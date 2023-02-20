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Повезет активным и инициативным — финансовый гороскоп на 21 февраля
20 февраля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня стоит с охотой браться за дела — тогда точно повезет.
Фото: alfagym.ru
Читайте наш гороскоп, и вы узнаете, что обещают вам звезды.
Овен
Сегодня Овны смогут приумножить свои финансовые возможности, опираясь на коллективное взаимодействие, поскольку ваши личные интересы и интересы группы будут совпадать. И деловое взаимодействие может развиваться успешно. Это хороший день для проведения собраний в акционерных обществах, кооперативах и товариществах. В отдельных случаях можете рассчитывать на удачное стечение обстоятельств.
Телец
Сегодня у Тельцов хороший день для того, чтобы подумать о перспективах развития своего бизнеса. Тем, кто имеет собственный бизнес, рекомендуется активнее заниматься поиском новых рынков сбыта продукции и более выгодных вариантов поставщиков товаров. Рекламное объявление в СМИ сделает ваши услуги более популярными. Полезно будет взаимодействать с иностранцами и с людьми из других регионов.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут рассчитывать на получение работы в совместном предприятии или заключить контракт на работу за границей. В этом смысле успешно проходят поездки на работу на вахту. Удачно проходят встречи с деловыми партнерами, массовые общественные мероприятия, экзамены, презентации, выставки, рекламные акции, юридические консультации.
Рак
Сегодня Ракам советуют искать поддержки от женщин, занимающих влиятельное положение или являющихся вашим непосредственным руководителем на работе. Отношения с начальством и с коллегами вполне гармоничные. Хорошее время для перехода на новое место работы. Если вас не устраивают параметры текущей работы, то можете поискать более приемлемые варианты.
Лев
Сегодня Львы, имеющие свой бизнес, преуспеют в деятельности по расширению популярности вашей фирмы. Рекламное объявление, опубликованное в СМИ, может принести ощутимый положительный эффект. Можно вести переговоры с иностранцами и подписывать договоры о сотрудничестве. Удачно складываются служебные командировки.
Дева
Сегодня у Дев могут усиливаться позитивные тенденции в профессии, и повышается результативность труда. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются великолепно. Рекомендованы практические виды деятельности, связанные с физическими усилиями. Не откладывайте на завтра то, что можно успеть сделать сегодня. Старайтесь распределить работу таким образом, чтобы успеть до конца дня выполнить её всю.
Весы
Сегодня Весы смогут укрепить свои деловые связи и заручиться поддержкой людей, обладающих репутацией надежных и стабильных партнеров. Также это хорошее время для участия в конкурсах, соревнованиях, кастингах и любых видах конкурентной деятельности, где вы могли бы проявить свои творческие способности. Можно пытаться многое усовершенствовать и тем самым повысить эффективность своей работы.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют основное внимание уделить благоустройству рабочего места. В этом случае можете рассчитывать на существенное повышение производительности труда. Если вы сами владеете бизнесом, то настало время поинтересоваться условиями труда ваших работников и сделать что-то для улучшения их положения. Хорошо приобретать офисную технику и мебель, делать перепланировку или ремонт помещений.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов, имеющих отношение к торговле, может значительно ускориться торгово-денежный и информационный оборот, что может привести к росту доходов. Много выгодной работы и заказов ожидает работников агентств по недвижимости. Вы сможете использовать имеющиеся у вас деловые связи в полной мере. Многие вопросы можно будет решить благодаря содействию партнеров.
Козерог
Сегодня у Козерогов в этот день может усиливаться практичность и умение извлекать материальную выгоду из складывающейся ситуации. Те, кто занимается сделками с недвижимостью и торгово-закупочной деятельностью, смогут заключить выгодные договоры и повысить уровень доходов. При наличии свободных финансовых ресурсов хорошо вкладывать деньги в техническую модернизацию.
Водолей
Сегодня для Водолеев успех во многом зависит от того, насколько активно и инициативно вы будете себя вести. Благодаря возросшей коммуникабельности и усилению интеллектуальных способностей вы в любом вопросе сможете найти человека, который готов будет пойти вам навстречу. Не всегда вы будете располагать достаточным уровнем знаний и компетенций.
Рыбы
Сегодня у Рыб благоприятное время для карьерного продвижения и получения дополнительных доходов. Причем, уровень доходов может находиться в прямой зависимости от статуса занимаемой дожности. Преуспевают те, кто в работе привык полагаться только на свои силы и мастерство. Также можете рассчитывать на помощь от покровителя, который ранее оказывал вам поддержку.
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Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
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