Живем и любим здесь и сейчас — любовный гороскоп на 27 февраля - 5 марта

На этой неделе не стоит откладывать свидания и встречи — находим для них время, они слишком ценны.

Овен

На этой неделе звёзды советуют Овнам быть поактивнее в сфере личной жизни: это их шанс найти своё счастье, предстать перед объектом симпатий в выгодном свете или другая возможность, которая может больше не повториться. Самыми удачными днями обещают стать понедельник, вторник, суббота и воскресенье.

Телец

На этой неделе события в личной жизни Тельцов развиваются стремительно, создавая в их жизни мощную воронку эмоций или событий. Возможно, они устоят против натиска чувств, но поддавшись им, они уже вряд ли смогут остановиться. При этом они будут склонны жить моментом, не думая, что ждёт их дальше.

Близнецы

События этой недели позволяют влюблённым Близнецам приятно провести время, но у них есть и другая сторона — прогресс в личной жизни. Не стоит терять время, если вы устали барахтаться в «болоте» сомнений, хотите перевернуть страницу или обрести надежду. В этом случае словам предпочтите действия.

Рак

На этой неделе Ракам нелегко справляться со своими романтическими желаниями в среду и четверг. В это время они способны на мощные и энергозатратные для себя вспышки эмоций, рискуют утратить равновесие и захотеть слишком многого. Положение усложнится, если роман связан с их карьерными или иными амбициями.

Лев

На этой неделе влюблённым Львам важно ценить своё счастье, видеть ситуацию в истинном свете и позиционировать себя перед партнёром в своём настоящем, а не фальшивом образе. Удачные условия для развития романа сложатся в понедельник и вторник, но самые важные моменты ждут в субботу или воскресенье.

Дева

На этой неделе события могут развиваться для влюблённых Дев по-разному, но итог будет похож: связанные с ними волнения им запомнятся. Возможно, они найдут сокровище или втянутся в рискованную игру, столкнутся с мощным новым соблазном или вдруг откроют удивительные черты в своём постоянном партнёре.

Весы

На этой неделе звёзды советуют Весам осмотрительнее вести себя в личных отношениях в среду и четверг: в это время легко задеть самолюбие партнёра или в порыве эмоций сделать что-то во вред своему любовному союзу. Важные разговоры уместнее в понедельник и вторник. Весьма ярким обещает стать уик-энд.

Скорпион

Калейдоскоп событий этой недели отвлекает Скорпионов от того, что в их личной жизни действительно значимо. За яркими, но краткими моментами легко упустить то, что важно в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Минутные развлечения заглушат тревогу, но не снимут возникших вопросов.

Стрелец

На этой неделе личная жизнь Стрельцов обещает быть очень приятной. Звёзды советуют не откладывать намерения и реализовывать их быстрее, так как полоса удачи может оказаться не такой долгой, как кажется. Экспромты и спонтанные авантюры не возбраняются, но о главном лучше условиться в начале недели.

Козерог

На этой неделе любовная авантюра подарит Козерогам незабываемые ощущения, но взамен потребует основательной траты душевных сил или каких-то ценных ресурсов. Для типичного Козерога отношения будут развиваться чересчур быстро и привносить в его жизнь слишком радикальные, хотя и приятные новшества.

Водолей

На этой неделе звёзды советуют Водолеям проявить больше активности в личной жизни, если они хотят её оживить или начать с нуля. Многим Водолеям любовные приключения помогут попрощаться с некоторыми жёсткими принципами, которые сдерживали их страсти. Наиболее комфортные дни — понедельник и вторник.

Рыбы

На этой неделе любовная авантюра может стать для Рыб средством отвлечься или получить выгоду (под ней может подразумеваться не только щедрый дар, но и канал эмоционального вдохновения или морального одобрения). Это позитивный период, если забыть про свои шаблоны отношений и искренне жить минутой.