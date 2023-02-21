Нам будет круто везти — гороскоп на 22 февраля

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21 февраля 2023ГороскопыМарианна Басс
2-3 лунные сутки. Соединение Луны, Венеры и Юпитера сулит всплеск позитива и удачные шансы, которыми лучше пользоваться сразу.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что источником душевного подъема может стать любовь, надежда, удачная покупка, рост возможностей. Хороший момент для начинаний, если не подведет лень и не отвлекут удовольствия. День подходит для свиданий, культурных и благотворительных мероприятий, праздников и торжеств, свадеб, награждений и презентаций. Его условные недостатки: гедонизм, отсутствие меры и тонкого вкуса, тяга к роскоши, престижу, широким жестам, красивой жизни, перееданию, расточительности. Могут возрасти запросы женщин.
Овен
Сегодня Овнам сулят большую удачу или счастливый момент вдохновения, особенно при рождении в марте. Возможен подарок судьбы, праздник. Хороший день для начинаний, особенно связанных с красотой, благотворительностью, правом, финансами или женскими нуждами, но может одолеть лень. Порадуют покупки. Вероятен успех в любви. Побочным эффектом может стать тяга к роскоши, перееданию или капризам.
Телец
Сегодня Тельцы могут оказаться как счастливыми баловнями судьбы, так и наблюдателями чужих успехов. В первом случае не исключено, что за дары фортуны им придется чем-то расплатиться — например, подстройкой к обстоятельствам или к нуждам своих благодетелей. Во втором случае звезды советуют им не слишком огорчаться: не пройдет и года, как на их улице тоже наступит праздник.
Близнецы
Сегодня Близнецам события дня несут не только приятные эмоции здесь и сейчас, но и дарят надежду на близкое будущее. Могут приоткрыться двери, ведущие к счастливому любовному союзу, творческой славе, успеху, популярности или богатству. В эти сутки хорошо посещать праздничные мероприятия: есть шанс не только повеселиться, но и расширить возможности, например, найти влиятельного друга-покровителя.
Рак
Сегодня для Раков это важный день, который подчеркивает в их глазах привлекательность выбранной цели и заставляет стремиться к ней еще сильнее. В приоритете может оказаться социальный успех, достаток, престиж, карьера за рубежом. Пригодится умение ладить с влиятельными людьми: так будет проще решить правовой вопрос, получить повышение или заручиться покровительством. Возможен успех на волне влюбленности.
Лев
Сегодня Львов приглашают пойти по дороге успеха. Не исключено, что счастье будет ждать их вдали от дома или привычных реалий. Возможен успех в любви, в сфере права или духовного роста. Даже если в данный момент у вас нет настроения ловить удачу, в ваших интересах принять дары фортуны и задействовать хотя бы одну из даруемых ею льгот: вряд ли столь щедрое предложение будут повторено дважды.
Дева
Сегодня Дев ждут яркие эмоции на грани «положительного стресса». Это может быть волнующее любовное приключение, невероятная и успешная авантюра, удачная инвестиция с приумножением средств. Ловушки этого дня — авантюризм и тяга к «сладкой жизни». На волне вдохновения и куража возрастает риск растратить ресурсы или взять крупный кредит, понадеяться на списание долгов или на удачный случай.
Весы
Сегодня для Весов день обещает стать удачным для делового партнерства и социальной карьеры, а также счастливым для их личных отношений. Это подходящее время для знаменательного события — например, для свадьбы или важной презентации. Однако не исключено, что основную выгоду от событий получат другие люди, а Весы останутся на втором плане. Честолюбивых представителей знака может посетить скрытая зависть.
Скорпион
Сегодня Скорпионов удача может ждать в связи с их личной жизнью, работой, поправкой здоровья, финансовыми делами, а также с питомцами, особенно породистыми. Возрастают шансы найти выгодную параллельную работу, приятных помощников, хорошие медикаменты или ценные вещи, врача или нужную услугу за рубежом. Однако сопутствующим эффектом может стать дополнительный объем забот, расходов или переживаний.
Стрелец
Сегодня Стрельцам обещают душевный подъем и везение в важном для них деле. Это может быть победа в игре, минута творческой славы, благодарность, награда, успех главного проекта, признание их таланта или убеждений. Для Стрельцов-родителей источником радости станут дети. Приятный бонус: это еще не финал, в обозримое время ожидается «продолжение банкета». Хороший день для свидания, праздника.
Козерог
Сегодня Козерогов может привлечь их дом или родина. Ключевой темой дня может стать событие в семье, земляческом кругу, игровом клане или другой близкой среде. День подходит для приема гостей, торжества, новоселья. Могут назреть расширения владений или дополнительные расходы. Возможно обретение жилья или пополнение в семье. Придется отдать дань каким-то убеждениям или приятным традициям.
Водолей
Сегодня Водолеи будут заострять внимание к приятному событию или важному мероприятию в их окружении. Оно добавит им позитивных эмоций, хороших возможностей или пищи для размышлений, а также поможет решить ряд проблем. Прекрасный день для того, чтобы развеяться. Можно сходить в гости или на свидание. Возможны дополнительные траты по оптимистичным поводам, счастливые находки или подарки.
Рыбы
Сегодня у Рыб есть надежда на рост благосостояния за счет счастливого случая, личных талантов, компенсации или других обстоятельств. Повод для оптимизма может дать хорошая покупка или инвестиция, удачный обмен, дорогой подарок в знак признательности или щедрый аванс. Обещает порадовать шоппинг. Если появился ценный источник дохода, звезды советуют его освоить, так как удача не будет ждать долго.
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