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Аккуратнее подбираем слова — гороскоп на 4 марта
3 марта 2023ГороскопыМарианна Басс
12-13 лунные сутки. Сегодня благоприятные аспектные связи Луны во Льве создают отличный фон для веселья, развлечений, романтики и активных хобби.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что можно рассчитывать на щедрость фортуны в виде момента удачи или дополнительного поощрения. Это подходящий момент для обмена подарками и знаками симпатии, для проведения рекламных акций, игр и увеселительных шоу. Можно подзарядиться энергией и позитивом от детей. Нежелательно планировать на этот день серьезные совещания, ответственные собеседования, приватные консультации, а также любую интенсивную умственную деятельность, требующую тишины, аккуратности и усидчивости.
Овен
Сегодня Овнам звезды сулят хороший день и советуют быть активнее. Усилия, приложенные к развитию возможностей, дадут больше эффекта, чем пассивное наслаждение моментом и потребление даруемых судьбой благ. Это удачные сутки для продвижения проектов, рекламы талантов, развития романтических симпатий. Сюрпризы этого дня станут не помехой, а дополнительным стимулом для игры, заработка или творчества.
Телец
Сегодня Тельцов побуждают к творчеству, игре и самовыражению, могут сделать их менее практичными и более креативными. У многих представителей знака для этого будут важные неявные причины. «Двигателем прогресса» для них может стать загаданное желание или тайная влюбленность. Приятные события этого дня способны добавить им психологических или бытовых нагрузок. Возможен домашний или иной сюрприз.
Близнецы
Сегодня для Близнецов главный источник хорошего настроения — окружающая обстановка. Чем активнее они в нее включены, тем больше у них поводов отвлечься от сомнений и неприятных мыслей. Позитивные эмоции им может подарить общение с детьми, романтический момент, праздник, игра, сюрприз или творческая удача. Также, их будут бодрить любые моменты динамики и подвижности, приятные физические разминки.
Рак
Сегодня Раки способны стать более деловитыми, предприимчивыми, изобретательными и артистичными, чем обычно, а также более расточительными. Мощной мотивацией к действию для них может стать желание добиться конкретной цели — например, заработать деньги, подняться по карьерной лестнице, услужить покровителю или завоевать любовь влиятельной персоны.
Лев
Сегодня Львам стоит активнее задействовать моменты удачи, так как «счастливый билет» может выпасть один раз. Велика вероятность успеха в любви, в сфере права или финансов, вдали от дома. Старайтесь следить за собой, чтобы на волне позитивных эмоций не расслабиться и не дать волю негативным привычкам, которые вас не красят. Также лучше не давать лишних поводов для скрытой зависти или ревности.
Дева
Сегодня для Дев возрастает риск надеть маску самим или столкнуться с притворством своего собеседника. Это подходящий момент для флирта, но стоит помнить о вероятности самообмана и искушений. Стоит отложить деловые встречи, так как желание блеснуть может взять верх над честностью и здравым смыслом. Не исключен сюрприз, связанный с детьми, развлечениями, играми, хобби, любовью или дружбой.
Весы
Сегодня Весам советуют выбирать нестандартные и нескучные виды занятий. Рутине стоит предпочесть отдых, игру или креатив, пребывание среди единомышлеников, в кругу подрастающего поколения или рядом с любимым человеком. Естественные темы дня - совместное творчество, взаимная любовь, оригинальное престижное хобби, парная или командная работа. Приветствуется эксперимент с расчетом на будущее.
Скорпион
Сегодня Скорпионам советуют сочетать целеустремленность с осмотрительностью, а креативные артистичные порывы с долей самоконтроля. Добившись удачи в текущих делах, легко заложить почву для проблем в перспективе — например, вызвать ревность или зависть у друзей или близких. Достижение цели может требовать притворства, возможно, придется надеть маску вместо выступления в своей истинной роли.
Стрелец
Сегодня Стрельцам помогают поддерживать оптимистичный настрой и бодрое состояние духа, даже если некоторые события в их жизни начинают внушать им опасения и сомнения. Звезды советуют пользоваться возможностями в сфере любви, творчества, игр, бизнеса, рекламы, путешествий и расширения горизонтов, так как в наступающем непростом периоде эти приятные направления могут быть доступными не всегда.
Козерог
Сегодня Козерогов день приглашает в увлекательные, но порой небезопасные для них сферы. Независимо от вектора интересов и нюансов обстановки, в любом занятии легко оказаться в зоне риска или ввязаться в приключение. В отсутствие подстраховки придется полагаться на смелость, ловкость, чутье, удачу и вдохновение. Лучше не приступать к долгосрочным сложным делам и заниматься решением отдельных задач.
Водолей
Сегодня Водолеев, заинтересованных в творческом или деловом тандеме, в счастливом браке, взаимности симпатий или росте популярности, судьба приглашает стать активнее. Для Водолеев-родителей на первое место может выйти взаимодействие с детьми. День хорош для совместных мероприятий, особенно рекламных, развлекательных и романтических. Не стоит заключать соглашения с материальной составляющей.
Рыбы
Сегодня Рыбы способны увлечься работой с элементами творчества, но дело будет не только в возможности игры или свободного креатива. Многих Рыб будет «зажигать» и воодушевлять перспектива хорошего заработка, приятной покупки или другой материальный стимул. В любых занятиях не исключены находки и сюрпризы. Звезды советуют учитывать границы своих текущих возможностей, включая состояние здоровья.
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