Хвалим себя за правильные решения — гороскоп на 17 февраля

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16 февраля 2023ГороскопыМарианна Басс
26-27 лунные сутки. Сегодня лучше отложить суету, кроме вынужденной и обязательной.
Фото: rambler
Также стоит избегать лишней публичности. Гороскоп на сегодня говорит, что день ставит на паузу прогресс и заставляет эмоционально резонировать с настроениями ностальгии по прошлому. В положительном варианте он настраивает на прощание и отпускание, на отказ от прежних целей или методов их достижения. Есть шанс на списание долгов, смягчение многолетних обид, полюбовное приватное улаживание старых дел. Однако непростое положение Луны может настроить и на мрачный лад — например, на негативные воспоминания. Важно видеть в ситуации хорошую сторону: компенсацию, утешение.
Овен
Сегодня Овны рискуют зациклиться на старой цели и по инерции поддаться вызываемым ею негативным переживаниям. Звезды советуют бороться с подобными настроениями, иначе они могут отразиться на будущем — например, неприязненные отношения с прежним руководством скажутся на контактах с будущим. Пора «списать» и утилизировать старые обиды. Это не лучший день для устройства на работу и коррекции планов.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит выбирать для себя повышенные нагрузки и приступать к решению сложных новых задач. Этот день подходит для завершения долгих процессов с акцентом на подведение психологической, а не формальной черты. Подходящий момент для прощания с привычными элементами своего прошлого, в том числе профессионального. Хорошо, если ваши чувства и мечты разделит кто-то из далеких коллег.
Близнецы
Сегодня Близнецам трудно оставаться веселыми и легкими в общении, но веский повод для оптимизма у них все же имеется. Сегодня хорошо прощаться с негативными установками прошлого и подводить черту под суровыми жизненными уроками, отдавать оставшиеся моральные и материальные долги. Начинать новые дела в эти сутки не рекомендуется: высока вероятность тупика, может вмешаться роковой фактор.
Рак
Сегодня Ракам важно оставаться чуткими к любым негативным внешним влияниям, особенно в профессиональной среде. Хорошая новость — многолетние источники неприязни иссякают, ваши давние недоброжелатели уходят со сцены или отказываются в отношениях с вами от принципа прямого давления. Смягчить былую вражду поможет сходство вкусов или взглядов, готовность взаимно простить и забыть часть претензий.
Лев
Сегодня Львам придется сохранять фокус внимания на мелких повседневных практических делах, порой не самых приятных. Стоит аккуратно закрывать многолетние сюжеты прошлого: небрежность и недовольство (особенно услугами, качеством лечения или работ) чреваты нежелательными последствиями. Пропустив критичную деталь или расставшись в ссоре, можно нажить вместо друзей конкурентов и недоброжелателей.
Дева
Сегодня у Дев настрой не обязательно будет радужным, но события будут чаще развиваться для них в хорошем, чем в негативном ключе. Многие Девы успешно решат сложную задачу или преодолеют психологический барьер. Часть поведенческих паттернов будет отыгрываться по инерции, что сбережет им энергию. День неплох для сохранения эмоциональной гармонии в любовном или брачном союзе, пусть и ценой жертв.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что обстоятельства для них не всегда благоприятны и часто отказываются идти навстречу их нуждам. Не исключается плохое настроение, усталость или недомогание. Вплоть до ночи может сохраняться эмоциональная тяжесть при общении с близкими или угнетающий бытовой дискомфорт. Маловероятна удача в делах. Все несрочные мероприятия рекомендуется перенести на завтра.
Скорпион
Сегодня Скорпионам пригодится их отточенная годами интуиция. Именно она подскажет им, как следует действовать в той или иной ситуации, а главное, как действовать не следует. У многих представителей знака будет феноменальное чутье на запоздалые меры, предпринимать которые уже бесполезно. А вот в новых делах проницательность может подвести, лучше не форсировать новый проект даже на нулевой стадии.
Стрелец
Сегодня Стрельцам советуют отказаться от воплощения в жизнь новых финансовых идей — включая те, что связаны с их заработком через профессию или должность. В эти сутки лучше заниматься пассивами, «неликвидами», оставшимися долгами, судьбой старого имущества, наследством или затянувшимися налоговыми вопросами. Нежелатен активный шоппинг, но можно приобрести подержанные вещи, особенно в дом.
Козерог
Сегодня Козероги думают о себе, особенно рожденные в середине января. Им будет полезно оглянуться на пройденный непростой путь, прислушаться к своему самочувствию и ощущениям. Несмотря на отдельные приятные моменты, эмоциональный фон дня может быть для них некомфортным. Возможно недомогание или уныние. В делах многие Козероги сегодня окажутся пессимистами и ретроградами.
Водолей
Сегодня Водолеям лучше отложить лишнюю активность. В этои сутки важно не растрачивать, а восстанавливать энергию - что может быть не самой легкой задачей при эмоциональных, ментальных или физических перегрузках. В приоритете вплоть до ночи будут сдержанность и бережное отношение к здоровью. Сыграет роль эмоциональная гигиена, отсутствие внешних раздражителей, вредных привычек и навязчивых мыслей.
Рыбы
Сегодня Рыбы обладают счастливой для себя особенностью видеть в любых ситуациях что-то хорошее (особенно, если были рождены в середине марта). Но общий эмоциональный фон эти суток все же может оказаться мрачноватым даже для них. Хорошо предаваться сегодня ностальгическим воспоминаниям об уходящей эпохе, но лучше не заниматься предметным планированием будущего и не включаться в новые проекты.
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