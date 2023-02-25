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Кидаемся в омут романтических приключений — любовный гороскоп на 26 февраля
25 февраля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня стоит соглашаться на любовные авантюры — они принесут только позитивные эмоции.
Фото: Кадр из фильма "Дневник памяти"
Наш гороскоп расскажет, как будет складываться ваш день с точки зрения звездного влияния.
Овен
Сегодня Овнам лучше воздержаться от чрезмерной активности и предприимчивости в своих любовных делах. Задуманное ими мероприятие может сорваться, приложенные усилия могут не принести ожидаемого результата. Держать паузу придется недолго, к вечеру положение дел начнет меняться в лучшую сторону.
Телец
Сегодня для Тельцов возрастает вероятность оказаться не в духе и щедро поделиться своим негативным настроением с любимым человеком. Если в личной жизни не происходит никаких экстренных событий, звезды советуют отложить свидание или сократить контакт. Вечером появится повод отвлечься и повеселиться.
Близнецы
Сегодня для Близнецов преобладающим настроением вплоть до вечера может быть лень или потребность в уединении. Лишь в самом конце дня они почувствуют в себе силы включиться в любовную игру с присущей им общительностью и легкостью на подъем. Романтические акции им лучше отложить на поздний час или на завтра.
Рак
Сегодня на Раков прямо или косвенно могут повлиять обстоятельства. На впечатлительных представителей знака может повлиять скепсис друзей или непростая обстановка. Звезды намекают, что в неидеальной ситуации важно не упускать приятные моменты, один из них как раз наступит вечером.
Лев
Сегодня Львам любовная удача улыбнется вечером. Несмотря на массу приятных деталей и общий позитивный дух ситуации, что-то может мешать им использовать на полную мощность возможности момента и целиком отдаться любви. Все будет хорошо, если они не забудут про свои текущие слабости и уязвимые места.
Дева
Сегодня Девы предпочтут плыть по течению. Пессимизм может преобладать в их настроении над оптимизмом. Не исключено, что они будут обреченно ждать развития событий. Но в конце дня они способны внезапно решиться на смелый рискованный ход под девизом «попытка — не пытка».
Весы
Сегодня Весам не стоит торопить желаемые события, если они не хотят напрасно потратить свои силы и время. Приятные новости и позитивные подвижки в делах сердечных ожидаются вечером. Именно в это время можно надеяться на долгожданную весть, знак внимания или гостеприимно открытый путь.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не стоит «взламывать лед», если с партнером нет взаимопонимания. Нетерпеливые Скорпионы могут дождаться вечера и воспользоваться новым поворотом обстоятельств, но им важно помнить, что у ловких и удачных вечерних маневров будет побочный эффект — например, уменьшение доверия.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов день начнется не слишком удачно и они могут решить, что их везение в делах сердечных на исходе. Вечером новый поворот событий рассеет их грусть и даст им повод наверстать упущенное. Не исключено, что первым не выдержит партнер и подаст Стрельцу знак к продолжению игры.
Козерог
Сегодня Козероги склонны упрямо цепляться за привычные схемы и сценарии любовных отношений, что не пойдет на пользу ни отношениям, ни им самим. Им необходимо вовремя закрывать уже не актуальные для них страницы и быть предельно честными при взгляде в будущее, это увеличит их шансы на счастье.
Водолей
Сегодня у Водолеев могут резко контрастировать утро и вечер. Начало дня многие представители знака встретят не в лучшем расположении духа или не в самой удачной для себя ситуации, зато вечером им представится отличная возможность зарядиться оптимизмом в обществе любимого человека.
Рыбы
Сегодня Рыбам обстоятельства поставят страстям внешние преграды, уберегающие их от опрометчивых непродуманных поступков. Но вечером спасительные рамки будут ослаблены или отменены и Рыбы способны радостно ринуться в омут любовных приключений. Им стоит заранее думать о возможных последствиях.
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