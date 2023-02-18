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Не пускаем в свою голову негативна — гороскоп на 19 февраля
18 февраля 2023ГороскопыМарианна Басс
28-29 лунные сутки. Сегодня пик продуктивности — утро.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что не стоит откладывать продолжение вчерашних бесед и поездок, если хочется получить от них задуманный эффект. Чем ближе вечер, тем выше вероятность падения тонуса или исчезновения нужных людей. К концу дня может оказаться утрачен интерес к недавним дискуссиям, исчерпан запас аргументов или лимит времени для занятий. В эти сутки хорошо заниматься оценкой, систематизацией и инспекцией, отсеивать лишнее. Ближе к ночи сближение Луны и Сатурна способно спровоцировать приступ уныния и мизантропии, недомогание или тягу к одиночеству. Может сократиться число друзей.
Овен
Сегодня Овнам советуют действовать по горячим следам, не откладывая реализацию вчерашних идей и договоренностей. Чем ближе вечер, тем меньше будет энергии у них самих или у тех, на кого они рассчитывают — например, у друзей, разделяющих их взгляды и планы на будущее. Не стоит огорчаться, если начали редеть стройные ряды единомышленников: возможно, вскоре им на смену придут другие люди.
Телец
Сегодня Тельцам стоит поспешить, если они хотят успеть оформить нужные им документы, посетить официальное учреждение или свободное сообщество, закончить разговор со своим руководством или влиятельными друзьями. Люди, готовые к разговору утром, вечером могут исчезнуть из поля зрения. Не стоит затягивать до конца дня насущные хлопоты, связанные со сменой работы, завершением проекта или увольнением.
Близнецы
Сегодня Близнецам лучше проявить инициативу в первой половине дня: в это время высоки шансы сохранить вчерашний бодрый темп, успешно продолжить поездку или завершить интересный разговор, узнать дополнительный факт или суммировать полученные сведения. Чем ближе вечер, тем меньше будет энергии или полезной отдачи от предпринятых действий, зато многие налаженные дела можно будет пустить на самотек.
Рак
Сегодня Ракам лучше оставить в приоритете коллективные нужды, социальные события и групповые ценности — например, профессиональные. Возможно, это в чем-то их ограничит, зато защитит от неприятных сюрпризов. Выставив рамки на уровне действий, на уровне эмоций и духа день даст поддержку и подскажет направление развития. Неплохой момент для того, чтобы покинуть старую группу и присмотреться к новой.
Лев
Сегодня Львам стоит помнить, что их общительность должна иметь границы. Приветствуются уже сложившиеся надежные контакты (официальные и дружеские), но лучше не спешить с формированием новых социальных связей любого рода. Пора критичнее присмотреться к новым тенденциям в рядах своей целевой аудитории или в профессиональной группе. Чтобы не ошибаться в оценках, важно тренировать проницательность.
Дева
Сегодня Девам советуют проявить повышенную аккуратность во всем, что связано с их повседневной работой, здоровьем, режимом, отношениями с командой подчиненных или подопечных. Стоит суммировать накопленный опыт и списки контактов, сохранять контроль за документами и компьютерными данными: в наступающих новых условиях все это станет отличной инструкцией, гарантией порядка или безопасности.
Весы
Сегодня Весам стоит следовать знакомой программе действий: она поможет минимизировать нагрузки, если нет возможности работать в полную силу. Даже если срок действия этой программы подходит к концу, не стоит забывать ее, обнулять или обесценивать: полученная с ее помощью система будет отличной опорой и в дальнейшем (особенно, если вы фрилансер, писатель, спортсмен, воспитатель или программист).
Скорпион
Сегодня Скорпионам лучше отказаться от идеи начать новое дело, вступить в новую группу, затеять рискованные преобразования в своих или общих владениях. Стоит сознательно следовать старым планам и шаблонам. Хорошо избавляться от лишнего (но не стоит считать бесполезным балластом то, что может быть реанимировано и модернизировано). Возможно, придется нести ответственность за нарушение правил.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что этот день избирательного общения и трезвой оценки круга контактов. Не помешает окинуть критичным взглядом сеть своих старых маршрутов, пакет документов или компьютерных программ, систему средств связи и список источников информации: пора избавиться здесь от ненадежных или устаревших элементов, провести инспекцию или чистку. Не стоит игнорировать домашние дела.
Козерог
Сегодня Козерогам советуют заняться своими ресурсами. Приветствуются целевые систематизации, проверки и чистки. Уместна экономия средств, инспекция контактов или запасов, проверка актуальности данных, оценка стиля питания, утилизация старых вещей. При этом важно беречь базовые ценности. Не стоит разбрасываться накопленным багажом, обесценивать свои прежние приобретения или достижения.
Водолей
Сегодня для Водолеев день станет логическим продолжением предыдущего и поможет им яснее осознать суть происходящего. Обстоятельства все настойчивее требуют от них пересмотра их жизненной системы или ее подстройки под новые серьезные цели. Такая трансформация начнет все сильнее отражаться на их самочувствии, ходе мыслей, круге контактов, подходе к деньгам и ресурсам. Полезны аскеза и уход от суеты.
Рыбы
Сегодня Рыбам полезно уединение, которое им не стоит путать с полным отрывом от мира: внешние события должны быть фоном, питающим их раздумья. Многие Рыбы интуитивно почувствуют важность момента для себя лично, могут стать скрытными, серьезными или нервозными. На пороге нового этапа им важно убедиться в своей защищенности, проверить надежность источников информации и избавиться от всего лишнего.
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