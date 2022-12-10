Проживаем каждое мгновение — гороскоп на 11 декабря

18-19 лунные сутки. Сегодня положение Луны обещает насыщенную эмоциональную жизнь.

Это день интимных переживаний, которые стоит делить только с близкими. Подходящее время для прощания с прошлым, но не все удастся отпустить легко. В эти сутки активизируются психологические зависимости, а также возрастает интерес к усилению личного влияния, магии и колдовству. Важно не зацикливаться на негативе (например, на старых обидах), сохранять духовную связь с родиной или сакральным «местом силы». Желательно оберегать от дурных влияний дом. В бытовом плане могут представить интерес вопросы наследства и авторитета в семье.

Овен

Сегодня Овнам стоит отложить дела и устроить себе расслабленный отдых: это поможет восстановить силы и прочувствовать важные тенденции момента. На фоне перемен может меняться прежнее мировоззрение, а также отношение к авторитетам и традициям, включая семейные. Желательно нейтрализовать застарелую обиду на близких, если таковая у вас сохраняется: злопамятность не добавит мира в душе.

Телец

Сегодня Тельцы чувствительны к окружающей их эмоциональной обстановке — особенно в семье, в повседневном близком окружении и в пути. Многие Тельцы, несмотря на свой прагматизм, окажутся восприимчивы к скрытому символическому пласту происходящего. Это качество не будет лишним: вскоре важные события начнут разворачиваться за их спиной или вдалеке от них, поэтому им пригодятся чутье и сенситивность.

Близнецы

Сегодня Близнецов могут ждать щекотливые ситуации в семье, личной жизни или текущих финансовых делах. Возможно, придется заняться специфической проблемой, оставшейся «в наследство» от прошлого. Взгляд могут привлечь испорченные, старые или редкие вещи. Вероятны траты под влиянием эмоций (ностальгии, тайных опасений). Будьте внимательны, покупая продукты и обычные товары: в них возможен изъян.

Рак

Сегодня Раков судьба побалует прощальным подарком, напоминая, что источник их подпитки или покровительства иссяк. В последний момент жизнь может исполнить их специфическое желание или сиюминутный каприз. Духовная сторона событий в эти сутки важнее материальной. Желательна ориентация на «силы добра и света», иначе возможен страх сглаза или порчи, обольщение или болезненная привязанность.

Лев

Сегодня Львам лучше отказаться от дел. Вместо этого звезды советуют отдыхать, беречь здоровье физическое и духовное. Возможны неприятные, но волнующие воспоминания. Стоит помнить, что это день искажений: может показаться, что судьба обманула вас или отняла сокровище. Чтобы открыть путь в будущее, самое время обрезать нить в прошлое: закрыть неприятную или опасную страницу, оборвать вредную тягу.

Дева

Сегодня Девам напоминают о необходимости аккуратнее формировать эмоционально окрашенные картины будущего. Под влиянием общей атмосферы или отдельных людей (особенно близких друзей, детей, земляков или родственников) в этот день есть риск нарисовать себе чересчур мрачную или излишне сложную перспективу. Не стоит всецело опираться на болезненный опыт прошлого и его шаблоны: многое меняется.

Весы

Сегодня Весам нужна внимательность, чтобы под влиянием эмоций не сделать ошибку: она может отразиться на карьере, доме или отношениях. Стоит аккуратнее вести щекотливые семейные дела, осмотрительнее оказывать деликатные услуги родне, землякам и начальству. Это день непрозрачных мотивов, скрытых манипуляций или неприятных воспоминаний. Не стоит просить о помощи. Важно хранить свои и чужие тайны.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов возможны технические заминки, но нет проблем с психологической навигацией. Им часто будут открыты чужие мысли и чувства. Иногда им будут помогать невидимые «силы свыше». Многие Скорпионы окажутся чувствительными к духовной подоплеке момента, будут интуитивно читать знаки судьбы и символику событий. Это подходящий момент для прощания с чужими краями или прежним мировоззрением.

Стрелец

Сегодня на Стрельцов могут нахлынуть сложные эмоции — например, болезненные воспоминания, не дающие им окончательно попрощаться с важной страницей их биографии. Материальная сторона событий может тесно переплестись для них с духовной. По возможности звезды советуют не вытеснять эти чувства и пройти этот этап до конца: он станет очищающим кризисом и катарсисом, необходимым для движения вперед.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит недооценивать сложности своих взаимоотношений с людьми, особенно с родственниками и с женской аудиторией. Любой диалог и даже простое бытовое общение желательно вести как можно аккуратнее. Чтобы сберечь добрые отношения, лучше убрать на время свою критичность, стараться не подавлять других людей психологически. Важно поддержать духовное единство, если таковое сложилось.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит стать проницательнее, чтобы не попадаться в психологические ловушки. В них легко угодить, поддавшись эмоциям или старым вредным привычкам. Важно внимательнее выбирать объект помощи и опеки: кто-то может сыграть на ваших родственных привязанностях или на жалости. В эти сутки не рекомендуется искать работу, проводить сложное лечение, брать питомца, договариваться об услугах.

Рыбы