жильем. День располагает к приватности и не исключено, что часть дел придется хранить в секрете.

Скорпион

Сегодня Скорпионов ждет успех в делах, они пойдут на порядок лучше благодаря новым приятным обстоятельствам — например, появлению симпатичного собеседника, попутчика или более удобного канала общения. Возможно, проявит сочувствие родственник или изъявит готовность помочь кто-то из коллег. Улучшится связь и возрастет комфорт в путешествии. Может появиться доступ к правовой или другой необходимой информации.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов на первый план могут выйти их семейные дела, отношения с родней или соотечественниками. Также для них могут представить интерес вопросы о налоге, долге, наследстве, кредите, недвижимости, совместных владениях или активах. Возможны хорошие финансовые новости. В критичной затяжной ситуации этот день может подсказать остроумный ход, помогающий переждать переходный период.

Козерог

Сегодня Козерогам будет уютно и комфортно везде. Может возрасти их красноречие, усилиться тяга к литературному или другому творчеству, красоте и гармонии. Возрастают шансы на приятное общение и хорошие известия, на удачные покупки или дополнительные заработки. Однако в диалогах с другими людьми будет мало обаяния и умения выражать свои мысли, важны также дипломатичность и эмоциональная обратная связь.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит быть более чуткими к своему близкому окружению. Это качество поможет ладить с нужными людьми, сохранять добрые отношения в семье и получать необходимую по ситуации помощь. В текущих делах этого дня нет обязательных стандартов. Важнее строгих правил поведения могут стать родственные чувства, эмоции жалости или заботы. Возможны вести издалека или от старых знакомых, с которыми вы утратили связь.

Рыбы