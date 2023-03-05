Яркие приключения — любовный гороскоп на 6-12 марта

На этой неделе мы будем вляпываться только в позитивные истории.

Овен

На этой неделе Овнам стоит чаще вспоминать о балансе интересов в своих личных отношениях. Потребность в любви и внимании к себе желательно сочетать с ответным вниманием к нуждам партнера. Степень равновесия и гармонии в паре покажут четверг и пятница. Суббота подходит для бесед на интимные темы.

Телец

События этой недели дают влюбленным Тельцам подсказки по мелочам. Если они будут к ним внимательнее, то к концу недели найдут ответы на очень многие из накопившихся вопросов. В субботу важно уловить настроение партнера и его намеки: возможно, пора поговорить о чем-то важном, например, о будущем.

Близнецы

На этой неделе Близнецам не стоит пропускать свидания: обстоятельства встреч вскоре в чем-то изменятся, могут стать менее комфортными или уже не такими вдохновляющими. Близнецам, находящим удовольствие в параллельных увлечениях, пора подумать о выборе. Хороший день для любовной инициативы — четверг.

Рак

На этой неделе настроения и возможности Раков могут оказаться рассинхронизированы с жизненными ритмами их возлюбленных. Стоит быть внимательнее к выбору линии поведения, если свидание состоится в четверг или пятницу: в это время легко перейти черту в ухаживаниях или утратить банальное чувство меры.

Лев

На этой неделе Львам лучше выбрать для романтического свидания четверг или, в крайнем случае, пятницу. Это наиболее подходящие дни для красивой приятной встречи, они создают условия для гармонии, взаимности и совместных надежд. Нежелательно планировать важные контакты личного свойства на выходные.

Дева

На этой неделе Девы находятся под сильным влиянием партнера и могут стать его зачарованной марионеткой. Не исключена внушаемость, мощная подстройка под чужие нужды или капризы. Тщательнее выбирайте линию поведения в понедельник и вторник: возможны интрига, тонкая манипуляция или скрытая провокация.

Весы

Ключевой день этой недели для влюбленных Весов — четверг. В этот день многое (хотя и не все) зависит от их поведения. Не стоит ждать чудес в виде полного перехвата инициативы, но подправить баланс и добавить союзу гармонии вполне реально, стоит лишь дипломатично заявить о своих вкусах или нуждах.

Скорпион

События этой недели добавят Скорпионам поводов поговорить с любимым человеком либо поразмышлять о сложившейся картине своей личной жизни в одностороннем порядке. Чем серьезнее тема, тем больше оснований отложить ее обсуждение до выходных. Для приватного обстоятельного разговора подходит суббота.

Стрелец

На этой неделе звезды поддерживают романтические мероприятия Стрельцов и помогают им приводить в исполнение свои планы, даже если другие жизненные обстоятельства являются для них потенциальной помехой. Наиболее благоприятным днем для красивого и приятного свидания с любимым человеком будет четверг.

Козерог

Влюбленным Козерогам звезды намекают, что события на этой неделе развиваются быстро и, упустив шанс, можно не получить его повторно. С другой стороны, нет причин делать из любовной неудачи или оплошности драму: вероятно, в своей текущей форме роман не является тем, чего вы в действительности ищете.

Водолей

Водолеям стоит пользоваться приятными возможностями этой недели, если они настроены на гармоничные отношения или на яркие любовные приключения. Это период, когда все еще легко действовать в привычном стиле и получать бонусы за свою предприимчивость. Наиболее удачным днем обещает стать четверг.

Рыбы

На этой неделе Рыбы становятся более общительными и одновременно разборчивыми в выборе тем и контактов. Романтическое общение может постоянно перетекать у них в бесконечные разговоры обо всем, включая мистику и «высокие материи». Не рекомендуется увлекаться такими беседами в понедельник и вторник.