Аккуратнее подбираем слова — гороскоп на 4 марта

3 марта 2023 ГороскопыМарианна Басс

12-13 лунные сутки. Сегодня благоприятные аспектные связи Луны во Льве создают отличный фон для веселья, развлечений, романтики и активных хобби.

Фото: rambler