Наши усилия не останутся незамеченными – финансовый гороскоп на 27 февраля - 5 марта

На этой неделе стоит работать отчаянно – это даст хорошие плоды.

Овен

У Овнов эта неделя складывается благоприятно для деловой переписки и контактов с людьми, приехавшими из других стран и регионов. Уровень вашего авторитета в профессиональных кругах может повыситься. Однако многое будет зависеть от вашей личной активности и инициативы. Первая половина и середина недели особенно удачно складываются для проведения рекламных мероприятий, дальних поездок и урегулирования юридических вопросов. Также это хорошее время для поиска дополнительной подработки. Возможно, вам предложат поработать сверхурочно или по совместительству. Поскольку вы на этой неделе будете инициативными и пробивными, звезды советуют выбирать наиболее удачное время для личных инициатив – это среда и четверг. В это время вам может поступить хорошее известие издалека или вы сможете пообщаться с человеком, который окажет положительное влияние на ваш бизнес. И это даст вам положительный импульс к действиям.

Телец

У Тельцов хорошее время для получения неофициальных доходов, всевозможных подработок, выполнения частных заказов, получения не декларируемых доходов. Если у вас раньше были проблемы с налоговой инспекцией или иными представителями фискальных властей, то сейчас вы сможете благополучно всё урегулировать. Первая половина недели благоприятна для учреждения закрытых акционерных обществ, проведения секретных переговоров и неофициальных устных договоренностей. Можно брать и давать деньги взаймы. Середина недели располагает к проведению собраний, совещаний – к вашему мнению будут прислушиваться. Старайтесь не искать обходные пути в тех делах, которые не удается пока решить открытыми методами. Также это не лучшее время для дальних командировок и рекламы своей продукции или услуг. Вторая половина недели позволит вам обзавестись полезными связями с влиятельными людьми.

Близнецы

Близнецам рекомендуется не замыкаться на индивидуальной трудовой деятельности, а активнее вступать в деловое коллективное взаимодействие. Ваши возможности существенно возрастут при деловом партнерском сотрудничестве. Особенно это почувствуют те из вас, кто является учредителем акционерного общества на паях с другими партнерами. Обязательно советуйтесь и согласовывайте свои планы с компаньонами – это значительно повысит эффективность вашей деятельности. Успешно идет проектно-конструкторская работа, составление бизнес-плана. В середине недели улучшатся ваши отношения с вышестоящим начальством и представителями официальных властей. Вторая половина недели обещает вам выход на новые перспективные направления. Старайтесь искать опору в единомышленниках и партнерах по бизнесу. Обязательно согласовывайте с ними свои планы – это сделает вашу работу более слаженной и результативной.

Рак

Эта неделя благоприятнее всего складывается для Раков, занимающих руководящие должности, управленцев, менеджеров и учредителей фирм. Наиболее перспективной может стать проработка кадровой политики. Вы сможете улучшить работу сотрудников за счет кадровых перестановок, приема на работу новых профессионалов. Можете быть уверены в том, что ваши приказы и распоряжения будут исполнены точно и в срок. Работники рангом пониже могут рассчитывать на повышение в должности или на получение более ответственного задания. Ваша целеустремленность является основным условием для успешной деятельности. В середине недели будет удачное время для обмена мнениями с коллегами и дальних командировок. Не стесняйтесь спросить совета у знающих людей в тех вопросах, в которых чувствуете себя недостаточно компетентными. В конце недели будьте готовы пойти на кардинальные перемены в работе. Руководящие работники смогут провести реформы и оптимизировать расходы.

Лев

Львам звезды советуют сосредоточиться на расширении своего бизнеса, поисках новых рынков поставок и сбыта. Интенсивнее пойдут дела у тех, кто связан с дальними поездками, оптовыми импортно-экспортными операциями, туристической и издательской деятельностью. Это хорошее время для проявления своих талантов в условиях конкурентной борьбы, участия в соревнованиях, конкурсах, кастингах. Реклама, проведенная в первой половине недели, даст быстрый положительный эффект. Середина недели складывается благоприятно для использования заемных финансовых ресурсов. Бизнесмены могут добиться получения выгодного госзаказа. Если вы собрались менять работу и уже знаете новое место работы, то в среду и четверг лучше всего знакомиться с трудовым коллективом, установленными правилами поведения и профессиональной этикой. В конце недели старайтесь что-либо усовершенствовать в своей работе. Рекомендовано принимать участие в творческих конкурсах и любых конкурентных видах деятельности. Успех придет к смелым и талантливым.

Дева

Девы на этой неделе могут вполне преуспеть в финансовой деятельности. В вашем распоряжении может оказаться крупная сумма денег, которую вы сможете удачно использовать в своих интересах. Это прекрасное время для капиталовложений в недвижимость, проведения строительных и жилищно-коммунальных работ. В первой половине недели вам могут вернуть долг, который вы уже не рассчитывали получить. Рекомендовано уделить внимание усилению мер безопасности своего бизнеса. Наиболее преуспевают работники банковского сектора, охранных предприятий и страхового бизнеса. В середине недели можно вести переговоры и подписывать соглашения о партнерском сотрудничестве. В конце недели у бизнесменов хорошее время для капиталовложений в недвижимость, закупки и монтажа производственного оборудования. Вместе с тем, поступление партнерских отчислений на ваши банковские счета могут задерживаться по странному стечению обстоятельств.

Весы

Весам на этой неделе рекомендуется активнее работать над укреплением деловых партнерских связей – это наиболее успешное направление, где вы сможете добиться впечатляющих результатов. Первая половина недели складывается благоприятно для коротких поездок, деловых знакомств, встреч, обсуждения актуальных вопросов сотрудничества и подписания итоговых договоров. Увеличится приток клиентов, покупателей и заказчиков у тех, кто работает в сфере услуг. В середине недели технически одаренные Весы смогут найти интересные инженерные решения, повысить производительность труда. Хорошо заниматься техническим обновлением в мастерских. Также во второй половине недели ситуация медленно, но верно улучшается. Уделите основное внимание транспортной составляющей своего бизнеса и наведению деловых связей. Можно вести переговоры о сотрудничестве с потенциальными партнерами. Некоторые вопросы удастся урегулировать только в результате личной поездки и беседы.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе, возможно, удастся добиться позитивных сдвигов во многих делах. Прежде всего, делайте ставку на практическую работу, направленную на решение материальных проблем. Планируйте и контролируйте рабочее время, составляйте детальный план дел на каждый день. Улучшится деловое взаимодействие с коллегами. Если раньше с кем-то из них вы были в натянутых отношениях, то сейчас настало время для примирения и урегулирования любых спорных моментов. В середине недели наступает хорошее время для тех, кто специализируется на предоставлении услуг населению, причастен к индустрии моды, отдыха и развлечений. Встреча консультанта сетевого маркетинга с потенциальными клиентами пройдет результативно и позволит увеличить количество заказчиков. В конце недели ситуация может еще больше улучшиться. Вы увидите, что ваш труд востребован и хорошо оплачивается. Могут поступить новые заказы, особенно если вы работаете на рынке информационных услуг или обслуживаете клиентов.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе почувствуют, что начинается полоса везения. И действительно, в течение первой половины и середины недели удача может сопутствовать вам в делах. Игроки на фондовой и валютной биржах могут увеличить доходы, если будут действовать осмотрительнее. Удачное время для оптовых закупок товара, предназначенного для перепродажи в розницу. Эта неделя располагает к творческой деятельности и экспериментам, направленным на поиск более совершенных форм и методов работы. Старайтесь проявлять свои таланты и способности, быть на виду и активнее заявлять о себе. Смена имиджа пойдет на пользу многим из вас и сделает вам заметнее. Середина недели складывается успешно для проведения ремонтных и строительных работ, наведения порядка в коммунальном хозяйстве. В конце недели важным условием успеха является личная инициатива, готовность идти на контакты и умение находить компромиссы.

Козерог

На этой неделе у Козерогов могут удачно пойти дела, связанные с недвижимостью. Прежде всего, это относится к строительному и коммунальному сектору. Любые ремонтно-строительные работы могут пойти быстрым темпом. Также это хорошее время для сделок с недвижимостью, поиска помещений для аренды, а также работ по благоустройству территории, земельных участков, в том числе сельскохозяйственного назначения. Процветает надомный и семейный бизнес. Середина недели складывается благоприятно для торговой и посреднической деятельности, закупки и перепродажи оптовых партий товара. Вам может подвернуться удачный вариант для такого рода сделки. Вторая половина недели обещает вам повышение доходов за счет дополнительной подработки. Вам может поступить достоверная информация из конфиденциальных источников, которую вы сумеете использовать в своих интересах. Успешной будет работа тех, кто связан с ночными клубами, гостиницами, работает на дому. В случае затруднительных ситуаций обращайтесь за помощью к влиятельным покровителям – вам не откажут.

Водолей

Водолеям рекомендовано на этой неделе сосредоточить свои усилия на расширении и укреплении деловых связей – здесь вы добьетесь наибольших успехов. Особенно почувствуют улучшение в делах работники торговли, СМИ, преподаватели, консультанты, посредники, водители транспорта и все те, кто интенсивно работает с информацией и документами. Ваши интеллектуальные способности усилятся, что позволит вам решать многие вопросы в параллельном режиме. Прислушивайтесь к советам друзей и единомышленников и сами не отказывайте им в поддержке. В середине недели могут вырасти ваши доходы от деятельности, связанной с сельским хозяйством, продуктами питания, строительством и сделками с недвижимостью. Во второй половине недели могут усилиться ваши интеллектуальные способности, умение находить простые и оригинальные решения в самых запутанных ситуациях. Прислушивайтесь к советам друзей и единомышленников – их идеи и подсказки будут весьма кстати.

Рыбы