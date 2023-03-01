Бережем силы — гороскоп на 2 марта

1 марта 2023 ГороскопыМарианна Басс

10-11 лунные сутки. Сегодня имеет смысл исключить лишнюю суету, а также чересчур интенсивные контакты и умственную работу.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня не рекомендует отправляться в путешествия и оформлять ключевые документы. Не стоит планировать на эти сутки повышенные физические нагрузки, активные тренинги, деловые встречи, важные начинания, суматошные переезды. Луна в Раке советует побыть дома, среди близких людей или на закрытой частной территории, дать волю мечтам, фантазиям или воспоминаниям. На фоне паузы в делах или задержки новостей могут одолеть предчувствия, есть повод проверить свою житейскую или профессиональную интуицию. Овен Сегодня Овнам советуют поддерживать душевную связь со своими «корнями» (семейными, культурными, мировоззренческими), даже если они находятся вдали от родных мест или окунулись в другую среду. День подходит для семейных праздников, домашних обновлений с целью повышения комфорта или расширения владений. Также он неплох для романтических мероприятий, елси они протекают в интимной атмосфере. Телец Сегодня Тельцам не стоит заниматься рутинной работой и долго находиться в эмоционально чуждой среде. День хорош для творческих занятий, подразумевающих игру воображения, а также для контактов со старыми друзьями, близкой и дальней родней. Обстановка этих суток подпитывает семейные привязанности, добавляет пищи тайным романтическим надеждам, побуждает вспоминать о прошлом или мечтать о будущем. Близнецы Сегодня Близнецов подталкивают к повышенной сентиментальности или расточительности обстоятельства этого дня. Звезды советуют позволить себе минуту расслабления или мелкие удовольствия, пока стоят на паузе дела или задерживаются важные известия. Отправляясь на шопинг, сегодня желательно иметь резервные средства, так как в процессе покупок может возникнуть соблазн приобрести что-то дополнительно. Рак Сегодня у Раков на первом месте должны быть собственные нужды, но в потакании своим капризам и слабостям им не помешает чувство меры. День может начаться с излишеств — например, тяги к перееданию, транжирству, лишней щедрости или буре эмоций. Лучшие стороны дня — тонкое чутье и богатая фантазия. Могут задерживаться новости в связи с учебой или поездкой. Желательно найти время для духовной жизни. Лев Сегодня Львам звезды подсказывают, что им не стоит открыто проявлять свои чувства перед малознакомыми людьми, лучше выбрать для этой цели кого-то из близкого круга. Это могут быть члены семьи, земляки, люди, посвященные в их тайны или прошлое. Также в эти сутки не стоит активно стремиться на первый план: обратить на себя внимание не удастся или эффект от самопрезентации будет не очень удачным. Дева Сегодня Девам звезды подсказывают, что им лучше не спешить с включением в новые дела и активным продолжением старых. В частности, лучше не форсировать любые переговоры и избегать интеллектуальной работы, требующей повышенной скрупулезности. Желательно остаться в приятном уединении или среди духовно близких людей: это поможет выработать «противоядие» против финансовых, духовных или иных соблазнов. Весы Сегодня Весам звезды намекают, что не во всех делах нужны открытость и публичность. В некоторых вопросах лучшим решением станет приватный контакт, тайная поддержка, умение хранить секрет или держать паузу, пока не поступили подтверждающие новости или не даны дополнительные разъяснения. Вплоть до ночи могут задерживаться известия, связанные с работой, получением услуг или состоянием здоровья. Скорпион Сегодня Скорпионам советуют поставить на первое место психологические и духовные аспекты своей жизни. Акцент на ней особенно благотворно отразится на творчестве и романтических отношениях, но может дать правильные ориентиры и в других ситуациях — например, служебных, связанных с правом, путешествиями или здоровьем. Там, где задерживается информация, можно положиться на собственное чутье. Стрелец Сегодня для Стрельцов день не слишком результативен в плане деловой эффективности, красноречия и выносливости. Лучше избегать начинаний, снизить суету, физические и интеллектуальные нагрузки. Важно улавливать эмоциональные и духовные тонкости, тайны и скрытые намеки. Стоит следить за новостями из дома, а также прислушиваться к интуиции, если она диктует вам настороженность в семейных или жилищных делах. Козерог Сегодня Козерогам придется считаться с настроениями, чувствами и привычками своих собеседников, а также с загадочными заминками и неясностями в информационном поле. Не исключены задержки известий, посылок или документов. Может быть отложена поездка. Окружающие могут о чем-то умалчивать, предоставляя вам догадываться о некоторых важных деталях самостоятельно или полагая, что вам все известно. Водолей Сегодня Водолеям лучше отложить все значимые внешние контакты, включая деловые визиты и личные встречи с подписанием бумаг. Не стоит спешить с договоренностями: есть риск выстроить их на устаревшем основании, заложив почву для неясностей и материальных потерь. Не помешает проинспектировать состояние здоровья, средства связи и финансовые дела. Уместны мелкие преобразования в доме и офисе. Рыбы Сегодня Рыбам лучше провести в покое этот день. Не стоит спешить с заявками, напоминаниями о себе. Полезно побыть в тишине, молчании и уединении: это хороший способ прислушаться к себе, прочувствовать новые тенденции в своей жизни, наметить планы, оценить ситуацию, изучить нужные документы, проверить средства связи или систему защиты. Тонкое чутье поможет многим Рыбам заранее угадать содержание известий.