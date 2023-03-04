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Заряжаемся оптимизмом — гороскоп на 5 марта
4 марта 2023ГороскопыМарианна Басс
13-14 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Льва помогает развивать позитивные тенденции момента.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что в первой половине дня остается возможность добавить что-то к вчерашним достижениям. Ближе к вечеру может наблюдаться спад энергии или снижение темпов, действия начнут чаще совершаться по инерции. Не стоит заниматься в конце дня новыми делами. Несмотря на стремление к искренности, часть личных мотивов может быть завуалирована. У многих участников событий, включая детей, будут иметься свои секреты или тайные сомнения, даже при явных талантах и жажде быть в центре внимания не исключена скрытая нехватка уверенности в себе.
Овен
Сегодня Овнов поддерживает их креативная энергия, пик которой придется на первую половину суток. К вечеру начнет иссякать запас физических сил или снижаться градус вдохновения, не исключается творческий тупик, сомнение в себе или спад романтических эмоций. Не стоит откладывать на поздний час наиболее энергозатратные мероприятия — например, деловые командировки или интенсивные занятия спортом.
Телец
Сегодня Тельцам покажут, насколько они стабильны и устойчивы перед лицом волнений и позитивных стрессов. Если на приятные занятия было потрачено слишком много душевных или физических сил, к вечеру дадут знать о себе симптомы психологического выгорания или скрытых недомоганий, могут не пойти впрок излишества, дорогостоящие удовольствия и исключения из правил. Лучше отложить новые начинания.
Близнецы
Сегодня Близнецов вплоть до ночи будет окружать поле удачи, но собирать на нем урожай в виде плодов своей предприимчивости им станет немного труднее. В этот день можно спокойно продолжать успешно начатые накануне мероприятия, но лучше отказаться от идеи нового поворота событий и стремительного старта с нуля: скорее всего, ожидания такого рода окажутся завышенными. Не стоит откладывать на вечер поездки.
Рак
Сегодня Ракам помогают быть последовательными и не опускать руки, пока не сделано все возможное для достижения цели. Им стоит помнить, что к вечеру они могут столкнуться с истощением ресурсов или другим препятствием, вынуждающим их остановиться. Лучше не делать в эти сутки ставку на прежние резервы и страховочные системы: схемы и алгоритмы поддержки могут устареть, а запасы временно иссякнуть.
Лев
Сегодня Львам важно не столько взять новые высоты или горизонты, сколько удержать завоеванные позиции и не растерять подарки судьбы. Самолюбивых Львов может огорчать невозможность похвастаться удачей и «покрасоваться»: прежняя целевая аудитория может распасться, а новая находиться в стадии формирования. Стоит сохранять сотрудничество и дружеские отношения с партнерами, оставшимися в поле зрения.
Дева
Сегодня Девам рекомендуют скромность в развлечениях и разумную умеренность в нагрузках, советуют беречь свои физические и душевные силы. Не стоит афишировать свои финансовые удачи и любовные симпатии. Даже самым энергичным, целеустремленным и общительным Девам к вечеру лучше сбавить темп, чтобы провести остаток дня в покое и уединении. Перед сном полезен ментальный и эмоциональный детокс.
Весы
Сегодня Весам лучше не менять недавние планы и постараться извлечь максимум выгоды из удачного стечения обстоятельств. Не стоит выходить раньше времени из игры, ставить точку в приятном любовном свидании или объявлять слишком рано закрытие мероприятия. Позитивные итоги завершающегося уик-энда благотворно отразятся на будущем — например, помогут сохранить совместный проект или упрочить союз.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не стоит терять бдительность и нежелательно бездействовать, если они хотят чего-то добиться. Предпринимать те или иные целевые маневры рекомендуется в первой половине дня. Важно не выйти при этом за пределы, подсказанные опытом, старой системой правил и здравым смыслом: впоследствии это может обернуться неприятностями, особенно создание ложного образа или превышение полномочий.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут продолжать пользоваться благосклонностью фортуны — но помня, что перспективы на данный момент сужаются и резервы подходят к концу. Можно и нужно извлечь все возможное из сложившегося положения вещей, но лучше не браться с энтузиазмом за новый системный проект. Энергозатратные мероприятия, включая игры, презентации и разъезды, предпочтительнее в первой половине суток.
Козерог
Сегодня Козерогам вплоть до ночи не стоит ослаблять меры предосторожности, так как успешное развитие событий не станет стопроцентной гарантией от сюрпризов, приключений и осложнений. Исправлять нештатные ситуации, как и пользоваться внезапными удачами, желательно по горячим следам: не исключено, что завтра изменится обстановка или настрой, спадет волна энтузиазма или появятся другие приоритеты.
Водолей
Сегодня Водолеям советуют не лениться, работая над укреплением перспективных союзов — деловых, игровых, любовных или творческих, явных или тайных. Особенно важно сообщить устойчивый положительный импульс отношениям, создаваемым с нуля: здоровая оптимистичная основа поможет с самого начала выработать в них иммунитет против токсичных внешних влияний и происков возможных недоброжелателей.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит ориентироваться на свое самочувствие: оно подскажет, когда лучше поставить границы своей активности или позаботиться о своем здоровье. Для некоторых Рыб на первом плане могут оказаться нужды детей, подчиненных, помощников или подопечных — в этом случае их потребности, достижения и ошибки могут приниматься близко к сердцу. Сделав необходимое, лучше не браться за новые задачи.
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