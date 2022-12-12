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Рассчитываем на себя или делегируем — финансовый гороскоп на 13 декабря
12 декабря 2022ГороскопыМарианна Басс
Сегодня перед нами встанет непростой вопрос, от решения которого многое зависит.
Фото: garant.ru
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют не предпринимать ничего нового и воздерживаться от личных инициатив. Этот день может сложиться благоприятно, если вы будете действовать последовательно и целеустремленно, строго выполняя заранее намеченный график работ. Контакты с начальством помогут вам правильно сориентироваться. Проявите свои лучшие качества – трудолюбие и практичность.
Телец
Сегодня Тельцам советуют действовать смело и открыто, отчего ваша личная популярность заметно вырастет. Отличный день для тех, кто причастен к индустрии моды, развлечений, отдыха и шоу-бизнесу. Можно принимать участие в творческих конкурсах, кастингах. Также это хороший день для того, чтобы блеснуть глубиной своих профессиональных познаний и отличиться в учебе.
Близнецы
Сегодня Близнецам удастся обеспечить себе комфортные условия для работы, чтобы никто не мешал и не отвлекал от дел. От этого результаты работы будут впечатлять. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. Это хорошее время для доведения до полного завершения ранее начатых дел и подведения итогов. Хорошо сдавать отчеты и заключать сделки с недвижимостью.
Рак
Сегодня Раки смогут легко находить общий язык с любым человеком, в котором окажутся заинтересованы. Ваша сила – в умении гибко подходить к самым разным практическим вопросам и подключить к их решению имеющиеся у вас деловые связи. Интеллект будет необычайно активен и изобретателен, что положительно отразится на учебе. Также допустимо подавать заявку в банк на получение кредита.
Лев
Сегодня у Львов может быть много выгодной работы и заказов. Деньги сами идут к вам в руки — главное, не лениться и не сбавлять обороты. Немаловажную поддержку вам окажут коллеги по трудовому коллективу. Может установиться хороший контакт с коллегами и подчиненными, которые будут всячески содействовать вам. Прилагайте усилия для совершенствования работы с техникой, машинами и оборудованием.
Дева
Сегодня Дев делает удачливыми оптимистический настрой и уверенность в своих силах. Вы наиболее преуспеете в творческих делах, во многом являющихся для вас новыми. Поэтому это благоприятное время для представителей творческих профессий. Консультанты сетевого маркетинга могут значительно расширить сеть подписчиков и объемы заказов.
Весы
Сегодня Весам, имеющим дополнительную подработку за счет частных заказов и работы по совместительству, повезет. Возможно, вас попросят выйти поработать во внеурочное время с двойным тарифом оплаты. Хорошо вкладывать деньги в недвижимость, заниматься благоустройством рабочего места. Также неплохое время для инвентаризации недвижимой собственности.
Скорпион
Сегодня Скорпионы смогут преуспеть в делах, если сделают ставку на коллективное взаимодействие. В одиночку вам не справиться с поставленными перед вами задачами. Ищите единомышленников – только в сотрудничестве с другими людьми можно рассчитывать на успех. Также может ускориться информационный и товарно-денежный обмен при проведении торговых операций.
Стрелец
Сегодня Стрельцам советуют проявить настойчивость, целеустремленно и последовательно добиваться ранее намеченных планов. Вышестоящее руководство может обратить на вас свое благосклонное внимание и предложить повышение в должности. Также у вас может появиться влиятельный покровитель, который поддержит вас в нужный момент.
Козерог
Сегодня Козерогам советуют настроиться на восприятие новых прогрессивных идей и научно-технических решений. Вы можете быть поставлены в условия, когда потребуется продемонстрировать уровень профессионализма. Используйте это время для совершенствования в профессии. Также это хорошее время для работы на вахте вдали от родного дома.
Водолей
Сегодня Водолеи могут преуспеть в финансовых вопросах. Возможно, вам представится удачный шанс для рискованных поступков, направленных на финансовые достижения. Повысятся доходы у тех, кто причастен к ночным заведениям, санаторно-курортному, гостиничному и ресторанному бизнесу. Прилагайте усилия для улучшения условий труда на рабочем месте — сейчас этого вполне реально добиться.
Рыбы
Сегодня Рыбам рекомендуется активнее взаимодействовать с деловыми партнерами. Успешно идут работы по индивидуальному обслуживанию клиентов. Вы сможете легко настроиться на клиентов и угадывать их желания. Поэтому может повыситься популярность ваших услуг и вас лично. Можно делегировать часть своих полномочий партнерам – интересы дела от этого не пострадают.
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Время рождения
Пол не определён
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