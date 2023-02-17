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Даем отпор проблемам — гороскоп на 18 февраля
17 февраля 2023ГороскопыМарианна Басс
27-28 лунные сутки. Сегодня встреча Луны и Меркурия в Водолее приглашает к активным коммуникациям и интеллектуальным занятиям.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что может требоваться поездка или работа с документами. Стоит поддерживать общение с друзьями и отслеживать новости: возможна резонансная новость или публикация. Вероятен интерес к обновлениям сайтов и программ, вариантам удаленной и внештатной работы. День важен для программистов, компьютерщиков, связистов, фрилансеров, преподавателей, консультантов, журналистов, блогеров, для тех, чьи планы имеют отношение к научному прогрессу, сфере IT, сетевым библиотекам, агрегаторам и маркетплейсам.
Овен
Сегодня Овнам советуют следить за социальными событиями и развивать дружеские контакты: это дополнительный шанс продвинуть свои идеи, пополнить свои знания или найти коллег-единомышленников. Также в этот день могут вызвать особый интерес обновления к компьютерным программам, средствам связи, учебным материалам в электронном формате, новинки в сфере айти и научно-технического прогресса.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит пропускать совещания и собрания: обсуждаемые темы заставят их иначе взглянуть на собственные идеи. Помимо целевого профессионального и дружеского общения, в этот день может оказаться актуальным изучение программ и приказов, работа с планами или отчетами. Стоит быть на связи: может позвонить заказчик или руководство, поступить предложение о фрилансе или удаленной работе.
Близнецы
Сегодня Близнецам обещают богатую пищу для размышлений — особенно о дружбе, будущем, учебе, путешествиях и дальнейших профессиональных перспективах. Возрастает вероятность поступления извещений из официальных инстанций, учебных заведений и больших сообществ, включая зарубежные. День подходит для целевых командировок и консультаций, освоения программ и средств связи, оформления документов.
Рак
Сегодня Ракам советуют временно отодвинуть на второй план свои личные нужды и влиться в близкую себе группу — например, в компанию коллег. Это позволит быть в курсе новостей, вовремя пополнять знания и корректировать планы, особенно в части связи, программного обеспечения и безопасности. Ценный бонус - возможность найти друга или избавиться от лишнего официоза в общении с руководством.
Лев
Сегодня Львам советуют жить активной социальной жизнью. День дает массу ценной информации, которую лучше узнать вовремя. Это подходящий момент для собеседования, участия в коллективной дискуссии. Если кто-то из партнеров или конкурентов пропал из виду, не стоит спешить с выводами: возможно, это просто смена тактики. Не помешает отслеживать потенциальных завистников и недругов вокруг себя.
Дева
Сегодня для Дев приоритетными темами могут оказаться работа, дружба и здоровье. Также может вызвать интерес тема научно-технического прогресса или программного обеспечения. Возможна работа со служебной, справочной, медицинской или другой документацией. Могут активно обсуждаться детали, связанные со сменой условий труда, средствами связи, деталями компьютерных программ или воспитания питомцев.
Весы
Сегодня Весам стоит активнее контактировать с нужными людьми и расширять круг связей, а также работать с документами, текстами или программами. Важный момент для фрилансеров. Родителям необходим контакт с детьми, их друзьями и учителями. Это очень удачный день, особенно в части общения и работы с информацией, но личные возможности и запас сил не безграничны. Не помешает позаботиться о здоровье.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов может стать необходимостью разговор с домочадцами, посещение собрания, мероприятия или корпоративного чата. Этот день вынуждает напрямую затрагивать животрепещущие фундаментальные темы, которые вызывают некоторую тревогу и требуют честного освещения. Может требоваться пересмотр плана дома или концепции сайта, смена взглядов на дружбу, семейные отношения, общение с детьми.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов это очень информативный день. Он подходит для поддержки приятельских и профессиональных контактов, поездок и посещения мероприятий, активного мониторинга новостей. Возможны сюрпризы. Большой интерес могут представить последние обновления к играм и программам, новости из области айти, коммуникаций, транспорта и услуг доставки, поправки в маршрутах и в правилах оформления документов.
Козерог
Сегодня Козерогам советуют активнее погружаться в изучение почты и новостей, включая финансовую корреспонденцию и сообщения от друзей. Это поможет им отвлечься от своих мыслей, особенно негативных, и получить более точное представление о видах на будущее. Возможно, пора частично пересмотреть планы или систему ценностей, заново расставить приоритеты в материальных и профессиональных делах.
Водолей
Сегодня для Водолеев это информативный и важный день, способный обозначить в их жизни новую веху. Многие Водолеи сами окажутся генераторами идей или рупорами новостей. Им стоит внимательнее выбирать слова для своей устной и письменной речи: отныне их мнение будет иметь еще большую власть на людьми, а в случае ошибки их слова могут вернуться к ним бумерангом. Важно расширять свои познания и круг общения.
Рыбы
Сегодня Рыбам важно собирать сведения и стараться хладнокровнее воспринимать новости. Лучше не закрываться от потока информации в профессиональной сфере: неосведомленность сделает уязвимее, лишит полезных инструментов работы и помешает заделать бреши в системе безопасности. В этот день стоит ценить мнения друзей, особенно нелицеприятные и критичные. Не помешает обновить программное обеспечение.
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