Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Босс заинтересуется вами — финансовый гороскоп на 14 декабря
13 декабря 2022ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам нужно показать, на что мы способны — руководство оценит.
Фото: smallbiztrends.com
Овен
Сегодня Овны могут преуспеть в новых делах, требующих творческого подхода. Рекламные акции, проведенные в этот день, могут быстро привести к положительному результату. Фотосалоны, издательские дома, дизайнерские студии могут получить выгодные заказы. А вот в рутинной работе и в отношениях с коллегами могут возникнуть сложности.
Телец
Сегодня у Тельцов благоприятное время для капиталовложений в недвижимость, оформления прав на наследуемую собственность. Также хорошо заниматься проведением инвентаризации недвижимой собственности. Удачно пройдет день для приобретения практических навыков работы с инструментами, ремонта сложных механизмов. Вместе с тем звезды предостерегают от участия в рискованных финансовых операциях.
Близнецы
Сегодня у Близнецов, специализирующихся на торгово-закупочной и посреднической деятельности, отличный день. В поле вашего зрения могут появиться люди, которые предложат вам выгодное сотрудничество. Используйте это день для расширения и укрепления деловых связей. Вместе с тем это не лучший день для поиска помещения для бизнеса и подписания арендного договора.
Рак
Сегодня для Раков работает девиз: «Меньше слов – больше дела». Сосредоточитесь на практических задачах и не позволяйте отвлекать себя посторонними разговорами. Увеличивается количество заказов и, соответственно, доходов. Можно принимать финансовые решения относительно крупных покупок. Не стоит доверять новостям и принимать важные решения на основе полученных сведений.
Лев
Сегодня Львы смогут реализовать свои самые смелые намерения. Главное – это не сомневаться в успехе и не бояться брать на себя ответственность. Сосредоточьте усилия на своем личностном развитии. Тем не менее, не следует ждать быстрого результата при запуске новых проектов. Также это не лучший день для финансовых инвестиций.
Дева
Сегодня Девам советуют ограничить личные инициативы и больше прислушиваться к советам близких родственников и членов семьи. Успешно пойдут дела у строителей, работников гостиниц и коммунальщиков. Вы преуспеете в выполнении частных заказов при удаленной работе (фрилансе). Офисные служащие смогут успешно поработать над документами и отчетами.
Весы
Сегодня у Весов могут усилиться интеллектуальные и коммуникативные способности. Вы сможете легко и быстро знакомиться с нужными вам людьми, обмен мнениями с которыми будет чрезвычайно полезен. Обязательно прислушивайтесь к советам друзей. Успешно поработают торговцы, водители транспорта и консультанты. Воздерживайтесь от тайной и не вполне законной деятельности.
Скорпион
Сегодня Скорпионам, которые идут твердо вперед, очень даже повезет. В течение дня могут возникать разные нештатные ситуации, но они не должны отклонить вас с выбранного пути. Контакты с начальством проходят в конструктивном ключе. Вам могут предложить новую должность или выдать премию. Успешно поработают руководящие работники. Ваши управленческие решения будут способствовать росту доходности.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут столкнуться с препятствиями при реализации своих инициатив в карьере. Контакты с начальством могут проходить в неконструктивном ключе. Обратите внимание на новинки науки и техники. Используйте более полно Интернет и компьютерные технологии в своей работе. Прилагайте усилия для того, чтобы пополнить свои профессиональные познания новой полезной информацией.
Козерог
Сегодня у Козерогов хороший день для проведения финансовых операций, оплаты счетов и урегулирования вопросов, связанных с налоговой инспекцией. Быстрая реакция на изменения в финансовой ситуации поможет вам извлечь выгоду. При наличии свободных денег рекомендуется направить их на оплату счетов за кредиты и за коммунальные услуги. Однако не исключены проверки, ревизии.
Водолей
Сегодня у Водолеев хороший день для укрепления и развития делового партнерства. Работа в составе группы будет наиболее продуктивной. Успешно идут переговоры о сотрудничестве – вы сможете найти компромиссные формулы и подойдете вплотную к подписанию договора. Однако вы не будете застрахованы от технических поломок, сбоев.
Рыбы
Сегодня у Рыб удачный день для делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Звезды советуют настроиться на конструктивную работу по выполнению своих планов. Безработные могут найти хороший вариант для постоянной работы. Вместе с тем это не лучший день для ведения переговоров с потенциальными партнерами. Не торопитесь ставить свою подпись под договором о сотрудничестве.
Рамблер: последние новостиКармические недуги: парапсихолог Ольга Веремеева – о том, как перестать болетьЧто нужно сделать до наступления Нового годаГороскоп на 14 декабря 2022 года — Рамблер/гороскопы
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Слушаем советы близких — гороскоп на 14 декабря
Обходим триггерные точки — любовный гороскоп на 14 декабря