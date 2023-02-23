Релаксируем по полной — гороскоп на 24 февраля

23 февраля 2023 ГороскопыМарианна Басс

4-5 лунные сутки. Сегодня не стоит доверять утренним импульсам, особенно негативным.

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Гороскоп на сегодня говорит, что лучше не пытаться сохранить вчерашний темп и не надеяться на вчерашнее везение, а взять в активных занятиях перерыв. Занимаясь подведением итогов и планированием дел, в начале дня важно сохранять объективность, иначе выводы и прогнозы будут неоправданно мрачными. Новый поворот событий вероятнее после полудня. Вступление Луны в знак Тельца напомнит о материальной стороне дел — например, о важности пополнения растраченных сил или ресурсов, о необходимости платежей, покупок, хорошего питания или отслеживания финансовых новостей. Овен Сегодня Овнам лучше избегать лишней суеты. Не стоит возлагать особых надежд на повторение вчерашних достижений: настрой сегодня меняется и активность может временно смениться инертностью. Овнов, рожденных в середине апреля, может посетить уныние или неудача. Вторая половина дня поставит акцент на материальных делах и питании, может появиться настрой для покупок или кулинарного творчества. Телец Сегодня Тельцам советуют умерить активность и обратить внимание на свое текущее самочувствие. Стоит насторожиться, если налицо признаки переутомления или обострения хронических недугов: вероятно, это означает, что вам не подходит взятый новый темп или навязанный обстоятельствами стиль. Утром не помешает уединение. Во второй половине дня громче заявят о себе ваши личные нужды и привычки. Близнецы Сегодня Близнецам не стоит терять оптимизм, но не помешает взглянуть на свои планы, проекты и дружеские связи чуть критичнее. Если утром что-то внушит опасения, лучше их проверить: даже если они напрасны, информация не станет лишней (особенно финансовая). Также, в этот день желательно убавить внешнюю суету. Стоит отложить на несколько дней отправку в долгий путь, оформление важного документа. Рак Сегодня Ракам советуют быть осмотрительнее в первой половине суток. В этот период лучше умерить профессиональные и социальные амбиции, не вступать в полемику с влиятельными людьми и не начинать новых дел. Инициатива, проявленная в это время, сулит много проблем. Вторая половина этого дня может навести вас на мысли о скором будущем и усилить потребность в контакте с единомышленниками. Лев Сегодня Львам желательно сбавить темп, так как даже на самых удачных и многообещающих направлениях возможны временные неполадки, заминки и задержки. Лучше сделать паузу в решении правовых вопросов, перерыв в учебных занятиях, привал в путешествии. Вторая половина дня может дополнительно акцентировать сложности профессиональных планов и связанных с ними отношений, как официальных, так и дружеских. Дева Сегодня для Дев ведущим качеством должна стать осмотрительность. В первой половине дня не стоит отключать работающие системы защиты и контроля: не исключено, что в самый последний момент в удачном, но рискованном деле возникнут помехи. Вторая половина дня будет комфортнее, однако заставит считаться с объективной реальностью - например, с теми или иными правилами, документами, трудностями общения. Весы Сегодня Весы могут столкнуться с той или иной заминкой в важных для себя отношениях. Звезды утверждают, что причин для тревоги нет, но советуют не форсировать диалог, так как сегодня он вряд ли станет продуктивным. В первой половине дня могут напомнить о себе уходящие фундаментальные разногласия. Ближе к вечеру возрастет риск сюрприза, может появиться недопонимание в финансовой части. Скорпион Сегодня Скорпионы будут бороться с мелкими неприятностями, которым они интуитивно придадут большое значение. Но даже если их недовольство или тревога имеют под собой основания, сегодня им лучше не делать свой настрой поводом для разбирательств и споров: есть риск заложить таким образом фундамент для долгой неприязни, которая усложнит быт, подпортит брак или омрачит дружеские отношения. Стрелец Сегодня Стрельцам события этого дня напомнят, что даже в самых успешных проектах возможны уязвимые места, даже самое сильное вдохновение иногда дает сбой и даже у идеальных партнеров встречаются критичные недостатки. Важно не принять один негативный нюанс за крах всех своих надежд. Если обнаружились те или иные недочеты, во второй половине дня стоит подумать, как их исправить (лучше нешаблонным путем). Козерог Сегодня для Козерогов , особенно рожденных в середине января, начало этого дня может оказаться не очень удачным. Возможно, окажутся не в духе они или их домочадцы. Важно, чтобы налет негатива вовремя рассеялся и не сохранялся до ночи - в противном случае может появиться склонность рассматривать любую картину в мрачных тонах, возрастет вероятность принять невыгодное для будущего стратегическое решение. Водолей Сегодня для Водолеев события разворачиваются не самым выгодным образом. Свои дела им лучше поставить на паузу - например, отложить или прервать очередную поездку. Стоит воздержаться в этот день и от важных разговоров: утром они могут зайти в тупик, а вечером пойти в нежелательном направлении. Возможно, во второй половине дня обстоятельства заставят вернуться домой или вспомнить про домашние дела. Рыбы Сегодня Рыбам советуют свернуть свою деловую активность, так как полоса удачи может для них временно иссякнуть. Также, в эти сутки не рекомендуется шоппинг: процесс любой покупки может быть сопряжен с заминками, а сами приобретения способны принести разочарование, возможен тот или иной неприятный сюрприз. Вечером не стоит спешить отправлять сообщения и сразу соглашаться на предложения.