Хвалим себя за правильные решения — гороскоп на 17 февраля

26-27 лунные сутки. Сегодня лучше отложить суету, кроме вынужденной и обязательной.

Также стоит избегать лишней публичности. Гороскоп на сегодня говорит, что день ставит на паузу прогресс и заставляет эмоционально резонировать с настроениями ностальгии по прошлому. В положительном варианте он настраивает на прощание и отпускание, на отказ от прежних целей или методов их достижения. Есть шанс на списание долгов, смягчение многолетних обид, полюбовное приватное улаживание старых дел. Однако непростое положение Луны может настроить и на мрачный лад — например, на негативные воспоминания. Важно видеть в ситуации хорошую сторону: компенсацию, утешение.

Овен

Сегодня Овны рискуют зациклиться на старой цели и по инерции поддаться вызываемым ею негативным переживаниям. Звезды советуют бороться с подобными настроениями, иначе они могут отразиться на будущем — например, неприязненные отношения с прежним руководством скажутся на контактах с будущим. Пора «списать» и утилизировать старые обиды. Это не лучший день для устройства на работу и коррекции планов.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит выбирать для себя повышенные нагрузки и приступать к решению сложных новых задач. Этот день подходит для завершения долгих процессов с акцентом на подведение психологической, а не формальной черты. Подходящий момент для прощания с привычными элементами своего прошлого, в том числе профессионального. Хорошо, если ваши чувства и мечты разделит кто-то из далеких коллег.

Близнецы

Сегодня Близнецам трудно оставаться веселыми и легкими в общении, но веский повод для оптимизма у них все же имеется. Сегодня хорошо прощаться с негативными установками прошлого и подводить черту под суровыми жизненными уроками, отдавать оставшиеся моральные и материальные долги. Начинать новые дела в эти сутки не рекомендуется: высока вероятность тупика, может вмешаться роковой фактор.

Рак

Сегодня Ракам важно оставаться чуткими к любым негативным внешним влияниям, особенно в профессиональной среде. Хорошая новость — многолетние источники неприязни иссякают, ваши давние недоброжелатели уходят со сцены или отказываются в отношениях с вами от принципа прямого давления. Смягчить былую вражду поможет сходство вкусов или взглядов, готовность взаимно простить и забыть часть претензий.

Лев

Сегодня Львам придется сохранять фокус внимания на мелких повседневных практических делах, порой не самых приятных. Стоит аккуратно закрывать многолетние сюжеты прошлого: небрежность и недовольство (особенно услугами, качеством лечения или работ) чреваты нежелательными последствиями. Пропустив критичную деталь или расставшись в ссоре, можно нажить вместо друзей конкурентов и недоброжелателей.

Дева

Сегодня у Дев настрой не обязательно будет радужным, но события будут чаще развиваться для них в хорошем, чем в негативном ключе. Многие Девы успешно решат сложную задачу или преодолеют психологический барьер. Часть поведенческих паттернов будет отыгрываться по инерции, что сбережет им энергию. День неплох для сохранения эмоциональной гармонии в любовном или брачном союзе, пусть и ценой жертв.

Весы

Сегодня Весам звезды подсказывают, что обстоятельства для них не всегда благоприятны и часто отказываются идти навстречу их нуждам. Не исключается плохое настроение, усталость или недомогание. Вплоть до ночи может сохраняться эмоциональная тяжесть при общении с близкими или угнетающий бытовой дискомфорт. Маловероятна удача в делах. Все несрочные мероприятия рекомендуется перенести на завтра.

Скорпион

Сегодня Скорпионам пригодится их отточенная годами интуиция. Именно она подскажет им, как следует действовать в той или иной ситуации, а главное, как действовать не следует. У многих представителей знака будет феноменальное чутье на запоздалые меры, предпринимать которые уже бесполезно. А вот в новых делах проницательность может подвести, лучше не форсировать новый проект даже на нулевой стадии.

Стрелец

Сегодня Стрельцам советуют отказаться от воплощения в жизнь новых финансовых идей — включая те, что связаны с их заработком через профессию или должность. В эти сутки лучше заниматься пассивами, «неликвидами», оставшимися долгами, судьбой старого имущества, наследством или затянувшимися налоговыми вопросами. Нежелатен активный шоппинг, но можно приобрести подержанные вещи, особенно в дом.

Козерог

Сегодня Козероги думают о себе, особенно рожденные в середине января. Им будет полезно оглянуться на пройденный непростой путь, прислушаться к своему самочувствию и ощущениям. Несмотря на отдельные приятные моменты, эмоциональный фон дня может быть для них некомфортным. Возможно недомогание или уныние. В делах многие Козероги сегодня окажутся пессимистами и ретроградами.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше отложить лишнюю активность. В этои сутки важно не растрачивать, а восстанавливать энергию - что может быть не самой легкой задачей при эмоциональных, ментальных или физических перегрузках. В приоритете вплоть до ночи будут сдержанность и бережное отношение к здоровью. Сыграет роль эмоциональная гигиена, отсутствие внешних раздражителей, вредных привычек и навязчивых мыслей.

Рыбы