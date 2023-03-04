Жертвы ради отношений — любовный гороскоп на 5 марта

Сегодня нам придется пожертвовать чем-то ради гармонии.

Читайте наш гороскоп, и вы узнаете, какие сюрпризы принесет этот день.

Овен

Сегодня Овнов приятный романтичный настрой не покинет вплоть до ночи, но им придется смириться с тем, что резерв их активности и предприимчивости не бесконечен, как бы сильно они ни были влюблены. Чем обширнее их планы и выше ожидания, тем больше оснований перенести свидание на первую половину дня.

Телец

Сегодня Тельцам звезды не прочь подарить дополнительные бонусы в личной жизни — вопрос лишь в том, насколько готовы к такому подарку сами Тельцы. Им не стоит продолжать романтический уик-энд или назначать на вечер новое свидание, если они чувствуют, что их силы в данный момент на исходе.

Близнецы

Сегодня Близнецам советуют не отказываться от дополнительных возможностей в личной жизни, будь то шанс побыть подольше в обществе любимого человека или надежда встретить подходящего партнера. Если появится выбор между романтическим и деловым общением, лучше сделать его в пользу романтики.

Рак

Сегодня у Раков отличительной чертой может стать настойчивость, граничащая с зацикленностью или одержимостью. Они не успокоятся, пока не испробуют все доступные средства в попытках завоевать чужое избалованное сердце. Если они получили желанное внимание, им может быть нелегко его удержать.

Лев

Сегодня у Львов нет оснований жаловаться на немилость Амура. Они пользуются успехом у представителей другого пола, а благодаря своей личной «изюминке» могут не бояться быть забытыми в разлуке. Проблемы возможны, если Лев страдает по прошлому или по тому, кто опередил его и первым ушел из отношений.

Дева

Сегодня Девам полезно поработать с любовными тайнами, сексуальными фантазиями и романтическими надеждами. Стоит убедиться, что яркие картины счастья соответствуют действительности, а собственной энергии хватает на то, чтобы поддерживать отношения в высокозатратном и порой «аварийном» режиме.

Весы

Сегодня Весам звезды подсказывают, что хорошо поддерживать сложившееся положение дел и закреплять взаимные симпатии. Пропустив этот день, можно лишить себя важных и ярких моментов, благодаря которым романтические отношения становятся стабильнее и оказываются меньше подвержены коррозии времени.

Скорпион

Сегодня Скорпионы вынуждены следовать не своим идеалам в любви, а навязанным образам или ритуалам. Даже если это выходит у них ловко и непринужденно, к вечеру они могут устать от предложенной роли и начать делать ошибки — например, нарушать неписаные законы и переступать невидимые границы.

Стрелец

Сегодня Стрельцам рекомендуют закреплять положительные тенденции в своих личных отношениях. Не стоит забывать о духовном единстве: сходство мировоззрений может быть не только дополнительной приятной опцией, но и основой для долгого и гармоничного союза, способного выдержать любые испытания.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать в этот день. Он не обещает новых поворотов событий, но помогает сохранить накал страстей, готовность к игре или настрой на эксперимент. Можно позволить себе многое, но лучше не делать того, за что потом может быть неловко.

Водолей

Сегодня у Водолеев будет возможность выровнять и стабилизировать свои любовные отношения. Если с такой инициативой выступает партнер, лучше смирить свою склонность к независимости и принять предложение: счастливый гармоничный союз стоит того, чтобы принести ради него определенные жертвы.

Рыбы