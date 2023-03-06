Настойчивость и любопытство — гороскоп на 7 марта

6 марта 2023 ГороскопыМарианна Басс

15-16 лунные сутки. Сегодня бурные эмоции Полнолуния дополняются конфликтностью по мелочам, что может создать не самый комфортный психологический фон и усилить помехи в любых занятиях.

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Гороскоп на сегодня говорит, что возможны ситуации раздражения, дезинформации, сомнений, путаницы. Не исключены ложные вызовы, опоздания, проблемы с логистикой и навигацией. Высока вероятность недочетов в любых работах, особенно мелких и ручных, в предоставляемых услугах и проводимых лечебных процедурах. Опасно возводить в систему ложь, суету, небрежность и непоследовательность: есть риск попасть в замкнутый круг, создать условия для мошенничества и манипуляций. Овен Сегодня Овнам день добавит нервозности по мелочам. В текущих делах участятся досадные промахи. Возможны ложные срочные вызовы и случаи ошибочной навигации в поездках. Станет более напряженным общение с коллегами, попутчиками, представителями технических сервисов или медицины. Не исключено попадание в интригующие и запутанные ситуации. Не стоит начинать лечение и обращаться за услугами, кроме экстренных. Телец Сегодня Тельцы могут рассчитывать на удачу, если будут чаще доверять своему чутью, меньше зависеть от людей и переменчивых обстоятельств. Важно помнить, что любые дела в этот день идут с переменным успехом. Могут оказаться ненадежными партнеры. В общении лучше отдать предпочтение проверенным дружеским контактам. Не стоит спешить заводить новых друзей. Близнецы Сегодня Близнецам день добавит непоследовательности и раздражительности. Часто им придется действовать в условиях суеты и дезинформации, без ясного плана и надежных ориентиров. Не исключены напряженные отношения с конкретным лицом - например, начальником, арендатором жилья или одним из родителей. Проблематичны начинания. Есть риск травм и стрессов. Пригодится канал независимой информации от друзей. Рак Сегодня Ракам стоит удвоить осторожность в поездках. Возрастает риск разногласий с попутчиками, сложностей с навигацией и связью, а также досадных помех, затрудняющих путь. Есть смысл отложить путешествие или получше к нему подготовиться: разузнать маршрут, уточнить место встречи, убедиться в исправности транспорта. Стоит аккуратнее обращаться с документами и данными: возможны потери, неточности. Лев Сегодня Львам лучше отказаться от важных деловых мероприятий, покупок и финансовых операций. Если действия такого рода являются срочными и обязательными, не будет лишней тщательная превентивная проверка на скрытые уязвимости: любая упущенная деталь может стать критичной. Желательно избегать недомолвок и лишней напряженности в контактах со значимой персоной — например, налоговым инспектором. Дева Сегодня Девам полезно разбираться в чужих мотивах и своих желаниях, чтобы не угодить в центр интриги или не создать себе препятствия в общении с нужными людьми. В диалоге лучше взять дружелюбный тон, избегая явного или завуалированного конкурентного накала: обострение разногласий повредит карьере и репутации. Важно спокойнее принимать критику, отражать провокации и уметь распознавать обман. Весы Сегодня Весам рекомендуют внимательнее относиться к новостям, связанным с их здоровьем и работой, контактами с помощниками или подопечными. Также стоит следить за ситуацией владельцам питомцев и тем, чей бизнес связан с оказанием услуг. Лучше уйти в этот день от лишней публичности и учесть риск заминок в делах. Возможны помехи в получении помощи, в лечении, поездках и мелком ремонте. Скорпион Сегодня Скорпионам стоит действовать аккуратнее, чтобы не создать себе лишних трудностей сейчас и на будущее. Сомнительные ситуации этого дня чреваты уже знакомыми неприятностями, которые в новых обстоятельствах получают дополнительный негативный смысл. Желательно избегать интриг и тайных приключений. Не стоит обманывать по мелочам своих друзей, детей и любимых, а также клиентов и деловых партнеров. Стрелец Сегодня Стрельцам стоит действовать как можно осмотрительнее, так как из-за их промахов или рискованных поступков могут быть ущемлены интересы их близких. События этого дня могут подпитывать тайную или явную вражду, создавать условия для интриг, провокаций и манипуляций, подталкивать к нечестной конкуренции. Не лучшее время для выбора жилья, для устройства на работу или вступления в должность. Козерог Сегодня Козерогам пригодится повышенная аккуратность, внимательность в общении и осторожность в дороге. День усиливает вероятность досадных помех и недоразумений в любых делах, поездках, лечебных процедурах, работе с информацией. Вероятны ошибки из-за раздражительности, суеты, спешки, нечестности, небрежности, невидимых барьеров или недостатка точных данных. Возможно полезное новое открытие. Водолей Сегодня Водолеям не помешает разумная осторожность в любом занятии. Даже в самых элементарных процедурах и привычных делах не станут лишними меры безопасности. Затруднения, помехи и риски особенно вероятны в ходе ремонта, лечения, технических работ, уборки, поиска помощи или услуг. Чреваты ложь, дезинформация, рассеянность, небрежность и недопонимание, особенно в финансовых и налоговых вопросах. Рыбы Сегодня у Рыб не самый удачный день. Они способны взять ложное направление или усугубить свои ошибки. Велик риск обострить разногласия, оттолкнуть от себя нужных людей, навредить своей репутации или ввести других в заблуждение относительно своей персоны. Может нервировать чье-то поведение. Нужна предельная осмотрительность и аккуратность в вынужденных острых ситуациях, включая домашние и деловые.