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Дела пойдут в гору — гороскоп на 21 февраля
20 февраля 2023ГороскопыМарианна Басс
1-2 лунные сутки. Сегодня напряженные моменты преобладают над спокойными.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что неожиданная удача возможна, но это всего лишь шанс, а не гарантия. Велика вероятность сомнений, путаницы, непоследовательности, нервозности. Луна в Рыбах добавляет проблем с трезвостью оценок и концентрацией внимания, подпитывает иллюзии, сентиментальность и фантазии, усиливает доверчивость и психологическую зависимость от прошлого, повышая риск угодить в капкан. Важно быстрее искать причины и признаки возможных ловушек: они могут повторяться и становиться системой, сетью.
Овен
Сегодня Овнам не стоит заниматься важными и (или) новыми делами, активно продвигать свои интересы. Вплоть до ночи возможны скрытые препятствия, искушения и ловушки на любом пути. Прилив энергии часто будет обманчивым, азарт может увести в сторону. Могут дать неприятный эффект добрые движения души. Не тот момент, когда следует налаживать связи, отправляться в путешествие или открывать бизнес.
Телец
Сегодня Тельцам стоит быть осторожнее, идя вслед за своей мечтой или тайным желанием. В этот день могут подвести другие люди или неудачно сложиться обстоятельства. Возможны моменты сомнений, путаницы и временной потери ориентации. Не рекомендуются деловые начинания и важные шаги в личной жизни. Доверяя своей интуиции в целом, желательно воздержаться от спонтанных «интуитивных» решений и действий.
Близнецы
Сегодня Близнецам лучше отказаться от начинаний и быть аккуратнее в любых делах. Самая опасная линия поведения в эти сутки - импульсивность, особенно в сочетании с идеализмом, неуверенностью и туманными целями. Следуя ей, легко оживить старую вражду или создать повод для новой, обмануться в чужих мотивах, втянуться в интригу, погнаться за призраком, усложнить себе путь к профессиональной карьере.
Рак
Сегодня Раки могут доверять своему чутью, но им стоит аккуратнее следовать своим идеалам или тайным желаниям на практике. Благие намерения этих суток на деле грозят обернуться лишней суетой, ложными маневрами, досадной путаницей и ненужными приключениями. Не стоит доверять случайным людям, на понимание и деликатность можно надеяться лишь со стороны друзей. Нежелательно отправляться в путешествие.
Лев
Сегодня Львам советуют отложить важные дела, а также те занятия, от которых они надеются получить прибыль или приятные эмоции. В любой момент возможна помеха или осечка. Могут активизироваться старые ошибки. Не стоит относиться к подобным явлениям легкомысленно: многие из них неслучайны, могут принимать системный характер и любая ошибка будет способствовать увязанию в паутине.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что они рискуют оказаться в ложном положении и это не лучшим образом отразится на их делах, отношениях и планах, включая карьерные. Важно бороться с искушениями и ложью, остерегаться вовлечения в чужие интриги, неофициальные проекты и нечестную конкуренцию: ловушка такого рода может оказаться прочной и держать многие месяцы, лишая шансов или портя репутацию.
Весы
Сегодня Весам советуют отложить энергозатратные важные мероприятия и избегать лишней публичности. В эти сутки желательно отдыхать или заниматься подготовительными работами, которые не должны быть видны постороннему глазу. В список дел не помешает включить заботу о здоровье. В текущих хлопотах этого дня стоит приготовиться к досадным помехам, сомнениям, недоразумениям или мелким травмам.
Скорпион
Сегодня Скорпионы интуитивно чувствуют выгоду текущего момента для себя, своих близких или своих проектов, но не всегда имеют возможность верно действовать, чтобы ее извлечь. Стоит избегать лишней суеты: есть риск столкнуться с неким демотиватором, несправедливо разочароваться в своем креативном потенциале и заранее снизить свою будущую эффективность. Возможны путаница и чрезмерная перестраховка.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут стать чувствительнее к негативным, чем к позитивным сторонам окружающей их обстановки. Им может временно изменить удача. В любом деле их будут поджидать сомнительные, раздражающие и даже опасные моменты. Стоит уклониться от тесного сотрудничества и вступления в активную конкуренцию, повременить с инициативой или ответным маневром. Это не лучший день для приема гостей.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит заниматься важными делами и отправляться в поездки, а также тесно контактировать с представителями своего близкого окружения. В течение дня высока вероятность досадных помех и мелких нервирующих осложнений, способных подпортить и результат усилий, и хорошее настроение. Лучшая сторона этого дня - тонкая интуиция, не исключено озарение относительно близкого будущего.
Водолей
Сегодня Водолеям советуют отложить бизнес-мероприятия и сделки, а также любые дела, связанные с извлечением выгоды. Не самый удачный день для шоппинга, поиска партнеров или объектов для инвестиций. Хорошие моменты этих суток будут связаны скорее с поучительными ошибками и предупреждающими сигналами: прислушавшись к ним, можно обезопасить себя на будущее от лишних разочарований и убытков.
Рыбы
Сегодня Рыбам пригодится отказ от суеты и от случайных импульсивных порывов: цена иллюзии и ошибки сейчас слишком велика. Можно поссориться с домочадцами, подорвать фундамент планов. Вместо деловой активности лучше сделать акцент на жизни духа, общении с друзьями или развитии своей проницательности. Не рекомендуются физические нагрузки: есть вероятность травм.
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