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Влиятельные люди помогут — финансовый гороскоп на 19 февраля
18 февраля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня под свое крыло нас могут взять авторитетные люди.
Фото: tuvest.ru
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Овен
Сегодня Овны могут почувствуют дружескую поддержку. А это очень важно для уверенной работы в выбранном вами направлении. Удачный день для долгосрочного планирования и проектно-конструкторских работ. Работа с прицелом на получение результата в будущем может оказаться вполне оправданной. Коллективный труд способен многократно умножить ваши возможности. Хорошо заниматься налаживанием связей с иностранными партнерами.
Телец
Сегодня у Тельцов менеджерские профессиональные качества могут превзойти самые смелые ожидания. Поэтому день исключительно удачный для руководящих работников и управленцев разного уровня. Вы можете найти хорошую подработку в ночных заведениях. Используйте поддержку со стороны влиятельного покровителя. Улучшение финансовой ситуации может способствовать досрочному погашению платежей по кредитам.
Близнецы
Сегодня Близнецы смогут добиться оптимальных решений в вопросах партнерского сотрудничества. Хорошо заниматься подготовкой к подписанию юридических документов. Удачно проходят командировки, массовые общественные мероприятия, экзамены, презентации, выставки, рекламные акции.
Рак
Сегодня у Раков хороший день для наработки практических полезных навыков при обслуживании технических средств, машин и механизмов. Прекрасно пройдет этот день для технически одаренных специалистов. Стремление к оптимизации своей работы позволит вам сократить издержки и повысить производительность труда. Удачное время для изобретателей и инженеров.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют ориентировать себя на адаптацию к запросам, исходящим от клиентов и деловых партнеров. Сейчас ваши личные желания и предпочтения не имеют значения, поскольку ваш труд будет цениться за умение соответствовать запросам других людей. Чем лучше вы сумеете подстроиться под внешние обстоятельства, тем успешнее пройдет этот день. Вырастет популярность ваших услуг у заказчиков.
Дева
Сегодня Девам советуют внимательно выслушивать мнение людей, с которыми вам приходится контактировать по работе и обязательно учитывать его при принятии решений. Хорошо пойдут дела, связанные с капиталовложениями в недвижимость, строительство и сельское хозяйство. Может вырасти роль членов семьи и близких родственников.
Весы
Сегодня Весы смогут добиться успеха в делах главным образом за счет укрепления деловых контактов. Отдавайте предпочтение контактам с людьми старше и опытнее вас самих. Особенно это касается торгово-закупочной и посреднической деятельности, транспорта, связи, консультаций, индустрии моды и развлечений. Успешно смогут проявить себя представители творческих профессий.
Скорпион
Сегодня Скорпионы смогут увеличить доходы от использования ресурса недвижимости. Единственное, что от вас требуется – не лениться и как можно активнее вести себя. В этом случае деньги сами пойдут к вам в руки, и будет много хорошо оплачиваемой работы. Бизнесменам рекомендуется активнее включаться в техническую модернизацию и благоустройство рабочих мест.
Стрелец
Сегодня Стрельцам помогут успешно справиться с поставленными задачами оптимистический настрой и уверенность в своих силах. Особенно хорошо пойдут дела у тех, кто по роду работы много общается с разными людьми. Может ускориться товарно-денежный оборот и информационный обмен. Деловые знакомства могут привести к упрочнению ваших позиций в профессиональной деятельности.
Козерог
Сегодня Козероги могут оказаться необычайно практичными и предприимчивыми в тех вопросах, которые касаются финансов. Кроме основной работы вы можете найти дополнительные источники пополнения своего бюджета. Вам могут предложить выполнить заказ без официального оформления договора, но с предоплатой. Могут вырасти поступления денег от партнерского сотрудничества.
Водолей
Сегодня у Водолеев активная предпринимательская позиция может и должна быть подкреплена включением новых людей в сферу ваших деловых контактов. Старайтесь отдавать наибольшее предпочтение в контактах верным и проверенным друзьям. Ваша способность выносить объективные трезвые суждения находится на пике. Трезвая оценка ситуации способствует укреплению вашего положения в профессии.
Рыбы
Сегодня для Рыб, занимающих руководящие должности, удачный день. Вам может поступить важная информация, проанализировав которую вы сможете принять правильные и своевременные управленческие решения. Также вы сможете оказывать влияние на события методами тайной дипломатии. Могут активизироваться ваши деловые контакты с влиятельными покровителями.
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Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
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